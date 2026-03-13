English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெக + அபுதமமுக.. விஜய்யுடன் கூட்டணியா? சசிகலா பதில்!

தவெக + அபுதமமுக.. விஜய்யுடன் கூட்டணியா? சசிகலா பதில்!

Sasikala About Alliance: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றம் கழகம் என கட்சியின் பெயரை வெளியிட்டிருக்கிறார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 13, 2026, 01:52 PM IST
  • சசிகலா தனது புதிய கட்சியின் பெயரை அறிவித்திருக்கிறார்
  • ஏற்கனவே கட்சி கொடியை வெளியிட்டிருந்தார்
  • தமிழகத்தில் தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருக்கிறது

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், OPS, CGHS.... பல மாற்றங்களை கோரும் முக்கிய NC JCM கூட்டம் இன்று
தங்கம் விலை 70,000 ரூபாய்க்கு கீழ் குறையும் என்பது உண்மையா?
camera icon11
Gold price
தங்கம் விலை 70,000 ரூபாய்க்கு கீழ் குறையும் என்பது உண்மையா?
PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: தவணை நிலையை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?
camera icon9
PM Kisan
PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: தவணை நிலையை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?
மீன ராசியில் 4 கிரகங்களின் சேர்க்கை.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்!
camera icon6
Zodiac Signs
மீன ராசியில் 4 கிரகங்களின் சேர்க்கை.. இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு கோடீஸ்வர யோகம்!
தவெக + அபுதமமுக.. விஜய்யுடன் கூட்டணியா? சசிகலா பதில்!

Sasikala About Alliance: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றனர். திமுக அரசின் ஆட்சி மே 10 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதன் காரணமாக அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் சசிகலா புதிய ஒரு கட்சி தொடங்கியதாக அறிவித்து அக்கட்சியின் கொடியை வெளியிட்டார். 

Add Zee News as a Preferred Source

கட்சி பெயரை அறிவித்த சசிகலா 

கட்சி கொடி கருப்பு வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிறத்திலும் கொடியின் நடுவில் அண்ணா, எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா புகைப்படங்க்ளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 13) சசிகலா கட்சி பெயரை அறிவித்திருக்கிறார். அவர் தொடங்கிய கட்சிக்கு, அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்றை பெயர் வைத்துள்ளார். மேலும், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்தார். 

இந்த நிலையில், விஜய்யுடன் கூட்டணி வைப்பீர்களா என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு சசிகலா பதில் அளித்திருக்கிறார்.
திமுகவை முடித்துகட்டவே கட்சி தொடங்கி உள்ளேன். 

கட்சி பெயர் மற்றும் சின்னத்தை அறிவித்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சசிகலா, திமுக எனும் தீயசக்தியை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றுவதே எனது முடிவு. ஜெயலலிதா சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்து வண்டஹர். அவரது மறைவுக்கு பின்னர் திமுக மக்களை கசக்கி பிழிந்து வருகிறது. இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். இதற்காகவே நான் கட்சியை அறிவித்திருக்கிறேன். 

எம்ஜிஆர் வழியில் சசிகலா 

திமுகவில் இருந்து எம்ஜிஆர் நீக்கப்பட்டபோது, தொண்டர் ஒருவர் பதிவு செய்திருந்த அதிமுக எனும் கட்சியை எம்ஜிஆர் எடுத்து நடத்தினார். அது போன்று தற்போது நானும் தொண்டர் ஒருவர் தொடங்கிய கட்சியில் என்னை இணைத்து கொண்டேன் என்றார். 

விஜய்யுடன் கூட்டணியா? 

தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய்யுடன் கூட்டணியா? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என கூறினார். 

மேலும் படிக்க: தவெக-வின் சகுனி.. ’ஸ்லீப்பர் செல்’ ஆக செயல்படும் ஆதவ் அர்ஜுனா.. விஜய்யை எச்சரிக்கும் உறவினர்!

மேலும் படிக்க: யார் இந்த காளியம்மாள்? இபிஎஸ் கொடுக்கும் முக்கிய பொறுப்பு.. மயிலாடுதுறையில் போட்டி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
SasikalavijayTVKTN Assembly Election

Trending News