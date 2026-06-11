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CM விஜய் இதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்... கரூரில் சவுக்கு சங்கர் அட்வைஸ்

Savuku Shankar : மாரிதாஸ் விமர்சனம் செய்தார் என்று கைது செய்துள்ளனர். பாசிச அரசு போல் மாறிவிடும் இதனை முதலமைச்சர் விஜய் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் என சவுக்கு சங்கர் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 11, 2026, 05:36 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:36 PM IST
CM விஜய் இதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்... கரூரில் சவுக்கு சங்கர் அட்வைஸ்
Image Credit: Image Credit : Savuku Shankar (Image Source : Zee Bureau)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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