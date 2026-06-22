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வாட்டர் பாட்டில் குடுங்க.. அய்யோ அடிப்பாங்க.. குலுங்கி சிரித்த விஜய்! என்ன நடந்தது சட்டமன்றத்தில்?

TN Assembly Debate 2026: தமிழக சட்டமன்றத்தில் எம்.எல்.ஏ-க்களுக்குக் கண்ணாடி பாட்டில்களில் குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என தேமுதிக உறுப்பினர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோரிக்கை விடுத்தார். இதற்கு "பாட்டில் கொடுத்தால் கோபத்தில் தூக்கி வீச வாய்ப்புள்ளது" என ஓ.பன்னீர்செல்வம் நகைச்சுவையாகக் குறிப்பிட, அவையில் பெரும் சிரிப்பலை எழுந்தது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 22, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:45 PM IST
வாட்டர் பாட்டில் குடுங்க.. அய்யோ அடிப்பாங்க.. குலுங்கி சிரித்த விஜய்! என்ன நடந்தது சட்டமன்றத்தில்?
Image Credit: TN Govt

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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