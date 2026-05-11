English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சேலத்தில் அதிர்ச்சி.. மாணவனை கொன்று வீடியோ எடுத்த சிறுவர்கள்.. நடந்தது என்ன?

சேலத்தில் அதிர்ச்சி.. மாணவனை கொன்று வீடியோ எடுத்த சிறுவர்கள்.. நடந்தது என்ன?

Salem Crime News: சேலம் மாவட்டத்தில் மதுபோதையில் சக மாணவனை படுகொலை  செய்து  காணொலியில் சிறுவர்கள் படம் பிடித்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு பலரும் தங்கள் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஜோசப் விஜய் முதல்வரான முதல்நாளே இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்தது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி இருக்கிறது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : May 11, 2026, 03:59 PM IST
  • சேலத்தில் கொடூர சம்பவம்
  • மாணவனை கொன்ற 3 சிறுவர்கள்
  • மதுபோதையில் நடந்த சம்பவம்

Trending Photos

தவெக 9 அமைச்சர்கள்... இவர் மட்டும் கோடீஸ்வரர் இல்லை - சொத்து மதிப்பு விவரம்
camera icon9
CM Vijay
தவெக 9 அமைச்சர்கள்... இவர் மட்டும் கோடீஸ்வரர் இல்லை - சொத்து மதிப்பு விவரம்
EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPS Pension: 12, 20, 25 ஆண்டு சர்வீஸில் இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
camera icon8
Tamil Nadu government
திருமணத்துக்கு ஒரு பவுன் தங்கம், குழந்தைளுக்கு மோதிரம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு எப்போது?
Urvil Patel: உர்வில் படேல் பேப்பரில் எழுதிய வசனம் என்ன தெரியுமா?
camera icon6
Urvil Patel
Urvil Patel: உர்வில் படேல் பேப்பரில் எழுதிய வசனம் என்ன தெரியுமா?
சேலத்தில் அதிர்ச்சி.. மாணவனை கொன்று வீடியோ எடுத்த சிறுவர்கள்.. நடந்தது என்ன?

Salem Crime News: சேலம் மாவட்டத்தில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவனும், அதே  பகுதியைச் சேர்ந்த 9ஆம் வகுப்பு மாணவனும்  மற்றும், பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது சிறுவனும் நண்பர்கள். இவர்கள் மூறு நேற்று இரவு 8  மணிக்கு போதையில் இருந்துள்ளனர். இவர்களுக்கும், சீலநாயக்கன்பட்டியைச் சேர்ந்த 19 வயது இளைஞருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சேலத்தில் இஞைர் கொலை

இதனை அடுத்து,  சிறுவர்கள் சேர்ந்த, 19 வயது இளைஞரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துள்ளனர். கொலை செய்வதை சிறுவர்கள் வீடியோவாகவும் எடுத்துள்ளளனர். இதுகுறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு  வருகின்றனர்.  இதில்  சம்பந்தப்பட்ட 2 சிறுவர்களை பிடித்த போலீசார், வடமாநில சிறுவரை தேடி வருகின்றனர். இந்த சம்பவத்திற்கு பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: விஜய்யின் கைபிடித்த ஸ்டாலின்... கட்டிப்பிடித்த உதய்... ஆழ்வார்பேட்டையில் கூல் சந்திப்பு

 

அந்த வகையில், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ்  கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. அவர் கூறுகையில், சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டியை அடுத்த காட்டுவளவு என்ற இடத்தில்  மது போதையில் மாணவர்களுக்கு இடையே  ஏற்பட்ட மோதலில் இரு மாணவர்கள் உள்ளிட்ட மூவர் ஒன்று சேர்ந்து கோகுல்  என்ற சக மாணவரை சரமாரியாக கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. மாணவன் கோகுலை இழந்து வாடும்  அவரது  குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும்,  அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

வலுக்கும் கண்டனம்

மாணவன் கோகுல், அவருடன் பயிலும்  மாணவர்கள் இருவர் உள்ளிட்ட மூவரும் இணைந்து  மது அருந்திக் கொண்டிருந்த போது, சாதியின் பெயரை சொல்லி திட்டியதால்  அவர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த மோதலில்  மாணவன் கோகுலை  மற்ற மூவரும்  சேர்ந்து கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்துள்ளனர். அதுமட்டுமின்றி, கொலை செய்யும் காட்சிகளை காணொலியாக பதிவு செய்து  கொண்டாடியுள்ளனர். இதைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி மக்கள் மூவரையும் பிடித்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளனர்.

மது மனிதர்களை எந்த அளவுக்கு மிருகமாக்குகிறது என்பதற்கு மிக மோசமான எடுத்துக் காட்டு இது தான் .  தங்களுடன் ஒன்றாக பழகிய நண்பனை கொலை செய்தது மட்டுமின்றி,  அதை காணொலியில் பதிவு செய்து கொண்டாடும் அளவுக்கு  மது மனிதனை கொடூரனாக மாற்றியிருக்கிறது. மதுவை விட கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருள்கள் மனிதர்களை மேலும் மோசமாக்குகின்றன. 

மேலும் படிக்க: முதல்வரான விஜய்! உடனடியாக டெல்லி பயணம்! யார் யாரை சந்திக்கிறார்?

தமிழ்நாட்டில் மதுவும், பிற போதைப் பொருள்களும் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதைத் தான் இந்த நிகழ்வு உணர்த்துகிறது.  தமிழ்நாட்டில் மது மற்றும் போதையின் சீரழிவுகள்  ஏற்கனவே உச்சத்தை அடைந்து விட்டன.  நிலைமை மேலும் மோசமாவதைத் தடுக்க  தமிழ்நாட்டில் மது மற்றும் போதையை முற்றிலுமாக ஒழிக்க போர்க்கால அடிப்படையில் புதிய அரசு  நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்” என்றார்.

முதல்வராக பதவியேற்ற முதல் நாளே நடந்த சம்பவம்

தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்ற முதல் நாளே இந்த கொடூர சம்பவம் நடந்துள்ளது.  தான் பதவியேற்ற முதல் நாளே மூன்று திட்டங்களுக்கு விஜய் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.  இதில் முக்கியமாக போதைப் பொருள் தொடர்பான   திட்டம் ஒன்றில் அவர் கையெழுத்திட்டார். அதாவது, தமிழ்நாட்டில் போதைப் பொருட்கள் தொடர்பான குற்றங்களைத் தடுத்து, கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் பொருட்டு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மாவட்டத்திற்கு ஒன்று வீதம், 37 காவல் நிலையங்களும், 9 மாநகரங்களில் உள்ள காவல் மாவட்டங்களில் தலா ஒன்று வீதம் 28 காவல் நிலையங்களும் என மொத்தம் 65 போதைப் பொருட்கள் தடுப்புப் படை (Anti-Narcotic Task Force) அமைக்கப்படும் என்று கூறியிருந்தார். இந்த நிலையில் தான், விஜய் பதவியேற்ற முதல் நாளில் சேலத்தில் கொடூர சம்பவம் அரங்கேறி இருக்கிறது.

மேலும் படிக்க: தமிழ்நாட்டில் யார் யாருக்கு z + security இருக்கிறது? முழு விவரம்!

 

About the Author
Salem NewsSalem Crime NewsSalem MurderTamil Nadu Crime News

Trending News