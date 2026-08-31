/உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி.. பெண் கொலை! தண்ணீர் தொட்டில் கிடந்த உடல்.. அதிர்ந்த சேலம்

Salem Murder: சேலம் மாநகர் அரிசிபாளையம் குணபால் ராமசாமி தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் ரமேஷ். ரமேஷ் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறார். தனது 34-வது திருமண நாளையொட்டி குடும்பத்துடன் தஞ்சாவூர், கும்பகோணம் சென்றிருந்த ரமேஷ், நள்ளிரவு வீடு திரும்பியுள்ளார். மறுநாள் காலை இவர் வீட்டின் தண்ணீர் பைப்பில் தண்ணீர் திறந்த போது தண்ணீர் துர்நாற்றமாக வீசி உள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தண்ணீர் தொட்டியில் சென்று பார்த்தபோது துர்நாற்றம் வீசியதால் சந்தேகப்பட்டு தண்ணீர் தொட்டியை திறந்து பார்த்தபோது இரண்டு தண்ணீர் டேங்களிலும் இரண்டு மூட்டை கிடந்துள்ளது. அதிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுவது தெரியவந்தது. அதில் ஒரு மூட்டையை திறந்து பார்த்தபோது கை மற்றும் கால்கள் இருந்துள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து பள்ளப்பட்டி காவல்துறையினருக்கு கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் விரைந்து வந்த காவல்துறையினர் இரண்டு தண்ணீர் டேங்க்கை திறந்து பார்த்தபோது அதில் இரண்டு மூட்டைகளில் பெண் ஒருவரை வெட்டி படுகொலை செய்து மூட்டையாக கட்டப்பட்டு தொட்டிகுள் வீசியது தெரியவந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து காவல்துறையினர் இரண்டு தண்ணீர் தொட்டிக்குள் இருந்த மூட்டுகளை எடுத்து போது கை கால்கள் மற்றும் தலை உடம்பு தனியாக வெட்டப்பட்டு உடம்பு மற்றும் தலை ஒரு மூட்டைகளிலும், கை, கால் ஒரு மூட்டைகளிலும் இருப்பதை கண்டெடுத்தனர். இதனை மீட்டு தற்போது தடயவியல் துறை காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நடுநடுங்க வைக்கும் இச்சம்பவம் தொடர்பாக தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டவர் யார்? கொலையாளி யார்? என்ற கோணத்தில் விசாரணையை தொடங்கினர். சடலம் அழுகிய நிலையில் இருப்பதால், கொலை நடந்து சில நாட்களுக்கு மேல் ஆகியிருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர். இந்த நிலையில் அந்தப் பகுதியில் சில வீடுகளில் இருக்கும் சிசிடிவி காட்சிகளை போலீசார் ஆய்வு செய்து இதே பகுதியில் வசிக்கும் மூன்று இளைஞர்களை பள்ளப்பட்டி காவல் நிலையம் அழைத்து வந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவர்களிடம் முழுமையாக விசாரணை நடத்திய பிறகே உண்மை வெளிச்சத்திற்கு வரும். சேலம் மாவட்டத்தில் நடந்த இந்த கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழகத்தில் தொடர்ந்து கொலை சம்பவங்கள் நடந்து வருவதாக அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் கூறியுள்ளார். கொலை சம்பவங்களுக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்ட டிடிவி தினகரன், "கொலைக்களமாக மாறுகிறதா தமிழ்நாடு? – சட்டம், ஒழுங்கைக் காப்பாற்ற முடியாமல் கைகட்டி வேடிக்கை பார்க்கிறதா தவெக அரசு?
பல்லாவரத்தில் விசிக நிர்வாகி வெட்டிக்கொலை, கூடங்குளம் அருகே ரவுடி தலை துண்டித்துக் கொலை, நெல்லை அருகே இளைஞர் படுகொலை, சேலம் அருகே பெண் துண்டு துண்டாக வெட்டிக்கொலை, கள்ளக்குறிச்சியில் தன் வயலுக்கு இரவு காவலுக்குச் சென்ற மூதாட்டி கொலை என, தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்தடுத்து அரங்கேறியிருக்கும் படுகொலைச் சம்பவங்கள் சட்டம் ஒழுங்கை கேள்விகுரியாக்கியுள்ளதோடு, பொதுமக்களிடையே பெரும் அச்சத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளன.
மக்களின் உயிருக்கும் உடைமைகளுக்கும் பாதுகாப்பு வழங்குவதே அரசு நிர்வாகத்தின் அடிப்படைக் கடமை என்பதை மறந்து, ஆட்சிக்கு வந்து நூறு நாட்களைக் கடந்த நிலையில் இன்னும் கும்பகர்ணத் தூக்கத்திலேயே இருக்கும் தவெக அரசால், பொதுமக்கள் பொதுவெளியில் சுதந்திரமாக நடமாடவே அச்சப்படும் அவலநிலை உருவாகியுள்ளது.
கொலைச் சம்பவங்களில் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனடியாகக் கைது செய்து, சட்டப்படி கடுமையான தண்டனை பெற்றுத்தருவதோடு, தமிழகத்தில் அதலபாதாளத்திற்குச் சென்றிருக்கும் சட்டம்–ஒழுங்கு நிலை குறித்து கூடுதல் கவனம் செலுத்தி, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும்” என வலியுறுத்தியுள்ளார்.