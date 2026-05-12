“சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்..” உதயநிதி பேச்சால் மீண்டும் கிளம்பிய சர்ச்சை!

Sanathanam Udhayanidhi Stalin Speech : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை இன்று கூடியது. இதில், முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில், எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய விஷயங்கள் தற்போது பெரும் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : May 12, 2026, 01:54 PM IST

Sanathanam Udhayanidhi Stalin Speech : தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவடைந்த நிலையில் இதில் முதலமைச்சராக தமிழக வெற்றி கழகம் கட்சியின் தலைவர் விஜய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். விஜய் சட்டமன்றத்தில் தனது கட்சியின் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் நேரம் நெருங்கிவிட்டது தொடர்ந்து, தமிழக சட்டப்பேரவை இன்று கூடியது. அதில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ஆன உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிய விஷயங்கள் வைரல் ஆகி வருகிறது. 

தமிழக சட்டப்பேரவை: 

தமிழக சட்டப்பேரவை, இன்று காலை 9:30 மணிக்கு கூடியது. இதில், போட்டியின்றி சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக ஜே.சி.டி பிரபாகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இவர், த.வெ.கவின் ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியின் எம்எல்ஏ ஆவார். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் துறையூர் தொகுதி எம்எல்ஏ எம் ரவிசங்கர் புதிய துணை சபாநாயகராக போட்டியின் தேர்வு செய்யப்பட்டார். இவருக்கு அவையில் இருந்த அனைத்து கட்சியின் பிரதிநிதிகளும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். பிற கட்சியை சார்ந்தவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விட்டு விஜய் நல்லாட்சி அமைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்து தெரிவித்துவிட்டு அமர்ந்தார்கள். ஆனால் முதலமைச்சரான விஜய் பேசியதும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரான உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியதும் மக்களிடையே பேசு  பொருள் ஆகியுள்ளது. 

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு..

தலைவர் திமுக சேப்பாக்கம் தொகுதியின் எம்எல்ஏ உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், “முதலமைச்சரும், பேரவை தலைவரும், இன்றைக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கிற நானும் ஒரே கல்லூரியில் படித்தோம். ஒரே கல்லூரியில் பயின்று இருந்தாலும் அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரை 1967லேயே ஆட்சியைப் பிடித்த திமுக தான் சீனியர்”என்று கூறினார். இது, சட்டப்பேரவையில்  சிரிப்பலையை எழுப்பியது‌. இதைக் கேட்டு விஜய்யும் சிரித்துக்கொண்டே இருந்தார். 

தொடர்ந்து பேசியதை உதயநிதி ஸ்டாலின், “நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை ஆளும் கட்சிக்கு மக்கள் வழங்கவில்லை. இருந்தாலும், நம்முடைய திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைமையும் மக்களையும் சந்திக்க வென்ற கட்சிகளின்  தயவுடன் ஆட்சிக்கு வந்திருக்கும் முதல்வருக்கு வாழ்த்துக்கள்” என்று கூறினார். 

தொடர்ந்து “வண்டிக்கு பிரேக் மாதிரி, காலைக்கு மூக்கு நாங்கயிரு மாதிரி நாங்கள் ஆட்சியை வழிநடத்துவோம்”என்று கூறியிருந்தார். 

சட்டப்பேரவை ஹைலைட்ஸ் விவரம்
அவை தொடங்கிய நேரம்  காலை 9:30 மணி
ஆளும் கட்சி  தமிழக வெற்றிக்கழகம்
எதிர்க்கட்சி  திமுக
மீண்டும் சர்ச்சையை கிளப்பிய   வார்த்தை  மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்

“சனாதனம் ஒழிக”

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது உரையை முடிக்கும் போது, “வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, முக்கியமாக மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்” என்று குறிப்பிட்டார். 

உதயநிதியும் சனாதன பிரச்சனையும்..

