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கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தை.. விஷம் வைத்து கொன்ற தாய்! சேலத்தில் அதிர்ச்சி

Salem Crime News: சேலம் மாவட்டத்தில் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த ஒன்றரை வயதுக் குழந்தையைப் பெற்ற தாயே விஷம் வைத்துக் கொன்ற கொடூரச் சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 13, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 02:32 PM IST
கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தை.. விஷம் வைத்து கொன்ற தாய்! சேலத்தில் அதிர்ச்சி
Image Credit: Image Source: ZEE Bureau

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R Balaji

R Balaji

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கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த குழந்தை.. விஷம் வைத்து கொன்ற தாய்!
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