சேலத்தில் மொத்தம் 172 சென்சிடிவ் வாக்குச்சாவடிகள்: தேர்தல் ஆணையம்

Salem District Election News: தமிழ்நாட்டில், ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கவுள்ள நிலையில், வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகளில் தேர்தல் ஆணைய அதிகாரிகளும், தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அரசியல் கட்சிகளும் முழு முனைப்புடன் இறங்கியுள்ளன. வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் பாதுகாப்பு, பதற்றமான வாக்குச்ச்சாவடிகளை கண்டறிதல் என பல்வேறு பணிகளை தேர்தல் அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.
சேலத்தில் 172 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள்
சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 11 சட்டமன்றத் தொகுதிகளும், அவற்றில் 3,468 வாக்குச்சாவடிகளும் உள்ளன. இவற்றில் 172 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. இவை ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு (Live Webcasting) மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்று தேர்தல் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026: சேலம் வாக்காளர் எண்ணிக்கை
சேலம் மாவட்டத்தில் மொத்தம் 27,55,830 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இவர்களில் 13,70,962 ஆண்கள், 13,84,548 பெண்கள் மற்றும் 320 மூன்றாம் பாலின வாக்காளர்கள் அடங்குவர். தேர்தல் அதிகாரிகள் 1,346 வாக்குச்சாவடி மையங்களில் 3,468 வாக்குச்சாவடிகளை அமைத்துள்ளனர்.
தேர்தல் ஆணையத்தின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றி, ஒவ்வொரு சட்டமன்றத் தொகுதியிலும் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு, அவை தீவிர கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்?
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் எடுக்கபடும் நடவடிக்கைகள் பற்றி தேர்தல் துறை அதிகாரி ஒருவர் விளக்கினார்:
- பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் மாநிலக் காவல்துறை மற்றும் துணை ராணுவப் படையினரை அதிக அளவில் நிறுத்தப்படுவார்கள்.
- அங்கு நடைபெறும் நிகழ்வுகளைத் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு நேரடியாகத் தெரிவிப்பதற்காக நுண் பார்வையாளர்களையும் (Micro-observers) நியமிக்கப்படுவார்கள்.
- பல அடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படும்.
- சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது நேரடி இணைய ஒளிபரப்பு அதாவது லைவ் வெப்காஸ்டிங் மூலம் வாக்குச்சாவடிகள் கண்காணிக்கப்படும்.
பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் எப்படி அடையாளம் காணப்படுகின்றன?
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில்
- மிரட்டல் சம்பவங்கள்,
- வாக்களிக்கும் உரிமையில் தலையீடு,
- வாக்குச்சாவடியைக் கைப்பற்றுதல் அல்லது முறைகேடு செய்தல்,
- தேர்தல் விதிமீறல்கள் காரணமாக மறுவாக்குப்பதிவு நடத்தப்பட்ட சூழல்கள்,
- ஒரே வேட்பாளருக்கு அசாதாரணமான அளவில் அதிக வாக்குகள் பதிவான நிகழ்வுகள் மற்றும்
- வாக்காளர் பட்டியலில் இல்லாதவர்கள், இடமாற்றம் செய்யப்பட்டவர்கள் அல்லது இறந்தவர்களின் பெயரில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள்
போன்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
முந்தைய சட்டமன்ற மற்றும் நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் மிகக் குறைந்த அளவிலேயே வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற வாக்குச்சாவடிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, வாக்காளர்களின் பங்கேற்பை அதிகரிக்கவும் பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை வளர்க்கவும் ஏதுவாக, அங்கு வாக்காளர் விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்களும் நடத்தப்படுவதாகவும் அந்த அதிகாரி தெரிவித்தார்.
சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகள்
கெங்கவள்ளி (தனி)
ஆத்தூர்
ஏற்காடு (தனி)
ஓமலூர்
மேட்டூர்
எடப்பாடி
சங்ககிரி
சேலம் (மேற்கு)
சேலம் (வடக்கு)
சேலம் (தெற்கு)
வீரபாண்டி
