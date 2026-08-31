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உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி.. பெண் கொலை! தண்ணீர் தொட்டில் கிடந்த உடல்.. அதிர்ந்த சேலம்

Salem Murder: சேலம் நான்கு ரோடு அருகே பெண் ஒருவரை துண்டு துண்டாக வெட்டிக் சின்டெக்ஸ் குடிநீர் தொட்டிக்குள் உடல் பாகங்கள் வீசப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.  வீட்டின் குடிநீரில் துர்நாற்றம் வீசியதால் உரிமையாளர் சின்டெக்ஸ் தொட்டியை பார்த்த போது சடலம் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 31, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:44 PM IST
உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி.. பெண் கொலை! தண்ணீர் தொட்டில் கிடந்த உடல்.. அதிர்ந்த சேலம்
Image Credit: Salem Murder

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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உடலை துண்டு துண்டாக வெட்டி.. பெண் கொலை! தண்ணீர் தொட்டில் கிடந்த உடல்.. அதிர்ந்த சேலம
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