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சேலம்: பெண்களிடம் ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்.. கைதானவர் தவெக நிர்வாகியா? பகீர் தகவல்கள்

Salem Crime News: சேலம் மாவட்டத்தில் பல பெண்களை ஆபாசமாக வீடியோ எடுத்ததாக சொல்லப்படும் சம்பவத்திற்கு தவெக நிர்வாகி கைதாகி உள்ளார் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தில் நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆனால், இவர் தவெக நிர்வாகி இல்லை என சேலம் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் ஆர்எஸ் மணிகண்டன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 13, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:30 AM IST
சேலம்: பெண்களிடம் ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்.. கைதானவர் தவெக நிர்வாகியா? பகீர் தகவல்கள்
Image Credit: Salem Crime News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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