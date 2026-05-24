/சேலம் : 10வது தோல்வி அடைந்தவரா? மாத உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Salem News: சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
Salem News: சேலம் மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன என சேலம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர்கள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளதாவது ; படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் மற்றும் அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்களிடமிருந்து வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறுவதற்கான விண்ணப்பங்கள் தற்போது சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பெறப்படுகின்றன.
பத்தாம் வகுப்பு (தோல்வி), பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் அதற்கும் மேலான கல்வித்தகுதிகளை பெற்றவர்கள் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து, பதிவினை தொடர்ந்து புதுப்பித்து, ஐந்தாண்டுகள் நிறைவடைந்த பின்னர் வேலைவாய்ப்பின்றி காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கும், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஓர் ஆண்டு நிறைவடைந்த மாற்றுத்திறனாளி இளைஞர்களுக்கும் தமிழ்நாடு அரசால் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற மனுதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
மேலும் தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின மனுதாரர்கள் 45 வயதிற்குள்ளும், இதர இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள் 40 வயதிற்குள்ளும் இருத்தல் வேண்டும். மாதமொன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தோல்விக்கு ரூ.200/- பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு ரூ.300/- மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சிக்கு ரூ.400/- பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சிக்கு ரூ.600/-வீதம் காலாண்டிற்கு ஒருமுறை பயனாளிகளின் வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகளுக்கு பத்தாம்வகுப்பு தோல்வி மற்றும் தேர்ச்சிக்கு ரூ.600/-மேல்நிலைக்கல்வி தேர்ச்சிக்கு ரூ.750/- மற்றும் பட்டப்படிப்பு தேர்ச்சிக்கு ரூ.1000/-வீதம் மாதந்தோறும் வங்கிக்கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும்.
பொறியியல், மருத்துவம், கால்நடை மருத்துவம், விவசாயம், சட்டம் போன்ற தொழிற் பட்டப்படிப்புகள் படித்தவர்கள் மற்றும் அரசின் பிறதுறை சார்ந்த நலத்திட்டங்களின் கீழ் உதவித்தொகை பெற்றுவரும் பயனாளிகள் ஆகியோருக்கு வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை வழங்கப்படமாட்டாது.
உதவித்தொகை விண்ணப்ப படிவம் பெற விரும்பும் மனுதாரர்கள், தங்களின் வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டையினை ஆதாரமாக காண்பித்து, சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் விண்ணப்பங்களை அனைத்து அலுவலக வேலை நாட்களிலும் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அல்லது www.tnvelaivaaippu.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் விண்ணப்பத்தினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே பயன்பெற்றவர்கள் மீள விண்ணப்பிக்கத் தகுதியற்றவர்களாவார்கள். மே 2026 முதல் ஜூன் 2026 வரையிலான காலாண்டிற்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனைத்து அலுவலக வேலை நாட்களிலும் சேலம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய அலுவலகத்தில் அனைத்து அசல் கல்வி சான்றிதழ்கள், வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குப் புத்தகத்துடன் நேரில் வந்து விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம். இவ்வாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.
1. இந்த உதவித்தொகை பெற என்ன கல்வித் தகுதியும் தகுதிக்காலமும் தேவை?
பத்தாம் வகுப்பு தோல்வி, தேர்ச்சி, பிளஸ் 2 அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். பொதுப் பிரிவினர் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து 5 ஆண்டுகளும், மாற்றுத்திறனாளிகள் 1 ஆண்டும் காத்திருந்திருக்க வேண்டும்.
2. விண்ணப்பிப்பதற்கான வயது மற்றும் குடும்ப வருமான வரம்பு என்ன?
விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்குள் இருக்க வேண்டும். வயது வரம்பைப் பொறுத்தவரை எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினர் 45 வயதிற்குள்ளும், இதர பிரிவினர் 40 வயதிற்குள்ளும் இருக்க வேண்டும்.
3. கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?
பொதுப் பிரிவினருக்கு கல்வி தகுதி அடிப்படையில் மாதத்திற்கு ரூ.200 முதல் ரூ.600 வரை கணக்கிடப்பட்டு காலாண்டிற்கு ஒருமுறை வழங்கப்படும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.600 முதல் ரூ.1000 வரை நேரடியாக வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும்.
4. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் யார் யாரெல்லாம் உதவித்தொகை பெற முடியாது?
பொறியியல், மருத்துவம், சட்டம், விவசாயம் போன்ற தொழிற்படிப்புகள் படித்தவர்களுக்கும், ஏற்கனவே அரசின் வேறு திட்டங்களில் உதவித்தொகை பெறுபவர்களுக்கும் இது பொருந்தாது. மேலும், முன்பு இந்த உதவித்தொகை பெற்றவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
5. விண்ணப்பப் படிவத்தை எங்கு பெற்று, எவ்வாறு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்?
விண்ணப்பங்களைச் சேலம் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது www.tnvelaivaaippu.gov.in தளத்திலோ இலவசமாகப் பெறலாம். பூர்த்தி செய்த படிவத்தை அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் வங்கிப் புத்தகத்துடன் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.