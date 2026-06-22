/வாட்டர் பாட்டில் குடுங்க.. அய்யோ அடிப்பாங்க.. குலுங்கி சிரித்த விஜய்! என்ன நடந்தது சட்டமன்றத்தில்?

சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத்தில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்தின் போது, பல்வேறு முக்கிய அரசியல் நிகழ்வுகள், தொகுதி கோரிக்கைகள் மற்றும் அவசரக் காலப் பொதுப் பிரச்சனைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் (விருதாச்சலம் தொகுதி) ஆளுநர் உரை, காவிரி நீர் பிரச்சனை, வடமாநிலப் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்ட விபத்து மற்றும் தனது தொகுதி சார்ந்த முக்கிய கோரிக்கைகல் மற்றும் தண்ணீர் பாட்டில் விவகாரம் குறித்து பார்ப்போம்.
தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் ஆற்றிய உரையின் முக்கிய அம்சம்
1. முதல்வர் பிறந்தநாள் வாழ்த்தும் சட்டமன்ற சமத்துவமும்
- பிறந்தநாள் வாழ்த்து: 52 ஆண்டுகள் முடிந்து 53-வது ஆண்டில் அடியெடுத்து வைக்கும் தமிழக முதலமைச்சருக்கு, தேமுதிக சார்பிலும் அதன் தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் சார்பிலும் சட்டமன்றத்தில் மனப்பூர்வமான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கப்பட்டன.
- சம வாய்ப்பு கோரிக்கை: மேகதாது அணை மற்றும் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதங்கள் சற்றேறக்குறைய ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த நிலையில், அவையிலுள்ள அனைத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் பேசுவதற்குச் சமமான வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவருக்கு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது.
2. ஆளுநர் உரை: வரவேற்பும் விமர்சனமும்
- தமிழ் தாய் வாழ்த்து: ஆளுநர் உரை தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு தொடங்கப்பட்டதை தேமுதிக முழுமனதோடு வரவேற்றது.
- ஆளுங்கட்சியின் குரல்: அதே வேளையில், அன்றைய ஆளுநர் உரை ஆளும் கட்சியின் சாதனைகளைப் பாடும் ஒரு செய்தித் தொடர்பாளரின் உரையைப் போல மட்டுமே அமைந்திருந்தது என்ற விமர்சனமும் வைக்கப்பட்டது.
- தமிழ் உச்சரிப்புப் பிழைகள்: ஆளுநர் சுமார் 37 நிமிடங்கள் உரையாற்றிய நிலையில், அறிஞர் அண்ணா, கலைஞர், காமராஜர், வேலு நாச்சியார் போன்ற பெருந்தலைவர்களின் பெயர்களை உச்சரிக்கும் போது, 37-க்கும் மேற்பட்ட உச்சரிப்புப் பிழைகள் இருந்தது வேதனையளிப்பதாகக் குறிப்பிடப்பட்டது.
- அரசின் விளக்கம்: இதற்குப் பதிலளித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் ஒருவர், வேறு மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆளுநர் தமிழக வரலாற்றுத் தலைவர்களின் பெயர்களை விடாமல் படிக்கக் காட்டிய ஆர்வத்தையும், தமிழ் கற்க அவர் எடுத்து வரும் முயற்சிகளையும் நாம் பாராட்டக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விளக்கமளித்தார்.
3. சட்டமன்ற நடைமுறை மாற்றம்: பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு மற்றும் தண்ணீர் விவாதம்
சட்டமன்றப் பணியாளர்கள் ஒவ்வொரு மேசையாகச் சென்று டம்ளர்களில் தண்ணீர் வழங்கும் பழைய நடைமுறையை மாற்றி, நவீன வசதிகளைப் புகுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டது.
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பிரேமலதா வாய்த்த கோரிக்கை
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எதிர்வினை
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பணியாளர்களின் பணிச்சுமையைக் குறைக்க ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரின் மேசையிலும் கண்ணாடி பாட்டில்களில் (Glass Bottles) குடிநீர் வழங்க வேண்டும். நெகிழி (Plastic) பாட்டில்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
|முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் குறுக்கிட்டு, "கோபம் வந்தால் தண்ணீர் பாட்டில்களை அவைக்குள் வீசி எறியும் வாய்ப்பு உருவாகும்" என எச்சரித்தார்.
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பாட்டில் தான் வீச வேண்டும் என்பதில்லை, வன்முறை எண்ணம் இருந்தால் எதை வேண்டுமானாலும் வீசலாம், ஆனால் நமது நோக்கம் அதுவல்ல"" என்று பிரேமலதா விளக்கமளித்தார்.
|விவாதத்தின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட "தேன் வந்து பாய்ந்தது, ஈட்டி வந்து பாய்ந்தது" போன்ற சில வார்த்தைகள் அவைக் குறிப்பில் இருந்து நீக்கப்பட்டன.
