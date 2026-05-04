English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Salem (North) Election Result 2026: சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள சேலம் (வடக்கு) (Salem (North)) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட, கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 04:58 AM IST
  • சேலம் (வடக்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • சேலம் (வடக்கு) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • சேலம் (வடக்கு) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

Trending Photos

DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
camera icon9
IPL
DC vs CSK: டெல்லிக்கு எதிரான போட்டி.. சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு அதிரடி மாற்றங்கள்!
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
camera icon7
vijay
நடிகர்கள் தொடங்கிய கட்சிகளும்... அவர்களின் முதல் தேர்தல் முடிவுகளும்!
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
camera icon8
IPL
IPL 2026: அதிக சிக்ஸரை அடித்த டாப் 8 வீரர்கள்... முதலிடத்தில் அபிஷேக் சர்மா இல்லை!
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
camera icon6
Mercury transit
புதன் பெயர்ச்சி பலன்கள்: மேஷத்தில் சஞ்சரிக்கும் புதனால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்!
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Salem (North) Election Result 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (வடக்கு), தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து ஒன்பதாவது (89) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 2008 தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு, சேலம்-II தொகுதியாக இருந்தது சேலம் வடக்குத் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. நகர்ப்புறப் பகுதிகளை அதிகமாகக் கொண்ட இத்தொகுதி, சேலம் மாநகராட்சியின் முக்கிய வணிக மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது

Add Zee News as a Preferred Source

சேலம் (வடக்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள் 

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று சேலம் (வடக்கு) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

சேலம் (வடக்கு)  வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

பாமக (PMK): சதாசிவம்

திமுக (DMK): ராஜேந்திரன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுரேஷ் குமார்

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): குணசீலா

சேலம் (வடக்கு) தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,637
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,968
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,22,619
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50

சேலம் (வடக்கு) தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.40% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

சேலம் (வடக்கு) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: இரா.ராஜேந்திரன் (திமுக) - 93,432 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வெங்கடாஜலம் (அஇஅதிமுக) - 85,844 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: குரு சக்கரவர்த்தி (மநீம) - 10,718 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ந இமயஈஸ்வரன் (நாம் தமிழர் கட்சி - 8,155 வாக்குகள்

சேலம் (வடக்கு) தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேலம் (வடக்கு) தொகுதியில் 73.40% வாக்குகள் பதிவாகின.

சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

கெங்கவல்லி (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஆத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஏற்காடு (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

ஓமலூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

மேட்டூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

எடப்பாடி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சேலம் (தெற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

வீரபாண்டி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Salem (North) ResultSalem districtDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News