உதயநிதி ஸ்டாலின் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு சனாதனம் குறித்து பேசிய விஷயங்கள் சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருந்தது. அந்த ஆண்டின் செப்டம்பர் மாதத்தில் சென்னை சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் பேசிய அவர், சனாதன தர்மத்தை டெங்கு மலேரியா போன்ற நோய்களுடன் ஒப்பிட்டு அதை எதிர்க்கக் கூடாது ஒழிக்க வேண்டும் என்று பேசினார். உதயநிதி பேச்சு இந்து மத நம்பிக்கையை புண்படுத்துவதாகவும் வன்முறையை தூண்டுவதாகவும் கூறி பாஜக மற்றும் இந்து அமைப்புகள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர். இது, இனப்படுகொலைக்கு எடுத்த அழைப்பு என்றும் விமர்சிக்கப்பட்டது. உதயநிதியின் பேச்சுக்கே எதிராக டெல்லி, பீகார் உட்பட பல மாநிலங்களில் புகார் அளிக்கப்பட்டன. 

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உதயநிதி ஸ்டாலின் எந்த பேச்சு வெறுப்பு பேச்சு என்று குறிப்பிட்டது. மேலும் மத நம்பிக்கைகளை நோய்களுடன் ஒப்பிடுவது அந்த மதத்தை பின்பற்றுவர்களின் உணர்வுகளை புண்படுத்தும் செயல் என்றும் சுட்டிக்காட்டி இருந்தது. இதுகுறித்து விளக்கிய உதயநிதி, தான் சாதிய பிரிவினையை எதிர்த்து பேசினேனே தவிர இனப்படுகொலைக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை என்று கூறியிருந்தார். இருப்பினும் இந்த சம்பவத்திலிருந்து, சனாதனம் என்ற பேச்சை கேட்டாலே இந்தியாவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலினின் முகம் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. தற்போது சட்டப்பேரவையில் இவர் பேசியிருக்கும் விஷயமும், சர்ச்சை  ஏற்படுத்தியுள்ளது. 

வலுக்கும் கண்டனங்கள்:

பாஜக கட்சியின், இளைஞரணி மாநில தலைவர் டாக்டர் எஸ்.ஜி.சூர்யா இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டிருக்கும் பதிவில், “சட்டசபையில் ஹிந்து மதத்தை அவமதிப்பதா?” என்று கேட்டிருக்கிறார். 

”அனைத்து மதமும் சம்மதம் என்று போலி வேடமிட்டு, தொடர்ந்து இந்து மதத்தை மட்டும் குறிவைத்துத் தாக்கும் தி.மு.க-வின் இந்து விரோதப் போக்கு வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. சிறுபான்மையினரின் ஓட்டுகளை வாங்குவதற்காக, பெரும்பான்மை மக்களின் நம்பிக்கைகளைத் தொடர்ந்து இழிவுபடுத்துவதையே திமுக தனது திராவிட மாடல் சாதனையாக நினைக்கிறது.

கடந்த செப்டம்பர் 2, 2023 அன்றும் உதவாக்கரை உதயநிதி ஸ்டாலின் இதேபோல்தான் சனாதனத்தை ஒழிப்பேன் என்று பேசினார். இப்போது மீண்டும் சட்டமன்றத்திலேயே தனது வன்மத்தை கக்கியுள்ளார். மக்களின் பிரதிநிதியாக செயல்படாமல், ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கு எதிராக சபை மாண்பை மீறி விஷத்தை கக்குவது அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலையாகும்.

ஓட்டு வங்கி அரசியலுக்காக பெரும்பான்மை மக்களின் நம்பிக்கையை கொச்சைப்படுத்துவதை திமுக உடனடியாக நிறுத்திக்கொள்ள வேண்டும்! தமிழகத்தின் பட்டிதொட்டியெங்கும் வீற்றிருக்கும் பக்தர்களின் மனதை புண்படுத்தும் இந்த வெறுப்பு பிரச்சாரத்தை இந்து சமுதாயம் ஒருபோதும் வேடிக்கை பார்க்காது. இந்துக்களின் பொறுமையை பலவீனமாக நினைக்க வேண்டாம்” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஆதரவு..

உதயநிதியின் இந்த சனாதனத்திற்கு எதிரான கருத்திற்கு, திராவிட சிந்தனையாளரும் பேச்சாளருமான மதிவதனி ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து எக்ஸ் தளத்தில் வீடியோவை வெளியிட்டிருக்கும் அவர், ”மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் - எதிர்க்கட்சி தலைவர் அண்ணன் உதயநிதி

வெற்றியோ தோல்வியோ கொண்ட கொள்கையில் உறுதியுடன் நிற்பதுதான் அவசியம் என்று உணர்த்தும் வகையில் உரையாற்றிய அண்ணன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நன்றி” என்று கூறியுள்ளார்.