4. வடமாநிலப் பெண் தொழிலாளர்கள் மீதான அமோனியா வாயுத் தாக்குதல்
தமிழக வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத பேராபத்தாக, சண்டே (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அன்று நடந்த அமோனியா வாயுத் தாக்குதல் சம்பவத்தை "கருப்பு ஞாயிறு" (Black Sunday) என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் சுட்டிக்காட்டினார்.
- பாதிக்கப்பட்டவர்கள்: 20 முதல் 25 வயதிற்குட்பட்ட வடமாநில இளம் பெண் தொழிலாளர்கள் இந்த விபத்தில் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
- பாதிப்பின் வீரியம்: பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் முகம், காது, மூக்கு மற்றும் உதடுகளில் இருந்து இரத்தம் கசிவதைக் காணும்போது நெஞ்சம் பதறுவதாகவும், வெளிப்புறப் பாதிப்பைக் காட்டிலும் நுரையீரல் (Lungs) போன்ற உட்புற உறுப்புகள் கடுமையாகச் சேதமடைந்துள்ளதாக மருத்துவர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
- நிவாரணம் மற்றும் பிரார்த்னை: பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு முதலமைச்சர் உடனடியாக ₹2 லட்சம் நிவாரணம் வழங்கியதும், அமைச்சர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ததும் பாராட்டத்தக்கது. எனினும், அவர்கள் ஏழ்மைப் பின்னணியைக் கொண்டவர்கள் என்பதால் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், அவர்கள் உயிர் பிழைக்க அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவையில் கோரப்பட்டது.
5. காவிரி மற்றும் மேகதாது அணைப் பிரச்சனை (2026-க்குள் தீர்வு)
நீர் ஆதாரம் என்பது ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டின் பிரச்சனை என்பதால், இதில் எந்தவொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் சமரசம் செய்துகொள்ளப் போவதில்லை என்பது தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.
- முதலமைச்சர்களின் நட்பு ரீதியான பேச்சுவார்த்தை: தற்போது தமிழகம், கர்நாடகா மற்றும் கேரளா ஆகிய மூன்று மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுமே புதியவர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ளனர். எனவே, மூவரும் நட்பு ரீதியாகப் பேசி இதற்கு ஒரு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும்.
- காலக்கெடு: பல தசாப்தங்களாகத் தொடர்ந்து நீடித்து வரும் இப்பிரச்சனை, நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டிற்குள் ஒரு சுமுகமான சட்டப்பூர்வ முடிவுக்கு வர வேண்டும். இது மேலும் 100 ஆண்டுகளுக்குத் தொடரக் கூடாது என்பதில் அவையில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை.
6. விருதாச்சலம் தொகுதி மக்கள் கோரிக்கைகள்
2006-இல் தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் முதன்முறையாக வெற்றி பெற்றுச் சரித்திரம் படைத்த விருதாச்சலம் தொகுதியில், மீண்டும் தன்னை வெற்றி பெறச் செய்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து, தொகுதியின் முக்கிய 3 வாழ்வாதாரக் கோரிக்கைகள் பேரவைத் தலைவரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன:
- தனி மாவட்டம்: விருதாச்சலம் பகுதியைத் தனி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்ற பல ஆண்டுக் கால மக்களின் நீண்ட நெடிய கோரிக்கையை அரசு நிறைவேற்ற வேண்டும்.
- பீங்கான் தொழிற்சாலை மேம்பாடு: தமிழகத்திலேயே விருதாச்சலத்தில் மட்டும்தான் அரசு பீங்கான் தொழிற்சாலையும் கல்லூரியும் உள்ளன. தற்போது நலிவுற்ற நிலையில் இருக்கும் இத்தொழிற்சாலையை நவீனப்படுத்தி, வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி, ஏற்றுமதியை (Export) அதிகரிக்க அரசு உதவ வேண்டும்.
- கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் மற்றும் விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி: நிலத்தடி நீர் மாசுபடுவதால் அப்பகுதி மக்களுக்குப் பெருமளவில் சிறுநீரகப் பாதிப்பு (Kidney Damage) ஏற்படுகிறது. எனவே, உடனடியாகக் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும். மேலும், மரவள்ளிக்கிழங்கு, மக்காச்சோளம், நெல், கரும்பு பயிரிடும் விவசாயிகளின் கடன்களை முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும்.