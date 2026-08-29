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SBI Bank Exam Free Coaching: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் 9 முதல் இலவச பயிற்சி!

SBI Bank Exam Free Coaching: செங்கல்பட்டு மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தில் எஸ்பிஐ வங்கித் தேர்வுக்கான இலவச பயிற்சி நடக்க உள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 29, 2026, 10:10 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:10 PM IST
SBI Bank Exam Free Coaching: செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் 9 முதல் இலவச பயிற்சி!
Image Credit: SBI Bank exam free coaching

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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