தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கராபுரம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 79 தொகுதியாகும். சங்கராபுரம் தொகுதியின் பிரதான தொழிலாக விவசாயம் விளங்குகிறது. இங்கு நெல், கரும்பு மற்றும் மக்காச்சோளம் அதிக அளவில் பயிரிடப்படுகின்றன. இதனைச் சார்ந்து கல்வராயன் மலை அடிவாரத்தில் உள்ள இயற்கை வளங்கள் மூலம் கிடைக்கும் வனப்பொருள் சேகரிப்பும், அப்பகுதி மக்களின் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக உள்ளது.
சங்கராபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சங்கராபுரம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
சங்கராபுரம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): டி. உதயசூரியன்
அதிமுக (ADMK): ஆர். ராகேஷ்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரமேஷ்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): ஏ. ஜெகதீசன்
சங்கராபுரம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,65,951
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,31,507
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,34,400
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 44
சங்கராபுரம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.56% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சங்கராபுரம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: டி. உதயசூரியன் (திமுக) - 1,21,186 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்:ஜி. ராஜா பாமக (அதிமுக கூட்டணி) - 75,223 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பி.ராஜியமா (நாதக) - 9,873 வாக்குகள்
சங்கராபுரம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சங்கராபுரம் தொகுதியில் 80.01% வாக்குகள் பதிவாகின.
