சென்னை வேளச்சேரி மேம்பாலத்திற்கு திடீர் தடை... CMRL செய்த சம்பவம் - என்ன காரணம்?

Velachery Flyover CMRL: சென்னையின் மிக முக்கிய வர்த்தகப் பகுதிகளில் ஒன்றாக வேளச்சேரி விளங்குகிறது. தென்சென்னை பகுதியான வேளச்சேரியில் பீனிக்ஸ் மால், குருநானக் கல்லூரி சிக்னல், 5 பர்லாங் சாலை ஆகியவை எந்நேரமும் போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கும் பகுதிகளாகும். சென்னை நகரில் இந்த போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிப்பது மிகவும் கடினம். அதுவும் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 12 வரையிலும், மாலை 4 மணிமுதல் இரவு 8 வரையிலும் சாலையில் காத்துக்கிடப்பது வாகன ஓட்டிகளின் தலைவிதியாகிவிட்டது என சொல்லலாம்.
Velachery Flyover: வேளச்சேரியில் மேம்பாலம்
இந்தக் கடும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்குத் தீர்வு காணும் வகையில், முக்கியத் திட்டம் ஒன்றை அறிவித்தது, தமிழ்நாடு அரசு. அதுதான் வேளச்சேரி – ஐந்து பர்லாங் சாலை மேம்பால திட்டம். சுமார் 3 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு, 310 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த மேம்பாலம் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது 5.5 மீட்டர் அகலத்தில், ஒரு திசையில் மட்டும் (One-way) செல்லும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட இருப்பதாக கூறப்பட்டது.
Velachery Flyover: 2 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்
இங்கு அமைக்கப்பட இருக்கும் பாலம், வேளச்சேரி செக் போஸ்ட் பேருந்து நிலையத்தை நெருங்கும் போது இரண்டாகப் பிரிந்து, ஒரு பிரிவு கிண்டி நோக்கியும், மற்றொரு பிரிவு ஆளுநர் மாளிகை நோக்கியும் செல்லும் வகையில் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பணிகள் வரும் 2026ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் தொடங்கும் என்று கூறப்பட்டது. இந்தப் பாலம் மூலம் சுமார் இரண்டு லட்சம் பொதுமக்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் நம்பிக்கை தெரிவித்தது.
Velachery Flyover CMRL: மெட்ரோ ரயில் திடீர் முட்டுக்கட்டை
இந்த மேம்பாலத் திட்டத்திற்கு இவ்வளவு எதிர்பார்ப்புகள் நிலவிய சூழலில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் திடீர் முடிவு ஒன்றை அறிவித்துள்ளது. வேளச்சேரி மேம்பாலத் திட்டத்தை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சிக்கு, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் சார்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Velachery Flyover CMRL: வேளச்சேரி மேம்பாலம் ஏன் பிரச்னை?
அதற்குக் காரணம், தாம்பரம் – வேளச்சேரி – கிண்டி வழித்தடத்தில் புதிய மெட்ரோ ரயில் திட்டம் வருகிறது என்று சென்னை மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. அதாவது, இந்த மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்திற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது, மேம்பாலத் திட்டம் அதற்குத் தடையாக இருக்கலாம் அல்லது மெட்ரோ திட்டத்திற்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம், சென்னை மாநகராட்சியிடம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Velachery Flyover CMRL: பொதுமக்கள் முன்வைக்கும் மாற்றுத் திட்டம்
அதேநேரத்தில், இந்த புதிய மேம்பாலத் திட்டம், போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைப்பதற்குப் பதிலாக, மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துவிடும் என வேளச்சேரி பகுதி மக்களும் தங்களின் அச்சத்தையும் சந்தேகத்தையும் எழுப்புகின்றனர். எனவே மேம்பாலத்திற்கு பதிலாக வேளச்சேரி ஐந்து பர்லாங் சாலை இடையில் உள்ள 3 கிலோமீட்டர் சாலையை அகலப்படுத்தினாலே போதும் என்றும், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினாலே போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் என்றும் அவர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை முன்வைக்கின்றனர்.
Velachery Flyover CMRL: மக்கள் எதிர்பார்ப்பு
தாம்பரம் – வேளச்சேரி – கிண்டி வழித்தடத்தில் அமைக்கப்பட இருக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் சாலைக்கு வராமல், நிலத்தடியில் (Underground) அமைகிறது. இதுவே நிரந்தரத் தீர்வாக அமையும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆகவே, மேம்பாலமா அல்லது மெட்ரோ ரயில் திட்டமா என்ற சவால் தற்போது சென்னை மாநகராட்சி முன்னும், நெடுஞ்சாலைத் துறை முன்னும் இருக்கிறது. இதுகுறித்த இறுதி முடிவுக்காக வேளச்சேரி மக்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர்.
மேலும் படிக்க | பூந்தமல்லி பைபாஸ் - போரூர் மெட்ரோ... டிசம்பரில் வராது? - தாமதத்திற்கு பின்னணி என்ன?
மேலும் படிக்க | சென்னையின் எந்த பகுதிகளில் ட்ராம் சேவை வருது... 25 வருடங்களுக்கு CUMTA வேற லெவல் பிளான்!
மேலும் படிக்க | சென்னை மெட்ரோ: வருகிறது சுரங்கப் பாதைக்கு அடியில் இன்னொரு சுரங்கம் - இது எப்படி சாத்தியம்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