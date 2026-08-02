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சேலம் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாதம் ரூ.15000 சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Salem government school recruitment 2026 : சேலம் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு. மாதம் ரூ.15 சம்பளம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 02, 2026, 12:08 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 12:08 PM IST
சேலம் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாதம் ரூ.15000 சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Salem Government School job

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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