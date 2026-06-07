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“ஒரு பக்க மீசையை எடுத்துக்கொள்கிறேன்”.. தவெகவை இதை செய்ய செல்லுங்கள்! சவால் விடும் ஆர்.எஸ். பாரதி

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தமுள்ள 25 மாநகராட்சி மேயர் பதவிகளில் ஒரே ஒரு மேயர் பதவியை தவெகவால் வெல்ல முடிந்தால், ஒரு பக்க மீசையை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 07, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 06:19 PM IST
“ஒரு பக்க மீசையை எடுத்துக்கொள்கிறேன்”.. தவெகவை இதை செய்ய செல்லுங்கள்! சவால் விடும் ஆர்.எஸ். பாரதி
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R Balaji

R Balaji

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