தனியார் பள்ளி அட்மிஷன்! பள்ளிக் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி - பெற்றோர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு முழுவதும் தனியார் பள்ளிகளில் எல்கேஜி, யுகேஜி மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கிவிட்ட நிலையில், பெற்றோர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தனியார் பள்ளிகளில் மாணவ, மாணவர் சேர்க்கையின்போது 25 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கல்விக் கட்டணத்தில் தள்ளுபடி பெற முடியும். இதற்கான முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசின் சார்ப்பில் திருப்பூர், திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த மாவட்ட மக்களுக்காக வெளியிட்டுள்ளனர். எனவே, பெற்றோர்கள் இது குறித்த அறிவிப்பை விரிவாக தெரிந்து கொண்டு இந்த ஆண்டு நீங்கள் விரும்பும் தனியார் பள்ளிகளில் உங்கள் குழந்தைளை சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கவும். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தனியார் பள்ளிகளில் ஆர்டிஇ சட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் தேதிகள்
குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 சட்டத்தின் அடிப்படையில் எதிர்வரும் 2026 - 2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு சிறுபான்மையற்ற அனைத்து தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் ஆரம்ப வகுப்பில் 25% ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கு இணைய வழியில் 20.04.2026 தேதி முதல் 18.05.2028 தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஆர்டிஇ சட்டம் என்றால் என்ன?
குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகளைச்சட்டப் பிரிவு 12 (1) (சி) ன் கீழ் சிறுபான்மையற்ற அனைத்து தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் நுழைவு நிலை வகுப்பில் 25% ஒதுக்கீட்டில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் சேர்க்கை செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதன் பொருட்டு அரசால் ஏற்கனவே வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டு 2013-14 ம் கல்வியாண்டு முதல் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த குழந்தைகள் சேர்க்கப்பட்டு வருகின்றனர்.சட்டத்தின் நோக்கம் முழுமையாக நிறைவேறும் வகையிலும், வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகள் அதிக அளவில் பயன்பெறும் வகையிலும், வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதிசெய்யும் பொருட்டும் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களுடன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டு வழிகாட்டுதல்களும் கூடுதலாக அரசால் வழங்கப்படுகிறது.
கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்ட விதிமுறைகள்
1 எதிர்வரும் 2026.2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு திருப்பூர் மாவட்டத்திலுள்ள சிறுபான்மையற்ற அனைத்து தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் நுழைவு நிலை (LKG,I Std) வகுப்பில் 25% ஒதுக்கீட்டின் கீழ் மாணவர் சேர்க்கைக்கு இணைய வழியில் 20.04.2026 தேதி முதல் 18.05.2026 தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
2 எல்.கே.ஜி வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் குழந்தைகள் 0108.2022 முதல் 3107.2023 க்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும்.
3. ஒன்றாம் வகுப்பிற்கு விண்ணப்பிக்கும் குழந்தைகள் 0108.2020 முதல் 31.07.2021 க்குள் பிறந்திருக்க வேண்டும்
4 இதற்கான வசதி rtetnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர்கள் அவரவர் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தே இதற்கான விண்ணப்பங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யலாம். விண்ணப்பம் வெற்றிகரமாகப் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட விபரம். பதிவு செய்யப்பட்ட பெற்றோரின் கைபேசி எண்ணிற்குக் குறுஞ் செய்தியாக அளிக்கப்படும்.
5. முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் / மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்(தனியார் பள்ளிகள்)/ மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் / வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் / ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வி வட்டார வள மையம் ஆகிய அலுவலகங்களில் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை எவ்விதக் கட்டணமும் இல்லாமல் விண்ணப்பங்களைப் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.
6. மாணாக்கரின் புகைப்படம்/மாணாக்கர் / பெற்றோரின் ஆதார் அட்டை நகல்/இருப்பிடச் சான்று/வருமானச் சான்று/சாதிச் சான்று முன்னுரிமை ஏதேனும் இருப்பின் அதற்கான சான்று ஆகியவற்றினை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
7. இந்த மாவட்டத்திலுள்ள அரசு இ-சேவை மையங்களைப் பதிவேற்றம் செய்வதற்குப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
8. நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடங்களைவிட அதிகமாக விண்ணப்பங்கள் பெறப்படின் குலுக்கல் முறையில் 22.05.2026 அன்று அந்தந்த பள்ளிகளில் சேர்க்கைக்கான மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவர். பெற்றோர்கள் சேர்க்க விரும்பும் பள்ளிக்குச் சென்று மேற்படி குலுக்களில் கலந்து கொள்ளலாம்.
9. வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட பிரிவினரின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ள, ஆதரவற்றவர் எச்.ஐ.வி பாதிக்கப்பட்டவர் / மூன்றாம் பாலினத்தவர் / துப்புறவு தொழிலாளியின் குழந்தை / மாற்றுத் திறனாளிகள் போன்றோரிடமிருந்து பெறப்படும் தகுதியான விண்ணப்பங்களுக்கு குலுக்கல் நடத்துவதற்கு முன்னரே சேர்க்கை வழங்கப்படும்.
10. 2205,2026 அன்று குலுக்கல் முடிந்த பிறகு. அன்றைய தினமே பள்ளிக்கு தகுதியுள்ள ஒரு பிரிவுக்கு 5 மாணவர்கள் என்ற வீதத்தில் காத்திருப்பு பட்டியலுக்கான மாணாக்கர்கள் வரிசை எண்ணிட்டு குலுக்கலில் தேர்தெடுக்கப்பட்டு காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ள மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை படி சேர்க்கை வழங்கப்படும்.
மேற்காணும் வழிகாட்டுதலின்படி சமுதாயத்தில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகள் சிறுபான்மையற்ற தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் சேரும் வாய்ப்பினைச் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என திருப்பூர் மற்றும் திருப்பத்தூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
