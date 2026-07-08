Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி: நாளை (ஜூலை 9) சேலம் மயிலாடுதுறை ரயில் இயக்கத்தில் மாற்றம்

ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி: நாளை (ஜூலை 9) சேலம் மயிலாடுதுறை ரயில் இயக்கத்தில் மாற்றம்

Salem Mayiladuthurai Express: கரூர் ரயில் நிலையத்தில் தண்டவாளப் புதுப்பிப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால், ஜூலை 9 அன்று சில ரயில்களின் இயக்கத்தில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:40 PM IST
ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி: நாளை (ஜூலை 9) சேலம் மயிலாடுதுறை ரயில் இயக்கத்தில் மாற்றம்
Image Credit: Salem Mayiladuthurai Train Operations Changes (Representative Photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
எளிமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக மாறிய கோவை நீதிபதி! யார் இந்த சிவகுமார்? இதோ விவரம்..
Coimbatore Judge18 min ago
2
HRCE1 hr ago
3
Sourav Ganguly1 hr ago
4
TNPSC1 hr ago
5
Aloor Shanavas1 hr ago