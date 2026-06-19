/நீட் மறுதேர்வு அச்சம்.. சேலத்தில் மாணவி உயிரிழப்பு! தொடரும் சோகம்

நீட் மறுதேர்வு குறித்த அச்சம் காரணமாக, கோவையில் ஒரு மாணவி உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, தற்போது சேலத்திலும் மற்றொரு மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பம்பட்டி வெள்ளாளபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் கோபிகா (20). இவர் 2024 ஆம் ஆண்டு சேலம் அரசு கோட்டை மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 முடித்துவிட்டு, மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்காக நீட் தேர்வுக்கு தயாராகி வந்தார்.
இந்த நிலையில், கடந்த மே 3 ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வை கோபிகா எழுதியிருந்தார். ஆனால், வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடு புகார்களால் நாடு முழுவதும் அந்த தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, ஜூன் 21 ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
மறுதேர்வுக்கான நாள் நெருங்கி வந்த சூழலில், மீண்டும் தேர்வை எதிர்கொள்வது குறித்து கோபிகா கடும் மன உளைச்சலில் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் அவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த கொங்கணாபுரம் காவல் துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அடுத்தடுத்து இரு மாணவிகள் நீட் தேர்வு பயத்தால் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம், பொதுமக்களிடையேயும் மாணவர்கள் மத்தியிலும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.