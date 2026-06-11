/CM விஜய் இதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்... கரூரில் சவுக்கு சங்கர் அட்வைஸ்

Savuku Shankar Latest News : பண மோசடி வழக்கு தொடர்பாக, கரூர் மாவட்டத்தில் நீதிமன்றத்தில் பிரபல யூ-ட்யூபர் சவுக்கு சங்கர் இன்று (ஜூன் 11) நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார். அதன் பின்னர் கரூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் சவுக்கு சங்கர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அதில் பேசிய அவர், "தவெக அரசு ஒரு மாதம் நிறைவு பெற்றுள்ளது. விஜய்யை இந்த மண்தான் கோட்டையில் அமர்த்தி உள்ளது, அதனை மறுக்க முடியாது. பெண்கள், குழந்தைகள் உள்பட 41 பேர் தவெகவின் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் உயிரிழந்தனர்.
அப்போது இருந்த அரசு போதுமான பாதுகாப்பு வழங்காத காரணத்தால் விஜய்யால் சம்பவம் நடந்த இடத்தை பார்வையிட முடியவில்லை. உறவினர்களையும் பிள்ளைகளையும் இழந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு நேரில் சென்று ஆறுதல் சொல்ல கூட பாதுகாப்பு இல்லாத சூழல் இருந்தது.
மகாபலிபுரத்திற்கு வரச் சொல்லி ஆறுதல் கூறினார், தற்போது விஜய்க்கு உச்சகட்ட பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பதவி ஏற்றதும் முதல் முறையாக கரூருக்கு வருகை தந்து உயிரிழந்த மக்களின் படத்திற்கு அஞ்சலி செலுத்துவார் என்று எதிர்பார்த்தேன்.
இப்போதாவது முதல்வர் விஜய் சம்பவம் நடைபெற்ற வேலுச்சாமிபுரம் பகுதிக்கு வந்து உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டும். கடந்த திமுக அரசு பாஜக எதிர்ப்பு என்ற பெயரில் ஊழல்வாதிகளை பாதுகாப்பதற்கு என்றே சிபிஐ விசாரணையை ரத்து செய்து உள்ளது.
மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் ஊழல் அதிகரித்து வருகிறது. சிபிஐ விசாரணையை தமிழக அரசு ரத்து செய்துள்ளது. ஊழல் பெருச்சாளிகளை காப்பாற்றுவதற்கா நடைபெற்ற அரசு, திமுக அரசு. கடந்த ஆட்சியில் போடப்பட்ட வழக்குகள் உடனடியாக முடிவுக்கு வராது.
அது தற்போது உள்ள அரசு நினைத்தால் உடனடியாக முடிவுக்கு வரும். என்னுடைய வாழ்க்கையே போராட்டம், நீதிமன்றம் மட்டும்தான் எனக்கு மனதிற்கு நிவாரணமாக இருந்துள்ளது. கடந்த ஆட்சியில் அவர்களை எதிர்த்துப் பேசியதால் அவர் மேல் 20 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது.
41 நபர்கள் உயிரிழப்பு சம்பந்தமாக அவர்களுக்கு ஆதரவாக போராடியதால் வழக்கறிஞர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவர்தான் இந்த வழக்கு செய்தியை விசாரணைக்கு மாறுவதற்கு காரணமாக இருந்தவர்.
கரூர் சம்பவம் திமுகவின் கவனக்குறைவு, பாதுகாப்பு குறைவு காரணமாக நடந்தது என்று பேசியவர்கள் அத்தனை பேர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வளவு சூழ்ச்சிகள் நடந்தாலும் இந்த தவெக அரசு நீடிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. மாரிதாஸ் விமர்சனம் செய்தார் என்று கைது செய்துள்ளனர். பாசிச அரசு போல் மாறிவிடும் இதனை விஜய் திருத்தி கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.
அண்ணாமலை புதிய கட்சி ஆரம்பித்துள்ளாரே என்ற கேள்விக்கு, "அவர் இப்போதுதான் அமைப்பை ஆரம்பித்துள்ளார். அவர் அடுத்த கட்ட பயணத்தை தொடங்கட்டும், கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும், பின்னர் பார்க்கலாம். விமர்சிப்பது குறித்து அதிமுக அழிய வேண்டும் என்று தவெக நினைக்கவில்லை. எடப்பாடி பழனிச்சாமிதான் நினைக்கிறார்.
அதிமுக எம்எல்ஏவாக இருந்து அவர் மகன் நடத்தி வரும் லட்சிய ஜனநாயக கட்சியை வளர்த்து வருகிறார், லீமா ரோஸ். அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் பதவியை எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கி உள்ளார், தற்போது உள்ள நபர்களை வைத்து கட்சியை வளர்க்க முடியுமா...? எடப்பாடி பழனிச்சாமி, மார்டினிடம் 300 கோடி ரூபாய் தேர்தல் பத்திரங்களாக வாங்கி உள்ளார்.
தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் மீண்டும் லாட்டரி தொடங்குவதற்காக பணம் கொடுத்துள்ளார் என்று குற்றச்சாட்டினார். எம்எல்ஏக்களுக்கு 3 கோடி ரூபாய் வாங்கியதால் தான் இவரை சசிகலா முதலமைச்சர் ஆக்கினார்.
திமுகவை அழிப்பதற்காகதான் அதிமுக உருவாக்கப்பட்டது, இன்று அதிமுகவில் இருந்து கொத்துக்கொத்தாக வெளியேறி வருகின்றனர். எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் கட்சி இருந்தால், அது அழிக்காமல் விடமாட்டார்.
நான் தான் பொதுச் செயலாளர், நான்தான் முதல்வர் எனக் கூறி வருகிறார். இதேபோன்று சென்றால் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஒருவர் கவுன்சிலராக ஆக முடியுமா?" என்றார்.