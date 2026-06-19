/டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வில் வெற்றி பெறணுமா? தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Salem TNPSC Free Coaching: மத்திய, மாநில போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்கு தமிழக அரசு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது. அதாவது, டிஎன்பிஎஸ்சி, ஆஆர்பி, எஸ்எஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராகுபவர்களுக்கு ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்தி வருகிறது.
சென்னை, செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். ஜூன் 21ஆம் தேதி டிஎன்பிஎஸ்சி உள்ளிட்ட போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் துவங்கப்பட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், சேலம் மாவட்டத்தில், தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தால் நடத்தப்படும் தொகுதி - | முதல்நிலை (Preliminary) தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு வருகின்ற 21.06.2026 அன்று முதல் துவங்கப்படவுள்ளது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் க.இளம்பகவத் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது, சேலம் ஏற்காடு பிரதான சாலை கோரிமேடு பகுதியில் அமைந்துள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில், தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணயத்தால் அறிவிக்கப்படவுள்ள தொகுதி 1 முதல்நிலை (Preliminary) தேர்வுக்கான கட்டணமில்லா பயிற்சி வகுப்பு வருகின்ற 21.06.2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 10.00 மணி அளவில் துவங்கப்படவுள்ளது.
இப்பயிற்சி வகுப்பானது போட்டித்தேர்வுகளில் அனுபவம் மிக்க பயிற்றுநர்களை கொண்டு நடத்தப்பட உள்ளது. மேலும், இலவச மாதிரித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு உடனுக்குடன் மதிப்பெண் வழங்கப்படும். மேலும், சிறப்பு அம்சமாக முதல்நிலை மற்றும் முதன்மை தேர்விற்கு குருப்-1 தேர்வில் வெற்றி பெற்ற நபர்கள் மூலம் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்படும்.
தேர்வுக்கான அனைத்து புத்தகங்களும் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் நூலகத்தில் மாணவர்கள் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன. சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்புத் துறையின் மூலமாக கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் TNPSC, TRB, MRB, TNUSRB போன்ற பல்வேறு போட்டித்தேர்வுகளுக்கு இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
அவற்றில் மொத்தம் 3,398 நபர்கள் கலந்து கொண்டு பயிற்சி பெற்றதில் நாளது தேதிவரை 563 நபர்கள் போட்டித்தேர்வுகளில் வெற்றி பெற்று பல்வேறு அரசுத்துறைகளில் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். மேலும், இப்பயிற்சி வகுப்பு தொடர்பான விவரங்களை 0427-2401750 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டு அறிந்து கொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் மூலம் நடத்தப்படும் TNPSC Group I தேர்வுக்கு தயாராகும் மாணவர்கள் இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
டிஎன்பிஎஸ்சி எனும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆண்டுதோறும் குரூப் 1 தேர்வை நடத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு செப்டம்ர் 6ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. குரூப் 1 தேர்வு மூலம் வருவாய் கோட்டாட்சியர், காவல் துறை துணை கண்காணிப்பாளர், துணை ஆட்சியர், ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர், கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணைப் பதிவாளர், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வு, முதன்மைத் தேர்வு, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் பணிக்கு ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறது. குரூப் 1 தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஜூன் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே, செப்டம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், இதற்கான பணியிடங்கள் விவரம், விண்ணப்பிக்கும் தேதி போன்றவை ஜூன் 23ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருப்பதால், தேர்வர்கள் தீவிரமாக தயாராகி வருகின்றனர். அவர்களுக்காக தமிழக அரசு சார்பில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடந்து வருகிறது.