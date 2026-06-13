/கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தை.. விஷம் வைத்து கொன்ற தாய்! சேலத்தில் அதிர்ச்சி

சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல் அடுத்த வரகூர் தெற்கு காடு திருவள்ளுவர் நகரைச் சேர்ந்தவர் திருமலை வாசுதேவன். இவருக்கும் சிறுவாச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த லலிதா (21) என்பவருக்கும் 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடந்தது. இவர்களுக்கு ஹர்சன் ராஜ் (5), புவன்ராஜ் என்ற ஒன்றரை வயது குழந்தை என இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
இந்த சூழலில், கணவன்-மனைவி இடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, லலிதா தன் குழந்தைகளுடன் சிறுவாச்சூரில் உள்ள தாய் வீட்டிற்கு சென்றார். இருதரப்பினரும் சமரசம் பேச முயன்றும் லலிதா அவரது கணவன் வாசுதேவனுடன் சேர்ந்து வாழ மறுத்துவிட்டார். இதனால் மூத்த மகனை தந்தை வாசுதேவன் வளர்க்க அழைத்து செல்ல, ஒன்றரை வயது குழந்தையுடன் தாய் வீட்டில் லலிதா தங்கினார். பின்னர் வருமானத்திற்காக மேஸ்திரி வேலைக்கு செல்ல தொடங்கி உள்ளார். இந்த நிலையில், அங்கு அவருடன் வேலை பார்த்த ஆனந்தன் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு, அது திருமணத்திற்கு மீறிய உறவாக மாறியுள்ளது.
ஆனந்தனுடன் அடிக்கடி தனிமையில் இருந்து வந்த லலிதா, குழந்தையை வீட்டில் தவிக்கவிட்டு சென்றதால் உறவினர்கள் அவரை கண்டித்துள்ளனர். இதனால், தங்களின் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு தனது ஒன்றரை வயது குழந்தை புவன்ராஜ் இடையூறாக இருப்பதாக லலிதா கருதியுள்ளார்.
இதையடுத்து, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் குழந்தைக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டுவிட்டதாக கூறி, ஆத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தார். ஆனால், அங்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டும் பலனின்றி குழந்தை பரிதாபமாக உயிரிழந்தது.
குழந்தையின் மரணத்தில் மருத்துவர்களுக்கு சந்தேகம் எழுந்ததால், உடற்கூறாய்வு செய்ய முடிவு செய்தனர். அதில், குழந்தைக்கு விஷம் கொடுக்கப்பட்டுதான் உயிரிழந்தது என்பது உறுதியானது. இதையடுத்து இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து தலைவாசல் காவல் நிலையத்திற்கு மருத்துவர்கள் உடனடியாக தகவல் கொடுத்தனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியதை அறிந்த லலிதா, தலைமறைவானார். இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளர் பூர்ணிமா தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு தீவிர தேடுதல் வேட்டை நடத்தப்பட்டது. இறுதியில் லலிதாவை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கைதான லலிதாவிடம் நடத்திய விசாரணையில், கள்ளக்காதலனுடன் வாழ்வதற்கு தடையாக இருந்ததால், சாப்பாட்டில் விஷம் கலந்து கொடுத்துவிட்டு, வலிப்பு வந்தது போல் நாடகமாடியதை ஒப்புக்கொண்டார். பெற்ற குழந்தையையே தாயே விஷம் வைத்து கொன்ற இந்த கொடூரச் சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.