/சேலம்: பெண்களிடம் ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டல்.. கைதானவர் தவெக நிர்வாகியா? பகீர் தகவல்கள்

Salem Crime News: தமிழகத்தில் விஜய் தலைமையில் தவெக ஆட்சி நடந்து வருகிறது. இதற்கிடையில், தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிராக வன்முறை சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள் கொலை செய்யப்படுவது, வன்முறை செய்யப்படுவது என தொடர்ந்து அரங்கேறி வருகிறது. இதனை தடுக்க வேண்டும் என தொடர் கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், தவெக நிர்வாகிகள் குற்ற வழக்குகளில் கைதாகி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சேலத்தில் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதாவது, பாலியல் புகாரில் த.வெ.க பிரமுகர் கைதாகி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. பல பெண்களுடன் பழகி ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டியது தெரியவந்துள்ளது.
சேலம் அருகே உள்ள நெய்க்காரப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன். த.வெ.க பிரமுகர் என சொல்லப்படுகிறது. இவர் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார். இவர் மீது பாலியல் புகாரை முன்வைத்து பெண் ஒருவர் நேற்று ஆடியோ ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் நான் கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வருகிறேன். குடும்ப செலவுக்காக நான் சிலரிடம் கடன் வாங்கி உள்ளேன். அந்த கடனை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டேன்.
அப்பொழுது நெய்க்காரப்பட்டியைச் சேர்ந்த ஒருவர் எனக்கு அறிமுகமானார். மேலும் அவர் எனக்கு நிதி நிறுவனங்களிடம் இருந்து கடன் வாங்கி கொடுத்து உதவி செய்தார். இதன் மூலம் அவருக்கும் எனக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தோம் என தெரிவித்து இருந்தார். மேலும், அவரது செல்போனை பார்த்தபோது அதில் பல பெண்களின் ஆபாச வீடியோ இருந்ததை கண்டு நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன்.
உடனடியாக நான் என்னுடைய வீடியோக்களை அழித்துவிட்டேன். அதன் பிறகு அவருடன் பழகுவதை நிறுத்திக் கொண்டேன். இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அவர் எனக்கு போன் செய்து உன்னுடைய ஆபாச வீடியோ என்னிடம் உள்ளது. நான் அழைக்கும்போது பொழுது நீ வரவேண்டும் என்று மிரட்டி வருகிறார். என்னை போல் பல பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பேசினார் .
இந்த ஆடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த ஆடியோ சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அணில் குமார் கிரியின் கவனத்திற்கு வந்தது. இதை அடுத்து இது குறித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க போலீசாருக்கு உத்தரவிட்டார்.
அதன் பெயரில் மணிகண்டனை கொண்டலாம்பட்டி போலீசார் பிடித்து விசாரித்தனர். மேலும் அவரது செல்போனை போலீசார் பறிமுதல் செய்து ஆய்வு செய்த பொழுது அதில் பல பெண்களின் ஆபாச வீடியோக்கள் இருந்தது. இதன் மூலம் மணிகண்டன் பல பெண்களுடன் பழகி அவர்களை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து ஆபாச வீடியோ எடுத்து மிரட்டியது தெரிய வந்தது.
இதற்கிடையே அவரால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் ஒருவர் கொண்டலாம்பட்டி போலீசில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் மணிகண்டனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இச்சம்பவம் சேலத்தில் பெரும்பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதற்கிடையில், சமூக வலைதளங்களில் இவர் தவெக நிர்வாகி இல்லை என கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட செயலாளர் ஆர்எஸ் மணிகண்டனம் என்பவர் இந்த வழக்கில் கைதான மணிகண்டன் தவெக நிர்வாகி இல்லை என கூறுகிறார். இவருக்கும் கட்சிக்கும் எந்த சம்மதமும் இல்லை என்றும் கட்சியின் நற்பெயருக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில், பொய்யான செய்தியை பரப்பப்படுவோர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.