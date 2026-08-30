/சேலம் மாவட்ட பெண்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு: மகளிர் நலவாரியத்தில் இணைய அழைப்பு!

Salem District News : தமிழ்நாட்டில் உள்ள கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் பேரிளம் பெண்கள் ஆகியோர் சமூகத்தில் சந்திக்கும் பல்வேறு சவால்களையும் இடர்பாடுகளையும் களையும் வகையில் தமிழக அரசால் "கைம்பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மகளிர் நல வாரியம்" பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்டுச் செயல்பட்டு வருகிறது. இவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்துவதுடன், சமூகத்தில் கண்ணியத்துடனும் பாதுகாப்புடனும் வாழ்வதை உறுதி செய்வதே இவ்வாரியத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இவ்வாரியத்தில் பதிவு செய்யும் பயனாளிகளுக்கு அவர்களின் எதிர்கால நலனைக் கருத்தில் கொண்டு கல்வி, சுகாதாரம், வேலைவாய்ப்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசு நலத்திட்டங்கள் ஒருங்கிணைத்து வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், பெண்களின் பொருளாதாரத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தொழில் பயிற்சிகள் வழங்குதல் மற்றும் அவர்களுக்கென பிரத்யேக சிறப்பு சுய உதவிக் குழுக்களை அமைத்து சுயமாகத் தொழில் தொடங்குவதற்கான வழிகாட்டுதல்களும் உதவிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கைம்பெண்கள், கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள், ஆதரவற்ற பெண்கள் மற்றும் பேரிளம் பெண்கள் ஆகியோர் தங்களின் விவரங்களை நலவாரியத்தில் எளிமையாகப் பதிவு செய்யும் வகையில் www.tnwidowwelfareboard.tn.gov.in என்ற பிரத்யேக வலைத்தளம் பயன்பாட்டில் உள்ளது.
தகுதியுடைய பயனாளிகள் மேற்கண்ட அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாக நேரடியாகவோ அல்லது தங்களின் வட்டாரங்களில் உள்ள வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் (BDO Office) பணிபுரியும் விரிவாக்க அலுவலர் மற்றும் ஊர் நல அலுவலர் மூலமாகவோ பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதுதவிர, சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்தை நேரில் அணுகியும் தங்களது விவரங்களைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளைப் பெற்றுப் பயன்பெற, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான பெண்கள் அனைவரும் இவ்வாரியத்தில் உடனடியாகத் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.