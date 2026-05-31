/சேலம் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி! இரு சக்கர வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் மானியம் - மாவட்ட ஆட்சியர்

Salem : சேலம் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் உலமாக்கள் புதிய இருச்சக்கர வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் ரூபாய் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
Salem : சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்குத் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் ரூ.50,000 மானியத் திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம்பகவத் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார். தகுதியுடைய நபர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் வரும் ஜூன் 30 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் இத்திட்டத்தின் கீழ், பள்ளிவாசல்களில் பணியாற்றும் பேஷ் இமாம்கள், ஆலிம்கள், அரபி ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியைகள் உள்ளிட்ட உலமாக்கள் புதிய இருசக்கர வாகனம் வாங்குவதற்கு மானியத் தொகையாக ₹50,000/- வழங்கப்படவுள்ளது. உலமாக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களின் போக்குவரத்துத் தேவையை எளிதாக்கவும் இந்த நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெற விரும்புபவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்:
விண்ணப்பதாரர்கள் அனைவரும் 'உலமாக்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் நலவாரியத்தில்' உறுப்பினராகப் பதிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் உலமாக்கள் 18 வயது முதல் 60 வயதுக்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும்.
இருசக்கர வாகனத்திற்கான இந்த மானியத்தைப் பெற விரும்பும் தகுதியுடைய பயனாளிகள், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பப் படிவத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட படிவத்துடன் கேட்கப்பட்டுள்ள உரிய ஆவணங்களை இணைத்து முதலில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அந்த விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்பட்டு, அதிகாரிகளின் முறையான ஒப்புதல் (Approval) பெற்ற பின்னரே பயனாளிகள் புதிய இருசக்கர வாகனத்தை வாங்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை உரிய அனைத்து ஆவணங்களுடன் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில், அறை எண்.110-ல் அமைந்துள்ள 'மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில்' நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த மானியத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 30.06.2026 ஆகும். எனவே, சேலம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய உலமாக்கள் அனைவரும் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உரிய காலக்கெடுவிற்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
பொதுவான சந்தேகங்களும் விளக்கமும்....
