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சேலம்: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்?

TN Government Salem Jobs: சேலம் மாவட்டம் வேலைவாய்ப்பு (Salem Jobs) குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. சேலம் மாவட்ட மகளிர் அதிகார மையத்தில் ஒப்பந்த அடிப்படையில் காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 04, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 04:03 PM IST
சேலம்: பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.21,000 சம்பளம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம்?
Image Credit: TN Government Salem Jobs

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Umabarkavi K

Umabarkavi K

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