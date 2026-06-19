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நீட் மறுதேர்வு அச்சம்.. சேலத்தில் மாணவி உயிரிழப்பு! தொடரும் சோகம்

நீட் மறுதேர்வு அச்சம் காரணமாக சேலம் மாவட்டம் சின்னப்பம்பட்டியைச் சேர்ந்த கோபிகா (20) என்ற மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written ByR Balaji
Published: Jun 19, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:34 PM IST
நீட் மறுதேர்வு அச்சம்.. சேலத்தில் மாணவி உயிரிழப்பு! தொடரும் சோகம்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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