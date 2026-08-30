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சேலம் மாவட்ட பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: மகளிர் நலவாரியத்தில் இணைய அழைப்பு!

Salem District News : கைம்பெண்கள், ஆதரவற்ற மகளிருக்கான திட்டங்களில் தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பித்து பயனடையுமாறு சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 30, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:52 AM IST
சேலம் மாவட்ட பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: மகளிர் நலவாரியத்தில் இணைய அழைப்பு!
Image Credit: Salem District News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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சேலம் மாவட்ட பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: மகளிர் நலவாரியத்தில் இணைய அழைப்பு!
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