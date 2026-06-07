/“ஒரு பக்க மீசையை எடுத்துக்கொள்கிறேன்”.. தவெகவை இதை செய்ய செல்லுங்கள்! சவால் விடும் ஆர்.எஸ். பாரதி

புதுக்கோட்டையில் இன்று (ஜூன் 07) செய்தியாளர்களை சந்தித்து திமுக மூத்த தலைவர் ஆர்.எஸ்.பாரதி பேசினார். அப்போது, தற்போதைய அரசியல் சூழல் மற்றும் கூட்டணி நிலைப்பாடுகள் குறித்துப் பல்வேறு கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.
"திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்வதாக ப.சிதம்பரம் குறிப்பிட்டிருந்தாலும், நாங்கள் காங்கிரஸ் கட்சியுடனான உறவை முழுமையாக முறித்துக் கொண்டுவிட்டோம். இதற்கு முன் சில கட்சிகள் எங்களை விட்டு விலகிய போது, அவை எங்களிடம் ஆலோசித்துவிட்டு சென்றன. அது ஒரு வகை. ஆனால், காங்கிரஸின் விலகல் என்பது முதுகில் குத்தியதற்கு சமம்.
இனி வரும் காலங்களில் இப்படி துரோகம் செய்துவிட்டு சென்றவர்களை கட்சியில் சேர்க்கவே மாட்டோம். அவர்களோடு இனி எக்காலத்திலும் ஒட்டும் கிடையாது, உறவும் கிடையாது. திமுக தொண்டர்களும் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். காங்கிரஸ் இருக்கும் கூட்டணியில் இனி திமுக இடம்பெறாது. அதே நேரத்தில் பாஜகவுடனும் திமுக எப்போதுமே கைகோர்க்காது" என்று திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "நடந்து முடிந்த தேர்தலில், லாட்டரியில் ஜாக்பாட் அடித்தது போல தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு எதிர்பாராத வெற்றி கிடைத்துள்ளது. இந்த ஆட்சி எத்தனை மாதங்கள் நீடிக்கும் என்பதே சந்தேகம்தான். அதேபோல், அண்ணாமலை தற்போது தனிக்கட்சி தொடங்கியுள்ளார். அவர் யாருக்கு 'பி டீமாக' செயல்படப் போகிறார் என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்" என்றார்.
"பல்வேறு கட்சிகளுக்கு மாறிவிட்டு வந்த ஆதவ் அர்ஜுனாவுக்கு திமுகவை பற்றிப் பேச எந்தத் தகுதியும் இல்லை. திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அல்லது உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு சவால் விடும் அளவிற்கு அவருக்கு அரசியல் தகுதி கிடையாது. திமுகவால் ஒரு மேயர் பதவியை கூட ஜெயிக்க முடியாது என அவர் வரலாற்றை அறியாமல் பேசுகிறார்.
1984 தேர்தலில் எம்.ஜி.ஆர் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்றபோது கூட வென்று ஆட்சியை பிடித்தார். அப்போது நாங்கள் எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்தை கூட பெறவில்லை. ஆனால், அடுத்த இரண்டே ஆண்டுகளில் நடந்த உள்ளாட்சித் தேர்தலில், மொத்தமுள்ள 102 நகராட்சிகளில் 90ஐ எங்கள் கூட்டணி கைப்பற்றியது. அன்றைய காலகட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் என்பது சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு இணையான நேரடித் தேர்தலாகும்.
அதனால், நான் அவருக்கு ஒரு சவால் விடுகிறேன். தவெக ஆட்சிக்கு வந்து 6 மாதங்கள் நிறைவடைந்த பிறகு, வரும் ஜனவரி மாதத்தில் உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்திப் பாருங்கள். அதில் ஒரே ஒரு மேயர் பதவியையாவது உங்களால் வெல்ல முடிந்தால், நான் எனது ஒரு பக்க மீசையை எடுத்துக் கொள்கிறேன். இந்தச் சவாலை ஏற்க அவர்கள் தயாரா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.