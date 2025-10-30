English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • "Surprise-ஆக எல்லாமே நடக்கும்".. மதுரையில் சசிகலா பேட்டி!

"Surprise-ஆக எல்லாமே நடக்கும்".. மதுரையில் சசிகலா பேட்டி!

என்னுடைய மூவ் தனியாக தான் இருக்கும் என்றும் அது தனியாக தெரியும் என்றும் மதுரையில் வி.கே.சசிகலா பேட்டி அளித்துள்ளார். 

"Surprise-ஆக எல்லாமே நடக்கும்".. மதுரையில் சசிகலா பேட்டி!

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் குரு பூஜையை முன்னிட்டு பசும்பொன் கிராமத்தில் உள்ள அவரது நினைவிடத்திற்கு சென்று மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய பின்பு மதுரை திரும்பிய வி.கே.  சசிகலா அழகர் கோவில் சாலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் ,(கோர்ட் யார்டு) வைத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், நான் என்ன செய்கிறேன் என பொறுத்திருந்து பாருங்கள். அதிமுக அட்சியை மீண்டும் கொண்டு வருவேன். யார் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாலும் நான் எல்லோரையும் சந்திப்பேன். எத்தனை பேரை கட்சியில் இருந்து நீக்க முடியும். எம்.ஜி.ஆரின் மறைவில் இருந்து கட்சியை பார்த்து வருகிறேன்.
பழைய நிலை அதிமுகவில் திரும்பும்.

இரண்டாவது முறை ஏற்பட்டுள்ள இப்பிரச்னையை நிச்சயம் சரி செய்வேன். யாரு துரோகி என அதிமுகவின் அடிமட்ட தொண்டர்களிடம் போய் கேட்டால் தெரியும். அதிமுகவை பொறுத்தவரை இது இரண்டாவது முறை நடக்கும் பிரச்சனை. மீண்டும் அதிமுக இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும். நான் கட்சியை ஒன்றிணைக்கும் வேலையை ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டேன். அரசியலில் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் என செய்வது என் பழக்கம் இல்லை.
என்னை பற்றி சீனியர் லீடர்களுக்கு தெரியும். பொறுமையாக இருங்கள்.

ஜெயலலிதாவை திட்டியவர்களை கூட நாங்கள் அமைச்சர்களாகவும், சபாநாயகர்களாவும் ஆக்கி உள்ளோம். என்னுடைய மூவ் தனியாக தான் இருக்கும். ஆனால் அது தனியாக தெரியும். என்னுடைய மூவ் தனியாக தான் இருக்கும். அது தனியாக தெரியும் என்றார்.

முன்னதாக பசும்பொனில் நடைபெற்ற முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜை விழாவில், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம், முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் ஆகியோர் ஒரே மேடையில் காட்சியளித்தனர். மூவரும் சேர்ந்து தேவரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இந்த மூவரின் இணைப்பு, அதிமுக மற்றும் தமிழக அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. 

