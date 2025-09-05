English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

செங்கோட்டையன் உடம்பில் ஓடுவது அதிமுக ரத்தம்... பாராட்டி தள்ளிய சசிகலா - நெருக்கடியில் இபிஎஸ்

Sasikala On Sengottaiyan Opinion: அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்தவர்களை ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என செங்கோட்டையன் தெரிவித்த கருத்தை வரவேற்றுள்ளார், சசிகலா. இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 5, 2025, 01:23 PM IST
  • அதிமுகவை ஒன்றிணைக்க செங்கோட்டையன் வலியுறுத்தல்
  • செங்கோட்டையன் கருத்துக்கு சசிகலா, ஓபிஎஸ் வரவேற்பு
  • எடப்பாடி பழனிசாமி இதுகுறித்து இன்று பேச வாய்ப்புள்ளது.

Sasikala On Sengottaiyan Opinion: தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் (Sengottaiyan) இன்று பெரும் புயலை கிளப்பிவிட்டிருக்கிறார். அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை ஒன்றிணைக்க வேண்டும் என்றும் ஒன்றிணைத்தால் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் பரப்புரை பயணத்தில் தான் கலந்துகொள்வேன் என்றும் நிபந்தனை விதித்தது மட்டுமின்றி அதற்கு 10 நாள்கள் கெடுவும் விதித்துள்ளார்.

செங்கோட்டையன் சொன்னது என்ன?

ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பிறகு தேர்தல் களத்தில் அதிமுக (ADMK) கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருவதாக கூறிய அவர், மீண்டும் ஆட்சிக் கட்டிலில் ஏற வேண்டும் என்றால் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் கட்சிக்குள் சேர்க்க வேண்டும் என செங்கோட்டையன் வலியுறுத்தினார். அதிமுக ஒன்றிணைய வேண்டும் என்பதே தொண்டர்களின் கருத்தாக இருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார். இந்த கருத்தை சில மாதங்களுக்கு முன் அவர் உள்பட நத்தம் விஸ்வநாதன், எஸ்பி வேலுமணி, தங்கமணி, அன்பழகன், சி.வி. சண்முகம் உள்ளிட்ட ஆறு முன்னாள் அமைச்சர்கள் ஒன்றாக இணைந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்தித்து வலியுறுத்தியதாகவும், அதை ஏற்கும் மனநிலையில் இபிஎஸ் இல்லை என்றும் பேசியிருந்தார்.

செங்கோட்டையன் கருத்துக்கு வரவேற்பு

செங்கோட்டையனின் இந்த பேச்சு அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு (Edappadi Palanisamy) அரசியல் ரீதியாக அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தற்போது தேனியில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இபிஎஸ் இன்றைய பரப்புரையில் செங்கோட்டையனின் பேச்சு குறித்து கருத்து தெரிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், தற்போது பல்வேறு தரப்பில் செங்கோட்டையனின் பேச்சுக்கு வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. செங்கோட்டையனின் எண்ணம் நிறைவேற வாழ்த்துகள் என்றும் அதிமுக ஒன்றிணைய குரல் கொடுப்பவர்களுடன் எப்போதும் துணை நிற்பேன் என்றும் ஓபிஎஸ் தெரிவித்துள்ளார். ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கமும் செங்கோட்டையன் பேச்சுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். செங்கோட்டையன் பேசியது நல்ல விஷயம் என்றும் தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசியுள்ளார்.

'நிரூபித்துக் காட்டிய செங்கோட்டையன்'

இந்நிலையில், செங்கோட்டையன் கருத்துக்கு வரவேற்பு அளித்து சசிகலா (Sasikala) 'ஒன்று படுவோம், வென்று காட்டுவோம்'  என அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்பது எம்ஜிஆரால் ஆராம்பிக்கப்பட்டு, ஜெயலலிதா ஆகியோரால் வளர்த்தெடுக்கப்பட்ட மாபெரும் ஒரு பேரியக்கம். இது ஏழை, எளிய, சாமானிய மக்களுக்காகவே உருவான இயக்கம். ஜெயலலிதா சூளுரைத்ததுபோல் 'இன்னும் 100 ஆண்டுகள் ஆனாலும் இந்த இயக்கம் மக்களுக்காகவே இயங்கும்'.

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எந்த சக்தியாலும் அழிக்கமுடியாத ஒரு பேரியக்கம் என்பதை
கட்சியின் மூத்த முன்னோடியும், கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான அன்பு சகோதரர் செங்கோட்டையன் நிரூபித்து இருக்கிறார். பல்வேறு நெருக்கடியான காலகட்டங்களிலும் செங்கோட்டையன் உடனிருந்தவர். தனது உடம்பில் ஓடுவது அதிமுகவின் இரத்தம் தான் என்பதை செங்கோட்டையன் நிரூபித்துள்ளார். அதிமுக ஒன்றுபட வேண்டும் என்ற செங்கோட்டையனின் கருத்துதான் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு தொண்டர்களின் கருத்து. தமிழக மக்களின் கருத்தும் இதுதான். நானும் இதைத்தான் வலியுறுத்துகிறேன்.

'திமுகவின் தீய எண்ணம் ஈடேறாது'

அன்பு சகோதரர் செங்கோட்டையனைப் போன்று உண்மையான தொண்டர்கள் இருக்கும் வரை திமுக என்ற தீயசக்தி எந்தவிதத்தில் முயற்சி செய்தாலும் அவர்களின் தீய எண்ணம் ஈடேறாது. திமுகவின் சதித்திட்டத்தை முறியடித்திட கட்சித் தொண்டர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணையவேண்டும். இருபெரும் தலைவர்கள் உருவாக்கிய இந்த இயக்கம் ஒரு காட்டாற்று வெள்ளம் போன்றது. இதனை எந்த அணை போட்டும் யாராலும் தடுக்க முடியாது. எனவே, திமுக என்ற தீயசக்தி, நம் கட்சி ஒன்றுபட எப்படியெல்லாம் தடைபோட்டு தடுத்தாலும் அவற்றையெல்லாம் தவிடு பொடியாக்கி கட்சி மீண்டும் அதே மிடுக்கோடும், செறுக்கோடும் மிளிரும். 

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான மக்கள் விரோத அரசு வீட்டுக்கு அனுப்பப்படுவது உறுதி. ஒன்றுபட்ட, வலிமைமிக்க அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தான் தமிழகத்தில் ஆட்சிமாற்றம் ஏற்பட வழிவகை செய்யும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

