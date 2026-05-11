சேலத்தில் அதிர்ச்சி.. மாணவனை கொன்று வீடியோ எடுத்த சிறுவர்கள்.. நடந்தது என்ன?

Salem Crime News: சேலம் மாவட்டத்தில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவனும், அதே பகுதியைச் சேர்ந்த 9ஆம் வகுப்பு மாணவனும் மற்றும், பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவனும் நண்பர்கள். இவர்கள் மூறு நேற்று இரவு 8 மணிக்கு போதையில் இருந்துள்ளனர். இவர்களுக்கும், சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த 19 வயது இளைஞருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.
சேலத்தில் இஞைர் கொலை
இதனை அடுத்து, சிறுவர்கள் சேர்ந்த, 19 வயது இளைஞரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளனர். கொலை செய்வதை சிறுவர்கள் வீடியோவாகவும் எடுத்துள்ளளனர். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இதில் சம்பந்தப்பட்ட 2 சிறுவர்களை பிடித்த போலீசார், வடமாநில சிறுவரை தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அவர் கூறுகையில், சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டியை அடுத்த காட்டுவளவு என்ற இடத்தில் மது போதையில் மாணவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இரு மாணவர்கள் உள்ளிட்ட மூவர் ஒன்று சேர்ந்து கோகுல் என்ற சக மாணவரை சரமாரியாக கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மாணவன் கோகுலை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
வலுக்கும் கண்டனம்
மாணவன் கோகுல், அவருடன் பயிலும் மாணவர்கள் இருவர் உள்ளிட்ட மூவரும் இணைந்து மது அருந்திக் கொண்டிருந்த போது, சாதியின் பெயரை சொல்லி திட்டியதால் அவர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மோதலில் மாணவன் கோகுலை மற்ற மூவரும் சேர்ந்து கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, கொலை செய்யும் காட்சிகளை காணொலியாக பதிவு செய்து கொண்டாடியுள்ளனர். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் மூவரையும் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
மது மனிதர்களை எந்த அளவுக்கு மிருகமாக்குகிறது என்பதற்கு மிக மோசமான எடுத்துக் காட்டு இது தான் . தங்களுடன் ஒன்றாக பழகிய நண்பனை கொலை செய்தது மட்டுமின்றி, அதை காணொலியில் பதிவு செய்து கொண்டாடும் அளவுக்கு மது மனிதனை கொடூரனாக மாற்றியிருக்கிறது. மதுவை விட கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் மனிதர்களை மேலும் மோசமாக்குகின்றன.
தமிழ்நாட்டில் மதுவும், பிற போதைப் பொருள்களும் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் தான் இந்த நிகழ்வு உணர்த்துகிறது. தமிழ்நாட்டில் மது மற்றும் போதையின் சீரழிவுகள் ஏற்கனவே உச்சத்தை அடைந்து விட்டன. நிலைமை மேலும் மோசமாவதைத் தடுக்க தமிழ்நாட்டில் மது மற்றும் போதையை முற்றிலுமாக ஒழிக்க போர்க்கால அடிப்படையில் புதிய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்” என்றார்.
முதல்வராக பதவியேற்ற முதல் நாளே நடந்த சம்பவம்
தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற முதல் நாளே இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது. தான் பதவியேற்ற முதல் நாளே மூன்று திட்டங்களுக்கு விஜய் கையெழுத்திட்டுள்ளார். இதில் முக்கியமாக போதைப் பொருள் தொடர்பான திட்டம் ஒன்றில் அவர் கையெழுத்திட்டார். அதாவது, தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுத்து, கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்டத்திற்கு ஒன்று வீதம், 37 காவல் நிலையங்களும், 9 மாநகரங்களில் உள்ள காவல் மாவட்டங்களில் தலா ஒன்று வீதம் 28 காவல் நிலையங்களும் என மொத்தம் 65 போதைப் பொருட்கள் தடுப்புப் படை (Anti-Narcotic Task Force) அமைக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில் தான், விஜய் பதவியேற்ற முதல் நாளில் சேலத்தில் கொடூர சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.
