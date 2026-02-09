தமிழகத்தில் பத்திரப்பதிவுகளுக்கு கூடுதல் கட்டணம்? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் தினசரி பிஸியாக இருக்கும் அரசு அலுவலகங்களில் பத்திரப்பதிவுத்துறை அலுவலகமும் ஒன்று. தற்போது தமிழகத்தில் உள்ள குறிப்பிட்ட சில சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் வார இறுதி நாளான சனிக்கிழமைகளிலும் பத்திரப்பதிவு செய்யும் நடைமுறை, பொதுமக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. ஆனால் சனிக்கிழமைகளில் பத்திரபதிவு செய்ய கூடுதலாக ரூபாய் 1000 சிறப்பு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது. இது சாதாரண மக்களுக்கு பெரிய சுமையாக இருந்து வருவதாக பல்வேறு புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இந்த கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் அல்லது குறைக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
சனிக்கிழமைகளில் பத்திரப்பதிவு
தமிழக முழுவதும் சுமார் 590 சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. பொதுவாக திங்கள் முதல் வெள்ளிக்கிழமை வரை மட்டுமே பத்திரப்பதிவுகள் மற்றும் இதர பணிகள் நடைபெறும். வார இறுதி நாளான சனிக்கிழமைகளிலும் பத்திரப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று பொதுமகளிடம் இருந்து நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை நிலவியது. இதனை தொடர்ந்து கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் அதிகமாக பத்திரபதிவு நடக்கும் குறிப்பிட்ட 100 சார் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் சனிக்கிழமைகளிலும் பத்திரப்பதிவு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. வேலைக்கு செல்வோர், வார நாட்களில் விடுமுறை எடுக்க முடியாதவர்கள் போன்றவர்களுக்கு இந்த திட்டம் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது.
ரூபாய் 1000 சிறப்பு கட்டணம்
சனிக்கிழமைகளில் பத்திர பதிவு செய்யும் நடைமுறை இருந்து வந்தாலும், இதற்கு வழக்கமான பதிவு கட்டணத்துடன் சேர்த்து கூடுதலாக ரூபாய் 1000 சிறப்பு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும். பல லட்சங்கள் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை பதிவு செய்யும் போது இது பெரிய தொகையாக இருக்காது என்றாலும், சிறிய அளவிலான சேவைகளுக்கும் ரூபாய் 1000 வசூலிக்கப்படுவது சரி இல்லை என்று பொதுமக்கள் மத்தியில் கருத்து இருந்து வருகிறது.
இது குறித்து சார்பளர்கள் கூறுகையில், "சனிக்கிழமைகளில் சொத்து பத்திரப்பதிவுகள் மட்டும் நடைபெறுவதில்லை. வங்கி கடன் தொடர்பான ஆவண வைப்பு, அடமான கடன் முடிப்பு, திருமண பதிவுகள் போன்ற பணிகளும் நடைபெறுகின்றன. பொதுவாக ஒரு திருமண பதிவு அல்லது அடமானம் முடிப்புக்கு அரசின் அடிப்படை கட்டணம் ரூபாய் 50 அல்லது 100 மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் சனிக்கிழமைகளில் இந்த வேலைகள் நடைபெற்றால் அதற்கும் ரூபாய் 1000 சிறப்பு கட்டணம் செலுத்த வேண்டி இருக்கும். ரூபாய் 100 மதிப்புள்ள சேவைகளுக்கு சனிக்கிழமை வேலை செய்வதால் மட்டும், ரூபாய் 1000 வசூலிப்பது பொது மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்று தெரிவிக்கின்றனர்.
கிராமப்புற மக்களின் நிலை
நகரங்களில் இந்த கட்டணங்கள் பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதில்லை என்றாலும், கிராம பகுதி மக்களுக்கு இந்த கூடுதல் கட்டணங்கள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துவதாக குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்படுகிறது. அவசர தேவைகளுக்காக வங்கி கடன்களை பெறும் விவசாயிகள் அந்த அடமானத்தை பதிவு செய்வது அல்லது விடுவிக்க சனிக்கிழமைகளில் பத்திரபதிவு அலுவலகங்களுக்கு வந்தால் தேவையற்ற கூடுதல் செலவுகள் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது. சனிக்கிழமைகளில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்கள் செயல்படும் திட்டம் மக்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்றாலும் இந்த கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது பெரும் சுமையாகவே இருந்து வருகிறது. இது தொடர்பாக உயர் அதிகாரிகளுக்கும் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அரசின் முடிவு என்ன?
தற்போது சனிக்கிழமைகளில் குறிப்பிட்ட சில பத்திர பதிவு அலுவலகங்கள் மட்டுமே செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அதனை அனைத்து அலுவலகங்களுக்கும் கொண்டு வர அரசு திட்டமிட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் அனைத்து அலுவலகங்களிலும் இந்த சிறப்பு கட்டணம் தொடருமா என்பது கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. பத்திர பதிவுகளுக்கு மட்டும் இந்த 1000 தொகையை வசூலிக்கலாம் என்றும், மற்ற வேலைகளுக்கு இந்த கட்டணத்தை குறைக்கலாம் என்றும் கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது. விரைவில் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
