தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Sankari Election Result 2026: சங்ககிரி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்ககிரி, தமிழக சட்டமன்றத்தின் எண்பத்து ஏழாவது (87) தொகுதியாகும். இது நாமக்கல் நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. லாரி பட்டறைகள், லாரி போக்குவரத்து மற்றும் விவசாயம் ஆகியவை இங்குள்ள மக்களின் முக்கிய தொழில்களாக உள்ளன.
சங்ககிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி சங்ககிரி தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
சங்ககிரி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
அஇஅதிமுக (AIADMK): வெற்றிவேல்
திமுக (DMK): மணிகண்டன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): நித்யா அருள்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): செந்தில்குமார்
சங்ககிரி தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,60,525
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,31,408
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,29,087
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 30
சங்ககிரி தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 92.45% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சங்ககிரி சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: சுந்தரராஜன் (அஇஅதிமுக) - 115,472 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.எம்.ராஜேஷ் (திமுக) - 95,427 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: அ.அனிதா (நாம் தமிழர் கட்சி) - 10,862 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: செங்கோடன் (AISMK) 3,175 வாக்குகள்
சங்ககிரி தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சங்ககிரி தொகுதியில் 88.2 % வாக்குகள் பதிவாகின.
