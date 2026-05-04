தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: சாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சாத்தூர், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 204வது தொகுதியாகும். சாத்தூர் (Sattur) தொகுதி, தமிழகத்தின் ஒரு மிக முக்கியமான வணிக மற்றும் அரசியல் மையமாகும். சாத்தூர் என்றாலே நம் அனைவருக்கும் முதலில் நினைவுக்கு வருவது தீப்பெட்டித் தொழில். சாத்தூர் காராச்சேவு அதன் தனித்துவமான சுவை மற்றும் காரத்திற்கு உலகப்புகழ் பெற்றது.
சாத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் சாத்தூர் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
சாத்தூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): கடற்கரை ராஜ் (தற்போதைய எம்.எல்.ஏ)
பாஜக (BJP): நயினார் நாகேந்திரன்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம்.அஜித்
நாதக (NMK) : ஆனந்தராஜா
சாத்தூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 229330
ஆண் வாக்காளர்கள்: 111357
பெண் வாக்காளர்கள்: 117911
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 62
சாத்தூர் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 85.63% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
சாத்தூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: ரவிச்சந்திரன் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 62,995 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: எம்.எஸ்.ஆர். ராஜவர்மன் (அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம்) - 32,916 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: கி. பாண்டி - 12,626 வாக்குகள்
சாத்தூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சாத்தூர் தொகுதியில் 75.78% வாக்குகள் பதிவாகின.
விருதுநகர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
