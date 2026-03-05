English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி விழா.. பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி விழா.. பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Thirunallar Temple  Special Trains: சனிப் பெயர்ச்சி திருவிழாவை முன்னிட்டு, திருநள்ளாறுக்கு முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.   

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:02 PM IST
  • நாளை சனிப் பெயர்ச்சி
  • திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி விழா
  • சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி விழா.. பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மிஸ் பண்ணாதீங்க!

Thirunallar Temple Special Trains: காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள திருநள்ளாறுக்கு விழுப்புரம் - நாகை இடையே தெற்கு ரயில்வே சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது. இதனால், பயணிகள் குஷியில் உள்ளனர். 

Thirunallar Sani Peyarchi: திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி விழா

ஜோதிட ரீதியாக சனி பகவான்  9 கிரகங்களில் முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறார்.  சனி பகவான் நீதியின் கடவுளாக கருதப்படுகிறார். சனி பகவான்  ஒவ்வொரு ராசியிலும் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  அந்த வகையில், சனி பகவான் மார்ச் 6ஆம் தேதி அதிகாலை 8.31 மணிக்கு கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். 

இந்த பெயர்ச்சி ஜோதிட ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.  சனியின் பிடியில் இருந்து விலக, பலரும் சனீஸ்வர கோயிலுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவது வழக்கம். குறிப்பாக, புதுச்சேரி காரைக்கால் அருகே திருநள்ளாறு உள்ளது. இந்த கோயிலில் சனீஸ்வரருக்கு  தனி சன்னதி உள்ளது. இங்கு சனிப் பெயர்ச்சி விழா வெகு விமர்சையாக கொண்டாடப்படும்.  

சனி பெயர்ச்சி அன்று திருநள்ளாறு கோயிலுக்கு சென்று வழிபடுவது சனி பகவானின் பிரச்னைகளில் இருந்து விடைபெறலாம் என்பது நம்பிக்கை. இதனால், ஒவவொரு சனிப் பெயர்ச்சி நாளிலும் பக்தர்கள் திருநள்ளாறு சனீஸ்வர பகவானை வழிபட்டு வருகின்றனர். அந்த வகையில், நாளை (மார்ச் 6) சனிப் பெயர்ச்சி நடக்கிறது. இதனால், திருநள்ளாறு கோயிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். 

Thirunallar Sani Peyarchi: சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

மேலும், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திருநள்ளாறுக்கு பக்தர்கள் செல்வார்கள். இதனால், பக்தர்களுக்காக தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி திருவிழாவை முன்னிட்டு, தெற்கு ரயில்வே விழுப்புரம் - நாகை இடையே முன்பதிவு இல்லாத சிறப்பு ரயில்களை அறிவித்துள்ளது.

தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட தகவலின்படி, விழுப்புரம் - நாகப்பட்டினம் இடையே மார்ச் 6,7ஆம் தேதிகளில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.  ரயில் எண் 06133 என்ற எண்ணில் மார்ச் 6ஆம் தேதி காலை  9.10 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்படும் ரயில்,  மதியம் 1.05 மணிக்கு நாகப்பட்டினம் சென்றடைகிறது. இந்த ரயில் இரண்டு சுற்றுப்பயணங்களாக இயக்கப்படுகிறது. 

மறுமார்க்கத்தில்  நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து மதியம் 1.20 மணிக்கு புறப்பட்டு, மாலை 5.30 மணிக்கு விழுப்புரம் சென்றடையும். இந்த ரயில் இரண்டு சுற்றுப்பயணங்களாக இயக்கப்படுகிறது.  இந்த ரயில் 8 பெட்டிகள் கொண்டதாக இருக்கும். 

விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்படும் பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிபுலியூர், கடலூர் போர்ட், பரங்கிப்பேட்டை, சிதம்பரம், சீர்காழீ, வைத்தீஸ்வரகோயில், மயிலாடுதுறை, பேரளம், திருநள்ளாறு, காரைக்கால், நாகூர், நாகப்பட்டினம் ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.  மறுமார்க்கத்தில்  நாகப்பட்டினத்தில் இருந்து புறப்படும் ரயில், அதே  ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும் என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

Thirunallar Sani Peyarchi:  திருநள்ளாறு கோயிலில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள்

திருநள்ளாறு கோயிலில் நாளை (மார்ச் 6) பக்தர்களின் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.   இதனை கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை பக்தர்களுக்காக செய்துள்ளது. அதன்படி, கூட்டணி நெரிசல் வராமல் இருக்க, கோயிலில் 15 டிக்கெட் கவுண்டர்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ரூ.300, ரூ.600, ரூ.1,000 கட்டணத்தின் மூலம் சிறப்பு தரிசனம் மேற்கொள்ளலாம். வெயிலின் தாக்கம் தெரியாமல் இருக்க இரும்புத் தகடுகளால் மேற்கூரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

பக்தர்களுக்கு குடிநீர், அன்னதானம், பிஸ்கட், மோர் போன்றவற்றை வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.  பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கு சிறப்பு அறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.  மேகூலும் மாற்றுத்திறனாளிகள் தரிசனம் செய்ய தனி ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பக்தர்கள் காத்திருக்கும் வரிசைக்கு அருகில் தற்காலிக கழிப்பறை வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. 

Thirunallar Sani Peyarchi:  எந்தெந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்?

சனி பகவான் மார்ச் 6ஆம் தேதி அதிகாலை 8.31 மணிக்கு கும்ப ராசியில் இருந்து மீன ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார்.  இதனால், குறிப்பிட்ட ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கும். மேஷம், விருச்சிகம், தனுசு,  கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவார்கள். உங்களது செலவுகள் குறையும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பிரச்னை அனைத்தும் தீரும். சனியின் பிடியில்  இருந்து விடுதலை பெறுவீர்கள். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் பெருகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! நகை, பணம் சேரும்

 

மேலும் படிக்க: திருநள்ளாறு சனிப் பெயர்ச்சி 2026 பலன்கள்.. 12 ராசிகளின் துல்லியமான கணிப்பு!

 

ThirunallarThirunallar sani peyarchi festivalsani peyarchi festivalSani PeyarchiThirunallar Temple

