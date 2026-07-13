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சேலம்: ரூ.1,000 அபராதம்! இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு கட்டுப்பாடு.. இனி இது கட்டாயம்

Salem District News: சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு முக்கியமான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார். இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் கட்டாயம் தலைக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் என தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:10 PM IST
சேலம்: ரூ.1,000 அபராதம்! இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளுக்கு கட்டுப்பாடு.. இனி இது கட்டாயம்
Image Credit: Salem District News (Image Source: X)Source: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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