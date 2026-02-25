English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?

அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?

"என் கணவரை பார்க்க பரோல் கேட்டபோது ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது" என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதாக சசிகலா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 25, 2026, 07:07 AM IST
  • சசிகலா குற்றச்சாட்டு.
  • எடப்பாடி மீது குற்றசாட்டு.
  • வைரலாகும் வீடியோ.

Trending Photos

புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
camera icon7
Sasikala
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா.. கொடியில் அண்ணா, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா! தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழுவில் அதிரடி சம்பள உயர்வு, ஆனால்..... இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடைக்காது
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 12 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon10
EPFO
EPF Corpus: 25 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளம், இபிஎஃப் கார்பஸ் எவ்வளவு கிடைக்கும்?
அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?

தமிழகத்தில் அரசியல் சூழ்நிலை நாளுக்கு நாள் பரபரப்பாக மாறி வரும் நிலையில், நீண்ட நாட்களாக அமைதியாக இருந்த சசிகலா நேற்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார். இது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கமுதியில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார் சசிகலா. அதில் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர், முன்னாள் முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார். "என் கணவரை பார்க்க பரோல் கேட்டபோது ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது" என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதாக சசிகலா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

மேலும் படிக்க: விஜய், ஆதவ், ஆனந்த் தொகுதிகள் இதுதான்.. சென்னையில் நிற்கப்போகும் TVK வேட்பாளர்கள்! முழு லிஸ்ட்

பரோல் தரக்கூடாது 

சசிகலா பெங்களூரில் உள்ள பரப்பன அக்ரகார சிறையில் இருந்தார். அந்த சமயத்தில் அவரது கணவர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவரை பார்க்க பரோல் கேட்ட நிகழ்வை சசிகலா நினைவுபடுத்தியுள்ளார். "என் கணவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்தபோது, சிறைத்துறை விதிகளின்படி நான் பரோல் கேட்டு விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் தமிழக அரசிடம் இருந்து அதற்கு எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை. அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி சசிகலாவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது என அதிகாரியிடம் கூறியதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. என்னால் முதலமைச்சர் ஆன ஒருவர் எனக்கே இப்படி செய்வது நியாயமா" என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். 

தொண்டர்களைப் பற்றி நினைக்கவில்லை 

எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமையில் அதிமுக சந்தித்த அனைத்து தேர்தல்களிலும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளதாக சசிகலா விமர்சனம் செய்துள்ளார். "கட்சியின் அடிப்படை தொண்டர்களை பற்றி எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு துளியும் அக்கறை இல்லை. கீழ் மட்டத்திலிருந்து மேல் மட்டம் வரை அவர் யாரையும் திருப்தி படுத்தவில்லை. தோல்விகளை சந்தித்தும் அவர் தனது போக்குகளை மாற்றவில்லை. கட்சி என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை என்ற மனநிலையில் தான் அவர் உள்ளார். அப்புறம் எப்படி மக்கள் அவரை மதிப்பார்கள்" என்று சசிகலா கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார். 

கோபத்தை மனதில் வைத்துள்ளேன் 

சிறையில் இருந்தபோது நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி பேசிய சசிகலா, "நான் எப்போதுமே எனது கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இது எம்ஜிஆர் அவர்களின் ஒரு வழக்கம். கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக பல்வேறு விஷயங்களை மனதில் மட்டுமே வைத்திருந்தேன். கட்சியின் நலனுக்காக தான் இதனை செய்தேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா 

ககமுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தனது புதிய கட்சியையும், கட்சியின் பெயரையும் அறிவித்துள்ளார் சசிகலா. சசிகலா அடுத்து என்ன செய்யப் போகிறார்?  தனித்து நிற்க போகிறாரா? அல்லது கூட்டணியில் இணையப் போகிறாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நிலவி வருகிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது சசிகலா வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ன பதில்களை தரப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

மேலும் படிக்க: TN Weather: தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு.. வானிலை மையம் அலர்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Sasikala SpeechKamuthiJayalalithaEdappadi palanisamiADMK

Trending News