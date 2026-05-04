தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சங்கரன்கோவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கரன்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 219), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தனித்தொகுதி, புகழ் பெற்ற சங்கரநாராயண சுவாமி கோயில் அமைந்துள்ள பகுதியாகும். 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் 2016-ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து அதிமுக வென்று வந்த இத்தொகுதி, அக்கட்சியின் அசைக்க முடியாத கோட்டைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால், 2021 தேர்தலில் திமுக அதனை மீட்டெடுத்தது.
சங்கரன்கோவில் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று சங்கரன்கோவில் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சங்கரன்கோவில் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
காங்கிரஸ் (DMK): சங்கை கணேசன்
அதிமுக (AIADMK): திலிபன் ஜெய்சங்கர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கவிதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி.ராமராஜன்
சங்கரன்கோவில் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026
மொத்த வாக்காளர்கள்: 238082
ஆண் வாக்காளர்கள்: 115541
பெண் வாக்காளர்கள்: 122524
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17
சங்கரன்கோவில் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் 81.04% வாக்குகள் பதிவாகின. வெற்றி விவரங்கள்
வெற்றி: இ. ராஜா (திமுக) - 71,347 வாக்குகள் (38.92%)
இரண்டாம் இடம்: வி.எம். ராஜலெட்சுமி (அதிமுக) - 66,050 வாக்குகள் (36.03%)
வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் இ. ராஜா தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.எம். ராஜலெட்சுமியை 5,297 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.
