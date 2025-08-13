English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

போராடும் தூய்மை பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை! சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவு..

Sanitary Workers Protest Madras HC Order : சென்னை ரிப்பன் மாளிகை வெளியில் 12 நாட்களூக்கும் மேலாக போராட்டம் நடத்தி வரும் தூய்மை பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 13, 2025, 12:33 PM IST
  • போராடும் தூய்மை பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை
  • ஐகோர்ட் அதிரடி உத்தரவு
  • கொடுத்த இடத்தில் போராட்டம் நடத்த வேண்டும்-சென்னை உயர்நீதிமன்றம்

Sanitary Workers Protest Madras HC Order : ரிப்பன் பில்டிங் முன்பு தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் தூய்மை பணியாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு!

அனைவரையும் அப்புறப்படுத்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பொது மக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுவதாக கூறி தேன்மொழி என்பவர் வழக்கு தொடுத்திருந்தார். இதன் வழக்கு விசாரணை இன்று நடந்தது. அனுமதிக்கப்படாத இடத்தில் போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்க முடியாது தலைமை நீதிபதி கருத்து.

சட்டத்திற்கு உட்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்க காவல்துறைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2 நாட்களில் தீர்வு ஏற்படும் என்பதால் விசாரணையை செவ்வாய்க்கிழமை தள்ளி வைக்கக்கோரிய கோரிக்கை ஏற்க மறுப்பு. அனுமதிக்கப்பட்ட இடத்தில் போராட்டத்தை நடத்தி கொள்ளுங்கள் என்று நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர்.

தூய்மை பணியாளர்கள் போராட்டம்:

பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும், சென்னையின் இராயபுரம் மற்றும் தி.ரு.வி.க நகர் ஆகிய மண்டலங்களின் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிகள், தனியார் நிறுவனங்களின் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், பணி நிரந்தரம் மற்றும் ஊதிய உயர்வு ஆகிய பல கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தூய்மை பணியாளர்கள் ரிப்பன் மாளிகைக்கு வெளியில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தனியார்வசம் தூய்மை பணிகள் ஒப்ப்படைக்கும் போது, அதன் கீழ் வேலை பார்ப்பவர்களின் ஊதியம் குறைவாக இருக்கும் என்பது தூய்மை பணியாளர்களின் கூற்றாக இருக்கிறது. 

தூய்மை பணியாளர்களை போராட்டத்தை கைவிடுமாறும், தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக கூறி வருகின்றனர். இதற்கிடையில் சென்னை மேயர் பிரியா தன்னை நோக்கி வந்த கேள்விகளை எதிர்கொண்ட விதமும், அமைச்சர் சேகர் பாபு ஊடகத்தினருக்கு கொடுத்த பதிலும் பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளானது. சமூக ஆர்வலர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள், கட்சி சார்ந்த அதிகாரிகள் சிலர் என்று தூய்மை பணியாளர்களின் போராட்டத்திற்கு பலரும் ஆதரவு குரல் கொடுத்து வந்தனர். இதற்கிடையில்தான், இப்படியொரு தீர்ப்பும் வந்துள்ளது.

போராட்டக்காரர்கள் வேறு இடத்திற்கு செல்வார்களா, அங்கேயே போராட்டத்தை தொடருவார்களா என்பது குறித்து காத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.

