English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sankarankovil Election Result 2026: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள சங்கரன்கோவில் (Sankarankovil) (தனி) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:45 AM IST

Trending Photos

மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Gold price
மீண்டும் அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: தாறுமாறாக உயரப்போகும் தங்கம் விலை! முக்கிய அப்டேட்
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
camera icon8
Chennai
எகிறிய பரோட்டா விலை... மக்கள் ஷாக் - சிலிண்டர் விலை உயர்வால் பாதிப்பு
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
camera icon13
horoscope
மே 3 ராசிபலன்: இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாய்ப்புகள் தேடி வரும்...!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: விண்ணப்பிக்கத் தேவையான முக்கிய ஆவணங்கள்
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சங்கரன்கோவில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கரன்கோவில் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 219), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். பட்டியல் சாதியினருக்காக (SC) ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இந்த தனித்தொகுதி, புகழ் பெற்ற சங்கரநாராயண சுவாமி கோயில் அமைந்துள்ள பகுதியாகும். 1991-ஆம் ஆண்டு முதல் 2016-ஆம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து அதிமுக வென்று வந்த இத்தொகுதி, அக்கட்சியின் அசைக்க முடியாத கோட்டைகளில் ஒன்றாகக் கருதப்பட்டது. ஆனால், 2021 தேர்தலில் திமுக அதனை மீட்டெடுத்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சங்கரன்கோவில் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று சங்கரன்கோவில் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

சங்கரன்கோவில் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (DMK): சங்கை கணேசன்
அதிமுக (AIADMK): திலிபன் ஜெய்சங்கர்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): கவிதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சி.ராமராஜன்

சங்கரன்கோவில் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 238082
ஆண் வாக்காளர்கள்: 115541
பெண் வாக்காளர்கள்: 122524
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17

சங்கரன்கோவில் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் சங்கரன்கோவில் தொகுதியில் 81.04% வாக்குகள் பதிவாகின. வெற்றி விவரங்கள்

வெற்றி: இ. ராஜா (திமுக) - 71,347 வாக்குகள் (38.92%) 
இரண்டாம் இடம்: வி.எம். ராஜலெட்சுமி (அதிமுக) - 66,050 வாக்குகள் (36.03%)

வாக்கு வித்தியாசம்: திமுக வேட்பாளர் இ. ராஜா தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான வி.எம். ராஜலெட்சுமியை 5,297 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். 

தென்காசி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sankarankovil ResultTenkasi districtDMKAIADMKNTK

Trending News