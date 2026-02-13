தவெக கூட்டத்தில் இளைஞர் மயங்கி விழுந்து பலி.. வெயிலின் தாக்கம் காரணமா?

Salem Tvk Meeting Death: சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டியில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் இன்று (பிப்ரவரி 13) நடைபெற்றது. அதில், அக்கட்சி தலைவர் விஜய் உரையாற்றினார். இந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். கொளுத்து வெயிலில் அமர்ந்துக் கொண்டு விஜயின் பிரச்சார உரையை கேட்டுக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, பரப்புரை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட வெள்ளிப்பட்டறை தொழிலாளி சூரன் (37) என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார். 3 மணி நேரம் வெயிலில் நின்றிருந்ததால் மயக்கம் அடைந்து உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில், மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றுள்ளனர். அப்போது, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
சேலத்தில் தவெக பிரச்சார கூட்டம்
தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒருசில மாதங்களே உள்ளன. பிப்ரவரி இறுதியில் தேர்தல் குறித்த அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட உள்ளது. இதனால், தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, தமிழக அரசியல் களத்திற்கு வந்துள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியை அனைத்து மட்டத்திலும் பலப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக, மாவட்ட வாரியாக பிரச்சார கூட்டத்தையும் தவெக நடந்தி வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று சேலம் மாவட்டத்தில் பிரச்சார கூட்டம் நடந்தது. இந்த பிரச்சார கூட்டத்தில் தான், ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம் சீலநாயக்கன்பட்டி சாலையில் தாளமுத்து நடராஜன் திடலில் தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நடைபெற்றது. தவெக நிர்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டத்திற்கு 12 மணி முதல் 3 மணி வரை அனுமதி கேட்கப்பட்டது. பிரச்சார கூட்டத்தில் பங்கேற்பதற்காக காலை 10 மணி முதல் நிர்வாகிகள் வரத் தொடங்கினர். விஜயை பார்ப்பதற்காக 10 மணி முதல் தொண்டர்கள் காத்திருந்தனர். ஆனால், தொண்டர்கள் நிற்பதற்கு அமருவதற்கும் எந்த ஒரு நிழற்குடையு அமைக்கவில்லை. அதே நேரத்தில் வெயிலும் கொளுத்தி எடுத்தது. தொடர்ந்து, தவெக தலைவர் விஜய் 12.25 மணியளவில் பிரச்சார கூட்டத்தில் விஜய் வந்துவிட்டார். பிரச்சார கூட்டத்திற்கு வந்த சில மணி நிமிடங்களில் பேசத்தொடங்கினார்.
ஒருவர் உயிரிழப்பு
விஜய் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போதே, பலரும் மயங்கி விழுந்தனர். இதனை அடுத்து, உடனடியாக மருத்துவக் குழுவினர் அவர்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு மகாராஷ்டிராவை பூர்வீகமாக கொண்ட சூரஜ் (37) என்பவரும் கலந்து கொண்டார். அங்கு அவருக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து, அவரை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு மகன், மனைவியுடன் சேலத்தில் வெள்ளிப்பட்டறை தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார். இவர் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
ஏற்கனவே, கரூர் மாவட்டத்தில் தமிழக வெற்றிக் கழக பரப்புரையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. இதனை அடுத்து, தவெக கூட்டம் ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக நடக்கவில்லை. இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, தவெக கவனமாக ஒவ்வொரு கூட்டங்களை நடத்தும் வகையில், அதற்கு திட்டமிட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், இன்று தவெக கூட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
