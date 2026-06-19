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டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் வெற்றி பெறணுமா? தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Salem Latest News: சேலம் மாவட்டத்தில் டிஎன்பிஎஸ்சி இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளது. டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வுக்கான பயிற்சி வகுப்புகள் ஜூன் 21ஆம் தேதி துவங்கப்பட உள்ளது. இந்த பயிற்சி வகுப்பில் எப்படி கலந்து கொள்ளலாம்  என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 19, 2026, 10:18 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:25 AM IST
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் வெற்றி பெறணுமா? தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!
Image Credit: Salem TNPSC Free Coaching

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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