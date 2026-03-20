சசிகலா - ராமதாஸ் கூட்டணி : எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பக்கா ஸ்கெட்ச்

Sasikala and Ramadoss Alliance: சசிகலா, ராமதாஸ் கூட்டணி எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணி வெற்றியை எப்படி பாதிக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 20, 2026, 09:54 PM IST
Sasikala and Ramadoss Alliance: 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம், முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் அதிரடித் திருப்பங்களுடன் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக கூட்டணியில் அன்புமணி ராமதாஸ் இடம்பெற்றுள்ள சூழலில், அவரது தந்தை டாக்டர் ராமதாஸூம், வி.கே. சசிகலாவும் கைகோர்த்திருப்பது அரசியல் அரங்கில் ஒரு பக்கா ஸ்கெட்ச் ஆகப் பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுகவில் இருந்து ஓரங்கட்டப்பட்ட விகே சசிகலா, தற்போது ’அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்’ என்ற புதிய பெயரில் அரசியல் பயணத்தைத் தொடங்கியுள்ளார். அவருக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, பாமகவில் இருந்து பிரிந்த டாக்டர் ராமதாஸ் தலைமையிலான அணியும் அவருடன் இணைந்துள்ளது. இந்தத் திடீர் கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. தென் மாவட்டங்களில் சசிகலாவுக்கு இருக்கும் செல்வாக்கையும், வட மாவட்டங்களில் ராமதாஸுக்கு இருக்கும் பிடியையும் ஒருங்கிணைத்து, எடப்பாடியின் வாக்கு வங்கியைச் சிதைப்பதே இவர்களின் முதன்மைத் திட்டமாகத் தெரிகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஏற்படும் சவால்கள்

எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை அதிமுகவின் ஒற்றைத் தலைமையாக நிலைநிறுத்திக் கொண்டாலும், இந்தக் கூட்டணி அவருக்கு இரட்டை முனைக் கத்தியாக அமையக்கூடும். அதிமுகவின் பாரம்பரிய வாக்குகளாகக் கருதப்படும் முக்குலத்தோர் மற்றும் வன்னியர் வாக்குகளில் இந்தக் கூட்டணி பெரிய பிளவை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. தேர்தலில் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணிக்குக் கிடைக்கும் வாக்குகளின் சதவீதம் குறைந்தால், அது அவரது தலைமைப் பண்பு குறித்த கேள்விகளை உட்கட்சிக்குள்ளேயே எழுப்பக்கூடும். குறிப்பாக, சசிகலாவைத் தவிர்த்தது தவறு என்ற பிம்பத்தை உருவாக்க இந்தக் கூட்டணி முயலும்.

அன்புமணி ராமதாஸின் அரசியல் எதிர்காலம்

தற்போது எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான கூட்டணியில் அன்புமணி ராமதாஸ் இடம்பிடித்துள்ளார். தந்தை ஒரு பக்கமும், மகன் ஒரு பக்கமும் முரணான நிலைப்பாட்டில் இருப்பது பாமக தொண்டர்களிடையே பெரும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அன்புமணி அணியின் தேர்தல் வெற்றியை நேரடியாகவே தந்தை ராமதாஸின் தனி அணி செயல்பாடு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். கட்சியின் சின்னம் மற்றும் பெயர் தொடர்பான சட்டப் போராட்டங்கள் ஒருபுறம் இருந்தாலும், களத்தில் தொண்டர்கள் யாருக்காக வேலை செய்வார்கள் என்பது அன்புமணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமானது.

2026 தேர்தலின் மும்முனைப் போட்டி 

தமிழக அரசியலில் வழக்கமாக நிலவும் திமுக - அதிமுக போட்டிக்கு இடையே, தற்போது சசிகலா - ராமதாஸ் கூட்டணி மற்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றின் வரவு போட்டியை மும்முனை அல்லது நான்முனைப் போட்டியாக மாற்றியுள்ளது.

அதிமுகவுக்குப் பாதிப்பா?

இவர்களின் கூட்டணி திமுகவை விட அதிமுகவின் வெற்றி வாய்ப்புகளையே அதிகம் பாதிக்கும் எனக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இவர்கள் குறிவைக்கும் வாக்கு வங்கி பெரும்பாலும் அதிமுக கூட்டணியைச் சார்ந்தது. மொத்தத்தில், சசிகலா மற்றும் ராமதாஸ் இணைந்துள்ள இந்த 'மெகா பிளான்', எடப்பாடி பழனிசாமியின் முதல்வர் கனவுக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்குமா அல்லது அன்புமணி ராமதாஸைப் பலவீனப்படுத்துமா என்பது 2026 தேர்தல் முடிவுகளில் தான் தெரியும்.

