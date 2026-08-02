/சேலம் அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர் வேலைவாய்ப்பு : மாதம் ரூ.15000 சம்பளம் - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Salem government school recruitment 2026 : சேலம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு ஏகலைவா உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நிரப்பிட, தகுதியான நபர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். சேலம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு ஏகலைவா உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நிரப்பப்பட உள்ளன.
இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது : சேலம் மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு அரசு ஏகலைவா மாதிரி உண்டி உறைவிடப் பள்ளிகளில் 2026-2027 ஆம் ஆண்டில் காலியாக உள்ள பட்டதாரி / முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத காலிப்பணியிடங்களை தற்காலிகமாக நிரப்பிடும் பொருட்டு, பணி நாடுநர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. SC/ST இனத்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
அதன்படி, Spoken English (PG) (Master degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 18,000/- அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிகளுக்கு தலா 1 என 2 காலிப்பணியிடங்களும், Spoken English (BT) (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிகளுக்கு தலா 1 என 2 காலிப்பணியிடங்களும், Music Teacher (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிகளுக்கு தலா 1 என 2 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட உள்ளன.
Art Teacher (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- ஏற்காடு பள்ளிக்கு 1 காலிப்பணியிடமும், Counselor (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிகளுக்கு தலா 1 என 2 காலிப்பணியிடங்களும், Staff Nurse (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- அபிநவம் மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிகளுக்கு தலா 1 என 2 காலிப்பணியிடங்களும் நிரப்பப்பட உள்ளன.
அதேபோல், Junior Secretariat Assistant (Bachelor degree) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 13,000/- அபிநவம் பள்ளிக்கு 2 மற்றும் ஏற்காடு பள்ளிக்கு 1 என 3 காலிப்பணியிடங்களும், Driver (Driving Licence) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 15,000/- அபிநவம் பள்ளிக்கு 1 காலிப்பணியிடமும், Office Assistant (10th qualification) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 10,400/- ஏற்காடு பள்ளிக்கு 1 காலிப்பணியிடமும், Sweeper (Tamil adequate knowledge) பணிக்கு தொகுப்பூதியம் 7,000/- ஏற்காடு பள்ளிக்கு 1 காலிப்பணியிடமும் உள்ளது.
அனைத்து பணிகளுக்கும் விதிமுறைகளுக்குட்பட்டு ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர் அல்லாத தொகுப்பூதிய பணியாளர்கள் 2026-2027 கல்வியாண்டு முடியும் வரை மட்டுமே பணியில் தொடர முடியும் என்பதால் தற்காலிக பணியிடத்திற்கு தகுதியான நபர்களை தேர்வு செய்யப்படுகிறது. தகுதியான நபர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை சேலம் மாவட்ட ஆட்சியரகம், மூன்றாவது தளத்தில் உள்ள அறை எண்.305-இல் செயல்பட்டு வரும் பழங்குடியினர் நல திட்ட அலுவலகத்தில் வருகின்ற 06.08.2026க்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவித்துக் கொள்ளப்படுகிறது.