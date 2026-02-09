English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2026: ஆவின் மற்றும் மகளிர் திட்டத்தில் அதிரடி அறிவிப்பு

சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2026: ஆவின் மற்றும் மகளிர் திட்டத்தில் அதிரடி அறிவிப்பு

Govt Jobs : சேலம் மாவட்டத்தில் ஆவின் மற்றும் மகளிர் ஒருங்கிணைப்பாளர் திட்டப் பணியாளர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 9, 2026, 03:46 PM IST
  • சேலம் மாவட்ட அரசு வேலைவாய்ப்பு 2026
  • ஆவின் நிறுவனத்தில் பணியாற்றலாம்
  • மகளிர் ஒருங்கிணைப்பாளர் காலிப் பணியிடம்

Trending Photos

நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை அப்டேட் என்ன?
camera icon7
Tamil Nadu weather
நடுங்க வைக்கும் குளிர்.. நீலகிரி, சேலம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் வானிலை அப்டேட் என்ன?
சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்
camera icon7
2027 Shani Gochar
சனிப் பெயர்ச்சி 2027.. 30 ஆண்டுக்குப் பிறகு 4 ராசிகளுக்கு பணமழை, பொன்னான பொற்காலம்
பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!
camera icon6
vijay
பிப்.13 சேலம் பொதுக்கூட்டம்: விஜய்க்கு போடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகள்!
சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்
camera icon7
Surya Gochar
சனியின் வீட்டில் சூரியன்: 4 நாட்களில் 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறப்போகுது, இனி பொற்காலம் தான்
சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு 2026: ஆவின் மற்றும் மகளிர் திட்டத்தில் அதிரடி அறிவிப்பு

Govt Jobs: தமிழகத்தின் தொழில் நகரமான சேலத்தில், அரசு சார்ந்த துறைகளில் பணிபுரிய ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்காக இரண்டு முக்கிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. சேலம் ஆவின் நிறுவனம் மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் (மகளிர் திட்டம்) ஆகியவற்றில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான இந்த அறிவிப்பு, தகுதியுள்ள பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

1. சேலம் ஆவின் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணி (Aavin Recruitment 2026)

சேலம் மாவட்ட கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் (ஆவின்), பால் உற்பத்தியைப் பெருக்கவும், விவசாயிகளின் கறவை மாடுகளுக்குத் தடையற்ற மருத்துவச் சேவைகளை வழங்கவும் புதிய திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதற்காக, தற்காலிக அடிப்படையில் கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர்களை நியமிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பணி மற்றும் ஊதியம்:

சேலம் ஆவின் நிறுவனத்தின் கீழ் செயல்படும் 782 பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களின் கீழ் வரும் கால்நடை வழித்தடங்களை நிர்வகிக்க 2 கால்நடை மருத்துவ ஆலோசகர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இப்பணி முற்றிலும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் 10 மாதங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 45,000/- வரை சம்பளம் மற்றும் கூடுதல் ஊக்கத்தொகை (Incentives) வழங்கப்படும் என மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மற்றும் பொது மேலாளர் திரு. பி. குமரேஸ்வரன் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்.

தகுதிகள் மற்றும் தேர்வு முறை:

கல்வித் தகுதி: விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் கால்நடை மருத்துவப் பட்டப்படிப்பு (B.V.Sc & AH) முடித்திருக்க வேண்டும்.

பதிவுச் சான்றிதழ்: கால்நடை மருத்துவ கவுன்சிலில் பதிவு செய்ததற்கான உரிய சான்றிதழ் அவசியம்.

தேர்வு முறை: இதற்குத் தனியாக எழுத்துத் தேர்வு கிடையாது. நேரடியாக நேர்முகத் தேர்வு (Walk-in Interview) மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம் மற்றும் நேரம்:

ஆர்வமுள்ள பட்டதாரிகள் வரும் 13.02.2026 அன்று காலை 11:00 மணிக்குத் தங்களின் அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் சுயவிவரக் குறிப்புடன் (Resume) பின்வரும் முகவரிக்கு வர வேண்டும்:

முகவரி: பொது மேலாளர் அலுவலகம், சேலம் மாவட்டக் கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் ஒன்றியம் லிட், சித்தனூர், தளவாய்ப்பட்டி, சேலம் - 636 302.

2. மகளிர் திட்டத்தின் கீழ் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணி (Block Coordinator Jobs)

சேலம் மாவட்டத்தில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் செயல்படும் "மகளிர் திட்டம்" மூலம் 13 வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. மாவட்ட ஆட்சியர் டாக்டர். இரா. பிருந்தாதேவி இ.ஆ.ப அவர்கள் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

காலியிடங்கள் விவரம்:

சேலம் மாவட்டத்தின் பல்வேறு வட்டாரங்களில் கீழ்க்கண்டவாறு இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன:

ஆத்தூர் - 1, எடப்பாடி - 1, மகுடஞ்சாவடி - 1, கொங்கணாபுரம் - 1.

கொளத்தூர் - 2, வீரபாண்டி - 2, ஏற்காடு - 2.

சங்ககிரி - 3.

தகுதிகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்:

கல்வி: ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்புடன், குறைந்தது 3 மாதங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தில் கணினிப் பயிற்சி (MS Office) பெற்றிருக்க வேண்டும். கணினி அறிவியல் பட்டதாரிகளுக்கு முன்னுரிமை உண்டு.

வயது: விண்ணப்பதாரர்கள் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

அனுபவம்: சுய உதவிக்குழுக்கள் அல்லது ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்புகளில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இருப்பிடத் தகுதி: இது மிக முக்கியமான விதிமுறை. விண்ணப்பதாரர் எந்த வட்டாரத்தில் காலிப்பணியிடம் உள்ளதோ, அதே வட்டாரத்தில் வசிப்பவராக இருத்தல் அவசியம்.

கூடுதல் தகுதி: இரு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் களப்பணியில் சிறந்த ஈடுபாடு கொண்டிருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

விருப்பமுள்ளவர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் இணைத்து வரும் 16.02.2026 அன்று மாலைக்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களை நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அனுப்ப வேண்டிய முகவரி:

முகவரி: இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர், அறை எண் 207, மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், சேலம் - 636 001.

மேலும் படிக்க | சென்னை மெட்ரோவில் வேலை! மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம்.. டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்

மேலும் படிக்க |  தேர்வு இல்லாத தமிழ்நாடு அரசு வேலை வேண்டுமா? மாதம் ரூ.30000 சம்பளம் - முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Govt JobsSalem govt JobsSalem Aavin Recruitment 2026Salem District JobsTNSRLM Salem Recruitment

Trending News