சேலத்தில் அரசு பேருந்து மோதி பயங்கர விபத்து, பல உயிர்கள் பலி: தலைவர்கள் இரங்கல்

Salem Bus Accident: சேலம், உத்தமசோழபுரம் பகுதியில், கோயம்புத்தூரில் இருந்து சேலம் நோக்கி சென்றுகொண்டிருந்த தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்ததால் கொடூரமான சாலை விபத்து ஏற்பட்டது. பேருந்து சாலையோர தடுப்பை உடைத்துக்கொண்டு எதிர்புறம் சென்றுகொண்டிருந்த வாகனங்கள் மீது அதிவேகமாக மோதியது. இந்த விபத்தில் பலர் பரிதாபமாக பலியாகினர்.
உத்தமசோழபுரம் அருகே அரசுப் பேருந்தால் பலியான உயிர்கள்
சேலம் மாவட்டம், உத்தமசோழபுரம் அருகே அரசுப் பேருந்து ஒன்று கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையிலிருந்து விலகிச் சென்றதில், இரண்டு குழந்தைகள் உட்பட ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர். எமக்கு கிடைத்த தகவல்களின்படி, நெடுஞ்சாலையில் பயணித்துக்கொண்டிருந்த அந்த அரசு பேருந்து, திடீரென வேகமெடுத்தது. கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த ஒரு இருசக்கர வாகனம் மற்றும் ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் மீது மோதியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த மோதலின் தீவிரத்தால், அந்த வாகன ஓட்டிகள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அந்த பகுதியில் நிறுவப்பட்டுள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளில், பேருந்து திடீரென அதிவேகமாகச் சென்றதும், தனது பாதையிலிருந்து விலகி, சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த வாகனங்கள் மீது மோதியதும் தெரியவந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினர் சடலங்களை மீட்டு, பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
விசாரணையை தொடங்கிய காவல்துறை
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாகத் தமிழ்நாடு காவல்துறையினர் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். வாகனத்தின் வேகம், பிரேக்குகளின் நிலை மற்றும் ஓட்டுநரின் உடல்நிலை போன்ற காரணிகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருவதுடன், சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் நேரில் கண்ட சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களையும் பகுப்பாய்வு செய்து வருகின்றனர்.
இந்த கோர சம்பவம் சாலைப் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்துப் பேருந்துகளின் பராமரிப்பு நிலை குறித்துப் புதிய கவலைகளை எழுப்பியுள்ளது. இது போன்ற விபத்துகளைத் தடுக்க, பேருந்துகளில் கடுமையான பராமரிப்புச் சோதனைகளை மேற்கொள்ளவும், ஓட்டுநர்களின் செயல்பாடுகளைக் கண்காணிக்கும் முறையை மேம்படுத்தவும் கோரிக்கைகள் எழுந்துள்ளன.
பல உயிர்களை காவு வாங்கிய இந்த விபத்தில் பலியானவர்களுக்கு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில்,
'சேலம் - உத்தமசோழபுரம் பகுதியில், கோயம்புத்தூரிலிருந்து சேலம் நோக்கி வந்த தமிழ்நாடு அரசு பேருந்து திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்தது. சாலையோர தடுப்பை உடைத்து எதிர்புறம் சென்ற வாகனங்கள் மீது அதிவேகமாக மோதியதில் 7 பேர் உயிரிழந்தனர் என்ற செய்திகள் வருகின்றன, வருத்தத்திற்குரிய இத்தகவல் அறிந்து மிகுந்த துயருற்றேன்.
தமிழ்நாட்டில் அரசுப் பேருந்துகள் விபத்துக்குள்ளாவது தொடர்கதையாகி உள்ள நிலையில், இந்த ஆட்சியில் அரசுப் பேருந்துகள் முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை என்பதையே இந்த சம்பவம் மீண்டும் ஒரு முறை நிரூபித்திருக்கிறது.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு அஇஅதிமுக சார்பில் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும் வருத்தங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வதுடன், காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவோர் விரைவில் பூரண நலம்பெற்று இல்லம் திரும்ப இறைவனை வேண்டுகிறேன்.' என தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில்,
' அரசுப் பேருந்தா? அல்லது எமனின் பாசக்கயிறா?
சேலம் அருகே அரியானூர் என்ற இடத்தில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த அரசுப் பேருந்து, தடுப்பைத் தாண்டி சரக்கு வாகனத்தில் மோதிய விபத்தில் 5 பேர் உயிரிழந்ததுடன் மேலும் சிலர் படுகாயமடைந்துள்ளதாக வெளியாகியுள்ள செய்தி மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைக் கனத்த இதயத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, காயமடைந்தவர்கள் முழு மன மற்றும் உடல் நலத்துடன் விரைவில் குணமடைய இறைவனிடம் வேண்டிக் கொள்கிறேன்.
ஆளும் @arivalayam அரசின் நிர்வாகக் குளறுபடிகளால் தமிழகப் போக்குவரத்துத் துறையும் அதன் கீழ் இயங்கும் அரசுப் பேருந்துகளும் முற்றிலுமாகப் பழுதாகிக் கிடப்பதை நாம் பலமுறை ஆதாரங்களுடன் எடுத்துக் கூறியுள்ளோம். மழைக்கும், காற்றுக்கும், வெயிலுக்கும், சிறு மேடு பள்ளங்களுக்கும் தாங்காத தகர டப்பாக்களை எல்லாம் “விடியல் பேருந்து” என்ற பெயரில் ஒட்டுப் போட்டு ஓட்டிக் கொண்டிருக்கும் திமுக அரசின் அலட்சியத்திற்கு ஏழை எளிய மக்கள் பலியாக வேண்டுமா?
தங்கள் ஊழல் கஜானாவை எப்படியாவது நிரப்பிட வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கில் அப்பாவிப் பொது மக்களின் உயிர்களை அடமானம் வைக்கத் துடிக்கும் திமுக போன்ற ஒரு தீயசக்தியைத் தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார்கள், இனி அரியணையில் ஏறவும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள்!' என பதிவிட்டுள்ளார்.
சேலம் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு இரங்கல் தெரிவித்த அண்ணாமலை தனது எக்ஸ் பதிவில்,
'சேலம் அருகே அரியானூரில், அரசுப் பேருந்து விபத்துக்குள்ளானதில், 5 பேர் உயிரிழந்த செய்தி மிகுந்த வருத்தமளிக்கிறது. உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு, ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
விபத்தில் காயமடைந்தவர்களுக்கு, உயரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்றும், இறந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு, உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்றும் திமுக அரசை கேட்டுக் கொள்கிறேன்.' என எழுதியுள்ளார்.
மேலும் படிக்க | கொட்டப்போகும் மழை! அடுத்த 5 நாட்களுக்கு அலர்ட்.. சென்னை எப்படி? வானிலை அப்டேட்
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட் : பெண்களே இந்த தவறை செய்துவிடாதீர்கள்
