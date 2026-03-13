தவெக + அபுதமமுக.. விஜய்யுடன் கூட்டணியா? சசிகலா பதில்!

Sasikala About Alliance: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றனர். திமுக அரசின் ஆட்சி மே 10 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது. இதன் காரணமாக அனைத்து கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் சசிகலா புதிய ஒரு கட்சி தொடங்கியதாக அறிவித்து அக்கட்சியின் கொடியை வெளியிட்டார்.
கட்சி பெயரை அறிவித்த சசிகலா
கட்சி கொடி கருப்பு வெள்ளை மற்றும் சிவப்பு நிறத்திலும் கொடியின் நடுவில் அண்ணா, எம்ஜிஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா புகைப்படங்க்ளும் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 13) சசிகலா கட்சி பெயரை அறிவித்திருக்கிறார். அவர் தொடங்கிய கட்சிக்கு, அனைத்திந்திய புரட்சி தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் என்றை பெயர் வைத்துள்ளார். மேலும், வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் தென்னந்தோப்பு சின்னத்தில் போட்டியிடப்போவதாக அறிவித்தார்.
இந்த நிலையில், விஜய்யுடன் கூட்டணி வைப்பீர்களா என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு சசிகலா பதில் அளித்திருக்கிறார்.
திமுகவை முடித்துகட்டவே கட்சி தொடங்கி உள்ளேன்.
கட்சி பெயர் மற்றும் சின்னத்தை அறிவித்த பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய சசிகலா, திமுக எனும் தீயசக்தியை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றுவதே எனது முடிவு. ஜெயலலிதா சிறப்பான ஆட்சியை கொடுத்து வண்டஹர். அவரது மறைவுக்கு பின்னர் திமுக மக்களை கசக்கி பிழிந்து வருகிறது. இதற்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும். இதற்காகவே நான் கட்சியை அறிவித்திருக்கிறேன்.
எம்ஜிஆர் வழியில் சசிகலா
திமுகவில் இருந்து எம்ஜிஆர் நீக்கப்பட்டபோது, தொண்டர் ஒருவர் பதிவு செய்திருந்த அதிமுக எனும் கட்சியை எம்ஜிஆர் எடுத்து நடத்தினார். அது போன்று தற்போது நானும் தொண்டர் ஒருவர் தொடங்கிய கட்சியில் என்னை இணைத்து கொண்டேன் என்றார்.
விஜய்யுடன் கூட்டணியா?
தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய்யுடன் கூட்டணியா? என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு பதில் அளித்த அவர், ஒத்த கருத்துடைய கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைக்கப்படும் என கூறினார்.
