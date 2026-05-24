/எஸ்எஸ்சி தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு குட்நியூஸ்!சேலத்தில் இலவச பயிற்சி

எஸ்எஸ்சி (SSC) தேர்வு எழுதுபவர்களுக்கு சேலத்தில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளது என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எஸ்எஸ்சி, ரயில்வே உள்ளிட்ட தேர்வுகளுக்கு படிக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு குட்நியூஸ் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (SSC) மூலம் நடத்தப்படும் Stenographer Grade C, D (சுருக்கெழுத்தர் தரம் சி மற்றும் டி) தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லா இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் 27.05.2026 முதல் தொடங்கப்படவுள்ளன. இத்தகவலை சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் அதிகாரப்பூர்வமாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான Stenographer Grade C, D பணிக்கான 731 காலிப்பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. இந்தத் தேர்விற்கு விண்ணப்பித்துள்ள மற்றும் தயாராகி வரும் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்கு உதவும் வகையில் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. 27.05.2026 அன்று மதியம் 02.00 மணி அளவில் இந்த வகுப்புகள் தொடங்குகின்றன. இந்த பயிற்சியானது மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம், ஏற்காடு பிரதான சாலை, கோரிமேடு பகுதி, சேலம் என்ற முகவரியில் நடக்கிறது.
இந்த இலவச பயிற்சி முகாம் வெறும் வகுப்புகளோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், மாணவர்களின் வெற்றியை உறுதி செய்யும் வகையில் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது:
1. போட்டித் தேர்வுகளில் நீண்ட வருட அனுபவமும், சிறந்த ஆளுமையும் கொண்ட வல்லுநர்களைக் கொண்டு இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இதனால் மாணவர்கள் பாடங்களை எளிமையாகவும் துல்லியமாகவும் புரிந்து கொள்ள முடியும்.
2. கணினி அடிப்படையில் நடைபெறும் இத்தேர்வை மாணவர்கள் அச்சமின்றி எதிர்கொள்ள ஏதுவாக, உடனுக்குடன் மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்படும்.
3. மாதிரித் தேர்வுகளின் மதிப்பெண் அடிப்படையில், மாணவர்கள் தங்களின் பலம் மற்றும் பலவீனங்களை அறிந்து, தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெறுவதற்கான தனிப்பատ வழிகாட்டுதல்களும் (Mentorship) வழங்கப்படும்.
4. இந்தத் தேர்விற்குத் தேவையான அனைத்து முக்கியப் புத்தகங்களும், கையேடுகளும் சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் நூலகத்தில் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்கள் இதனை இலவசமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகளை மிகச் சிறப்பாக நடத்தி வந்துள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம், மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம், மற்றும் தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் போன்ற பல்வேறு வாரியங்கள் நடத்திய தேர்வுகளுக்கு இங்கு இலவச பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த காலங்களில் நடத்தப்பட்ட இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் மொத்தம் 3,398 நபர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் நடப்பு தேதி வரை 563 நபர்கள் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளில் தேர்ச்சி பெற்று, அரசுத் துறைகளில் தங்களது பணியை வெற்றிகரமாகத் தொடங்கி ஆற்றி வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தத் தேர்வு குறித்த கூடுதல் விவரங்கள், தகுதிகள் மற்றும் தேர்வு முறைகளை மத்திய அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான http://ssc.gov.in என்ற முகவரியில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.மேலும், சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நடைபெறவிருக்கும் இந்த இலவசப் பயிற்சி வகுப்பு தொடர்பான சந்தேகங்கள் மற்றும் கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்பும் மாணவர்கள் 0427-2401750 என்ற தொலைபேசி எண்ணைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்:
மத்திய அரசுப் பணியில் சேர வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு, பணியாளர் தேர்வு ஆணையத்தின் (SSC) Stenographer Grade C, D போட்டித் தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்துத் தயாராகிக் கொண்டிருக்கும் சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் இந்த அரிய வாய்ப்பினைத் தவறவிடாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கட்டணமில்லா இலவசப் பயிற்சி வகுப்பில் பெருமளவில் கலந்து கொண்டு, முறையாகப் பயிற்சி பெற்று, அரசுப் பணிகளைப் பெற்றுப் பயனடையுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் அன்போடு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.