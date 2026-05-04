தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Salem (North) Election Result 2026: சேலம் (வடக்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (வடக்கு), தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து ஒன்பதாவது (89) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. 2008 தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்குப் பிறகு, சேலம்-II தொகுதியாக இருந்தது சேலம் வடக்குத் தொகுதியாக மாற்றப்பட்டது. நகர்ப்புறப் பகுதிகளை அதிகமாகக் கொண்ட இத்தொகுதி, சேலம் மாநகராட்சியின் முக்கிய வணிக மற்றும் குடியிருப்புப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது
சேலம் (வடக்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி, அதாவது இன்று சேலம் (வடக்கு) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
சேலம் (வடக்கு) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
பாமக (PMK): சதாசிவம்
திமுக (DMK): ராஜேந்திரன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுரேஷ் குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): குணசீலா
சேலம் (வடக்கு) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,38,637
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,15,968
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,22,619
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 50
சேலம் (வடக்கு) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.40% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சேலம் (வடக்கு) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: இரா.ராஜேந்திரன் (திமுக) - 93,432 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வெங்கடாஜலம் (அஇஅதிமுக) - 85,844 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: குரு சக்கரவர்த்தி (மநீம) - 10,718 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ந இமயஈஸ்வரன் (நாம் தமிழர் கட்சி - 8,155 வாக்குகள்
சேலம் (வடக்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேலம் (வடக்கு) தொகுதியில் 73.40% வாக்குகள் பதிவாகின.
சேலம் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
