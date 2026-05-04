தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Salem (West) Election Result 2026: சேலம் (மேற்கு) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சேலம் (மேற்கு), தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து எட்டாவது (88) தொகுதியாகும். இது சேலம் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இந்த தொகுதியில் சேலம் இரும்பாலை போன்ற பெரிய தொழில்துறைகள் மற்றும் சிறு, குறு வர்த்தகர்கள், நடுத்தர வர்க்கத்தினர் அதிகம் வசிக்கின்றனர்.
சேலம் (மேற்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சேலம் (மேற்கு) தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சேலம் (மேற்கு) வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
பாமக (PMK): கார்த்தி
தேமுதிக (DMDK): மோகம் ராஜ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சுரேஷ் குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எஸ்.லட்சுமணன்
சேலம் (மேற்கு) தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,57,950
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,28,406
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,29,480
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 64
சேலம் (மேற்கு) தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.99% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சேலம் (மேற்கு) சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: இரா.அருள் (பாமக) - 105,483 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: அ.ராஜேந்திரன்(திமுக) - 83,984 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: தே. நாகம்மாள் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 10,668 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: தியாகராஜன் (மநீம) 7,939 வாக்குகள்
சேலம் (மேற்கு) தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சேலம் (மேற்கு) தொகுதியில் 72.82 % வாக்குகள் பதிவாகின.
