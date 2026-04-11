English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
அதிரடி கைது! இனி சவுக்கு சங்கர் நிலை என்ன? வெளியில் வரவே முடியாது?

பிரபல யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர் மீது பாய்ந்தது குண்டாஸ்: ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறியதால் அதிரடி நடவடிக்கை! இனி வெளியே வர முடியாதா? முழு விவரம்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 11, 2026, 09:01 AM IST
தமிழக அரசியல் வட்டாரத்திலும், சமூக வலைதளங்களிலும் தொடர்ந்து பல்வேறு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகளுக்கு எதிராக சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை தெரிவித்து பிரபலமானவர் யூடியூபர் சவுக்கு சங்கர். ஆளுங்கட்சி மீதும், காவல்துறை உயர் அதிகாரிகள் மீதும் இவர் வைக்கும் கடுமையான விமர்சனங்கள் பல நேரங்களில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்துவது வழக்கம். இந்த நிலையில், ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறியது மற்றும் தொடர்ந்து அவதூறு கருத்துகளை பரப்பியது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், சவுக்கு சங்கர் மீது காவல்துறையினர் அதிரடியாக குண்டர் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர். தற்போது அவர் புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

முந்தைய கைதும் ஜாமீனும்

சவுக்கு சங்கரின் பேச்சுக்கள் மற்றும் சமூக வலைதள பதிவுகள் வரம்பு மீறுவதாகவும், தனிநபர் மாண்பை குலைக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து புகார்கள் எழுந்தன. குறிப்பாக பெண் காவலர்கள் மற்றும் அரசு அதிகாரிகள் குறித்து அவர் தெரிவித்த சில கருத்துகள் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தின. மேலும் ஒரு தயாரிப்பாளர் கொடுத்த புகார் அடிப்படையில், கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பாக தமிழக காவல்துறையினர் அவர் மீது பல பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து அவரை கைது செய்தனர். அப்போது அவர் சென்னை புழல் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். நீண்ட சட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு, நீதிமன்றம் அவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது. சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் அவதூறு கருத்துகளை பதிவிடக் கூடாது என்றும், தினமும் குறிப்பிட்ட காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்றும் கடுமையான நிபந்தனைகளுடனேயே அவருக்கு நீதிமன்றம் ஜாமீன் வழங்கியிருந்தது.

நிபந்தனைகளை மீறிய சவுக்கு சங்கர்

ஜாமீனில் வெளியே வந்த சவுக்கு சங்கர், நீதிமன்றம் விதித்த நிபந்தனைகளை முறையாக பின்பற்றவில்லை என காவல்துறை தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, தினமும் காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று கையெழுத்திட வேண்டும் என்ற முக்கிய நிபந்தனையை அவர் தொடர்ந்து மீறி வந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, ஜாமீனில் வெளிவந்த சில நாட்களிலேயே, மீண்டும் யூடியூப் சேனல்கள் மற்றும் தனது எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தின் வாயிலாக அரசுக்கும், காவல்துறைக்கும் எதிராக கடுமையான மற்றும் அவதூறான செய்திகளை தொடர்ந்து பரப்பி வந்துள்ளார். நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை வெளிப்படையாக மீறும் வகையில் அவரது செயல்பாடுகள் அமைந்திருந்ததாக காவல் துறை தரப்பில் நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது.

மீண்டும் கைது படலம்

ஜாமீன் நிபந்தனைகளை மீறியதற்கான வலுவான ஆதாரங்களை காவல்துறையினர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தனர். இதனையடுத்து, சவுக்கு சங்கரின் ஜாமீனை ரத்து செய்த நீதிமன்றம், அவரை மீண்டும் கைது செய்ய உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பாக தனிப்படை போலீசாரால் சவுக்கு சங்கர் மீண்டும் அதிரடியாகக்கைது செய்யப்பட்டார். கைது செய்யப்பட்ட அவர், பலத்த பாதுகாப்புடன் சென்னை புழல் மத்தியச் சிறையில் மீண்டும் அடைக்கப்பட்டார். புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த சவுக்கு சங்கர் மீது, நேற்று ஏப்ரல் 10 இரவு புழல் காவல்துறையினர் அதிரடியாக குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை பாய்ச்சியுள்ளனர். தொடர்ந்து பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையிலும், சட்டத்தை மதிக்காமல் அவதூறுகளை பரப்பும் வகையிலும் செயல்படும் தொடர் குற்றவாளிகள் மீது மட்டுமே வழக்கமாக இந்த குண்டர் சட்டம் பயன்படுத்தப்படும்.

தற்போது சவுக்கு சங்கர் மீது குண்டர் சட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால், அவரால் ஓராண்டு காலத்திற்கு எளிதில் ஜாமீன் பெற முடியாது. சாதாரண வழக்குகளை போல கீழ் நீதிமன்றங்களில் ஜாமீன் கோர முடியாது என்பதால், இந்த குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்யக் கோரி அவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளார். இதற்காக சிறை ஆலோசனை வாரியத்தின் முன்பாகவும் அவர் ஆஜர்படுத்தப்படுவார். தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் சில நாட்களே எஞ்சியுள்ள நிலையில் ஆளுங்கட்சியை கடுமையாக விமர்சித்து வந்த ஒரு முன்னணி யூடியூபர் மீது குண்டர் சட்டம் பாய்ந்திருப்பது அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. 

இது கருத்து சுதந்திரத்தின் மீதான தாக்குதல் என ஒரு தரப்பினரும், தனிநபர் தாக்குதல்களையும் அவதூறுகளையும் கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் அனுமதிக்க கூடாது என மற்றொரு தரப்பினரும் சமூக வலைதளங்களில் காரசாரமாக விவாதித்து வருகின்றனர். எவ்வித சமரசமும் இன்றி தொடர்ச்சியாக அரசுக்கு குடைச்சல் கொடுத்து வந்த சவுக்கு சங்கர், குண்டர் சட்டத்தின் மூலம் ஓராண்டுக்கு முடக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தமிழக ஊடகத்துறை மற்றும் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Savukku ShankarSavukku Shankar ArrestedGoondas ActPoliceChennai High Court

Trending News