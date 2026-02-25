அரசியல் ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடி பக்கம் திரும்பிய சசிகலா! என்ன பேசினார் தெரியுமா?

தமிழகத்தில் அரசியல் சூழ்நிலை நாளுக்கு நாள் பரபரப்பாக மாறி வரும் நிலையில், நீண்ட நாட்களாக அமைதியாக இருந்த சசிகலா நேற்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பல்வேறு கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார். இது தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள கமுதியில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்றை நடத்தினார் சசிகலா. அதில் அதிமுகவின் பொதுச்செயலாளர், முன்னாள் முதலமைச்சரான எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் மீது கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வைத்துள்ளார். "என் கணவரை பார்க்க பரோல் கேட்டபோது ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது" என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதாக சசிகலா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
பரோல் தரக்கூடாது
சசிகலா பெங்களூரில் உள்ள பரப்பன அக்ரகார சிறையில் இருந்தார். அந்த சமயத்தில் அவரது கணவர் மாரடைப்பால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவரை பார்க்க பரோல் கேட்ட நிகழ்வை சசிகலா நினைவுபடுத்தியுள்ளார். "என் கணவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இருந்தபோது, சிறைத்துறை விதிகளின்படி நான் பரோல் கேட்டு விண்ணப்பித்தேன். ஆனால் தமிழக அரசிடம் இருந்து அதற்கு எந்த ஒரு பதிலும் வரவில்லை. அப்போது முதலமைச்சராக இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி சசிகலாவிற்கு ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது என அதிகாரியிடம் கூறியதாக எனக்கு தகவல் கிடைத்தது. என்னால் முதலமைச்சர் ஆன ஒருவர் எனக்கே இப்படி செய்வது நியாயமா" என்றும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
தொண்டர்களைப் பற்றி நினைக்கவில்லை
எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் தலைமையில் அதிமுக சந்தித்த அனைத்து தேர்தல்களிலும் தோல்வியை சந்தித்துள்ளதாக சசிகலா விமர்சனம் செய்துள்ளார். "கட்சியின் அடிப்படை தொண்டர்களை பற்றி எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு துளியும் அக்கறை இல்லை. கீழ் மட்டத்திலிருந்து மேல் மட்டம் வரை அவர் யாரையும் திருப்தி படுத்தவில்லை. தோல்விகளை சந்தித்தும் அவர் தனது போக்குகளை மாற்றவில்லை. கட்சி என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை என்ற மனநிலையில் தான் அவர் உள்ளார். அப்புறம் எப்படி மக்கள் அவரை மதிப்பார்கள்" என்று சசிகலா கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
கோபத்தை மனதில் வைத்துள்ளேன்
சிறையில் இருந்தபோது நடந்த நிகழ்வுகளை பற்றி பேசிய சசிகலா, "நான் எப்போதுமே எனது கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இது எம்ஜிஆர் அவர்களின் ஒரு வழக்கம். கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக பல்வேறு விஷயங்களை மனதில் மட்டுமே வைத்திருந்தேன். கட்சியின் நலனுக்காக தான் இதனை செய்தேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
புதிய கட்சியை தொடங்கிய சசிகலா
ககமுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தனது புதிய கட்சியையும், கட்சியின் பெயரையும் அறிவித்துள்ளார் சசிகலா. சசிகலா அடுத்து என்ன செய்யப் போகிறார்? தனித்து நிற்க போகிறாரா? அல்லது கூட்டணியில் இணையப் போகிறாரா? என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் நிலவி வருகிறது. எடப்பாடி பழனிச்சாமி மீது சசிகலா வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றும் அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்நிலையில் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ன பதில்களை தரப் போகிறார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
