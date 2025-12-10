ரயிலில் 3 வேளையும் இலவச உணவு! யார் யாருக்கு கிடைக்கும்?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரயிலில் பயணித்தால் மட்டும், உங்களுக்குக் காலை, மதியம், இரவு என மூன்று வேளையும் சுடச்சுட சுவையான உணவு முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்கும்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 10, 2025, 12:38 PM IST
  • இந்தியாவின் ஒரே 'அன்னதான' ரயில்.
  • மூன்று வேளையும் இலவச உணவு.
  • சச்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்' - ஓர் ஆச்சரிய பயணம்!

இந்திய ரயில்வே உலகின் மிகப்பெரிய நெட்வொர்க்குகளில் ஒன்று. தினமும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ரயில்களில் பயணிக்கின்றனர். நீண்ட தூர பயணங்களின்போது உணவிற்காக ரயில்வே கேன்டீன் அல்லது ஆன்லைன் ஆர்டர்களை நம்பியே பயணிகள் இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஆனால், இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட ரயிலில் பயணித்தால் மட்டும், உங்களுக்குக் காலை, மதியம், இரவு என மூன்று வேளையும் சுடச்சுட சுவையான உணவு முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்கும் என்றால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா? ஆம், அது உண்மைதான். இந்தியாவிலேயே பயணிகளுக்கு முழுமையாக இலவச உணவு வழங்கும் ஒரே ரயில் என்ற பெருமையை பெறுகிறது 'சச்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ்' (Sachkhand Express). இந்த ரயிலின் சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் இதன் பின்னணியில் உள்ள மனிதநேயச் சேவையை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | ரெடியாகும் தமிழகத்தின் காஸ்ட்லி மேம்பாலம்... அண்ணா சாலையில் இனி பிரச்னை இல்லை - புதிய அப்டேட்!

ஆன்மீக பயணம்

சச்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் (வண்டி எண்: 12715/12716), மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாந்தேடில் (Nanded) உள்ள ஹசூர் சாஹிப் (Hazur Sahib) மற்றும் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் (Amritsar) ஆகிய இரண்டு முக்கிய சீக்கிய புனித தலங்களை இணைக்கிறது. சுமார் 2,081 கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்கும் இந்த ரயில், தனது 34 மணி நேர பயணத்தில் போபால், குவாலியர், புதுடெல்லி, ஜலந்தர் போன்ற முக்கிய நகரங்கள் வழியாக செல்கிறது.

இலவச உணவு சேவை

சீக்கிய மதத்தில் Langar எனப்படும் சமபந்தி உணவு முறை மிகவும் புனிதமாக கருதப்படுகிறது. ஜாதி, மத, இன வேறுபாடின்றி அனைவருக்கும் பசியாற்றுவதே இதன் நோக்கம். அந்த உயரிய நோக்கத்தின் நீட்சியாகவே இந்த ரயிலில் உணவு வழங்கப்படுகிறது. இந்த சேவையை இந்திய ரயில்வே வழங்கவில்லை; மாறாக சீக்கிய சமூகத்தை சேர்ந்த தன்னார்வலர்கள் மற்றும் குருத்வாரா அமைப்புகள் இணைந்து கடந்த 1995-ம் ஆண்டு முதல், அதாவது கிட்டத்தட்ட 29 ஆண்டுகளாக இந்த சேவையை தொய்வின்றி வழங்கி வருகின்றனர்.

எப்படி வழங்கப்படுகிறது?

இந்த ரயில் தனது பயண பாதையில் உள்ள பர்ஹான்பூர் (Burhanpur), கண்ட்வா (Khandwa), இட்டார்சி (Itarsi), போபால் (Bhopal), ஆக்ரா (Agra), புதுடெல்லி (New Delhi) உள்ளிட்ட ஆறுக்கும் மேற்பட்ட முக்கிய ரயில் நிலையங்களில் நிற்கும்போது, அங்கு தயாராக இருக்கும் தன்னார்வலர்கள் உணவை பயணிகளுக்கு வழங்குகின்றனர். இதற்காகவே இந்த நிலையங்களில் ரயில் சற்று நீண்ட நேரம் நிறுத்தப்படுகிறது. பயணிகள் தங்களுடன் பாத்திரங்களை எடுத்து சென்றால், அவர்கள் இருக்கைக்கே வந்து உணவு பரிமாறப்படுகிறது. ஏசி வகுப்பு பயணிகள் முதல் சாதாரண பெட்டியில் பயணிக்கும் ஏழை எளிய மக்கள் வரை அனைவருக்கும் பாகுபாடின்றி ஒரே மாதிரியான உணவு வழங்கப்படுகிறது.

உணவு வகைகள்

வழங்கப்படும் உணவுகள் அனைத்தும் சுத்தமான சைவ உணவுகள் ஆகும். 

  • காலை: தேநீர், பால், பிரெட், பூரி-சோலே.
  • மதியம்/இரவு: பருப்பு (Dal), சாதம் (Rice), சப்பாத்தி (Roti), காய்கறி கூட்டு (Mixed Veg Sabzi) மற்றும் சுவையான இனிப்பு வகைகள் (Kheer/Halwa).
  • சில நேரங்களில் மினரல் வாட்டர் பாட்டில்களும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.

இந்த உணவு அனைத்தும் அந்தந்த ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகிலுள்ள குருத்வாராக்களில் மிகவும் சுகாதாரமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்டு, ரயிலுக்கு கொண்டு வரப்படுகின்றன. பசியோடு இருக்கும் பயணிகளுக்குத் தாயன்போடு பரிமாறப்படும் இந்த உணவு, சச்கண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலை வெறும் பயண வாகனமாக மட்டுமின்றி, மனிதநேயத்தின் அடையாளமாகவும் மாற்றியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் மெட்ரோ... டிசம்பரில் வராது? - தாமதத்திற்கு பின்னணி என்ன?

