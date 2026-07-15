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சேலம்: வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு உதவித்தொகை.. எவ்வளவு தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு

Salem District News: சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என ஆட்சியர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை எப்படி பெறலாம் என்பது குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:09 PM IST
சேலம்: வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கு உதவித்தொகை.. எவ்வளவு தெரியுமா? தமிழக அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: Salem District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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