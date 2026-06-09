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வேலைவாய்ப்பு : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு நீங்கள் சொல்லி தர ரெடியா? அரசு அறிவிப்பு

TNPSC Recruitment : தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான வகுப்புகளில் பயிற்றுநர்களாக விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:48 PM IST
வேலைவாய்ப்பு : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு நீங்கள் சொல்லி தர ரெடியா? அரசு அறிவிப்பு
Image Credit: TNPSC Recruitment

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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