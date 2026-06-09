/வேலைவாய்ப்பு : டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு நீங்கள் சொல்லி தர ரெடியா? அரசு அறிவிப்பு

TNPSC Recruitment : தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு சார்பில் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கான இலவச வகுப்புகள் தொடங்கி நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுகளுக்கு படிக்க தனியார் பயிற்சி வகுப்புகளில் கட்டணம் கட்டி படிக்க முடியாத ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு தமிழ்நாடு அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இந்த வகுப்புகள் முற்றிலும் இலவசம். வாரந்தோறும் வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்பட இருக்கின்றன. முழு மாதிரி தேர்வுகளும் நடத்தப்படும்.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களிலும் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. விருப்பம் உள்ளவர்கள் அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு வகுப்பில் சேர்ந்து கொள்ளவும். இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த இலவச வகுப்புகளுக்கு பயிற்றுநர்களாக செல்ல விரும்புவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் இது தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளதாவது ; சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் இயங்கி வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் TNPSC, TNUSRB, RRB, SSC, TRB, MRB போன்ற முகமைகளால் நடத்தப்படும் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்த பயிற்றுநர் மதிப்பீட்டு குழு மூலமாக தகுதி மற்றும் அனுபவம் பெற்ற பயிற்றுநர்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர். மேலும், பயிற்றுநர்களுக்கு அரசு விதிமுறைகளின் படி மதிப்பூதியம் வழங்கப்படும்.
எனவே, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விருப்பமுள்ள பயிற்றுநர்கள் 15.06.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் தங்களுடைய முழு விவரத்துடன் கூடிய விண்ணப்பத்துடன் கல்விசான்றுகளின் நகலினை இணைத்து நேரில் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. மேலும், விபரங்களுக்கு 0427-2401750 என்ற தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.க.இளம்பகவத், இ.ஆ.ப., அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்கள்.
கேள்வி 1: தமிழ்நாடு அரசு யாருக்காக இந்த இலவச போட்டித் தேர்வு பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது?
பதில்: தனியார் பயிற்சி மையங்களில் கட்டணம் செலுத்த முடியாத ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகளுக்காக இந்த இலவச வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.
கேள்வி 2: இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் தமிழ்நாட்டில் எங்கு நடைபெறுகின்றன?
பதில்: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையங்களிலும் இந்த இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன.
கேள்வி 3: எந்தெந்த போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இந்த தன்னார்வ பயிலும் வட்டத்தில் இலவசப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது?
பதில்: TNPSC, TNUSRB, RRB, SSC, TRB மற்றும் MRB போன்ற முகமைகள் நடத்தும் பல்வேறு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு இங்கு இலவசப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
கேள்வி 4: சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் பயிற்றுநராகச் சேர விரும்புபவர்கள் எப்போது, எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
பதில்: விருப்பமுள்ளவர்கள் 15.06.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் தங்களின் விண்ணப்பம் மற்றும் கல்விச் சான்றுகளுடன் சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
கேள்வி 5: இந்த இலவச வகுப்புகளில் எடுக்கப்படும் பயிற்சிகளின் சிறப்பம்சங்கள் என்னென்ன?
பதில்: வாரந்தோறும் வழக்கமான வகுப்புகள் நடத்தப்படுவதோடு, மாணவர்களின் பயிற்சிக்காக மாதிரி தேர்வுகள் மற்றும் முழு மாதிரி தேர்வுகளும் இலவசமாக நடத்தப்படும்.