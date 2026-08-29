/SBI Bank Exam Free Coaching: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் 9 முதல் இலவச பயிற்சி!

SBI Bank Exam Free Coaching: மத்திய அரசுப் பணிகளுக்கான போட்டித் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் இளைஞர்களுக்கு வழிகாட்டும் வகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் செயல்பட்டு வரும் தன்னார்வ பயிலும் வட்டம் வழியாகப் பல்வேறு அரசுப் போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கட்டணமில்லாப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
மத்திய அரசின் முக்கிய வங்கிப் பணித் தேர்வான பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் இளநிலை உதவியாளர் (State Bank of India - Junior Associates) தேர்வுக்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு கடந்த 11.08.2026 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இத்தேர்வுக்கு 20 வயது முதல் 28 வயதுக்குட்பட்ட ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகள் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர். இத்தேர்வுக்கு இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி நாள் 31.08.2026 ஆகும்.
இப்போட்டித் தேர்வுக்குத் தயாராகும் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தகுதியுடைய தேர்வர்கள் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெற்று பயனடையும் நோக்கில், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் நேரடி இலவசப் பயிற்சி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட உள்ளன. இப்பயிற்சி வகுப்புகள் வருகிற 09.09.2026 (புதன்கிழமை) அன்று தொடங்கப்படவுள்ளன.
இப்பயிற்சி வகுப்புகள் வாரந்தோறும் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை, காலை 10.00 மணி முதல் பிற்பகல் 02.00 மணி வரை தொடர்ந்து நடைபெறும். இப்பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டு பயனடைய விரும்பும் தேர்வர்கள், தங்களது பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றுடன் நேரில் வந்து பதிவு செய்ய வேண்டும். செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில், தரைத்தளத்தில் அமைந்துள்ள 'டி-பிளாக்' (D-Block) மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தினை நேரில் அணுகித் தங்களின் பெயரைப் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்.
இப்பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களைப் பெற விரும்பும் தேர்வர்கள் 044-27426020, 9499055895, 9486870577 மற்றும் 9344738148 ஆகிய தொலைபேசி / கைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொண்டு விளக்கம் பெறலாம் எனச் செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.