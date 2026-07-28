/SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை : விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Scholarship : 2026–2027 ஆம் கல்வியாண்டில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் பயிலும் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் கிறித்துவ மதம் மாறிய ஆதிதிராவிடர் இன மாணவர்களுக்கு, ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறையின் மூலம் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த உதவித்தொகையானது தகுதியுள்ள மாணவர்களின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக (DBT – Direct Benefit Transfer) செலுத்தப்பட உள்ளது. இது தொடர்பான முக்கிய வழிகாட்டுதல்களையும் தகுதிகளையும் கரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு. சி. முத்துக்குமரன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் வெளியிட்டுள்ளார்.
2026 – 2027 ஆம் கல்வியாண்டில் கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்கள், தங்கள் கல்லூரியில் உள்ள கல்வி உதவித்தொகை பொறுப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) மூலம் UMIS (University Management Information System) இணையதளத்தில் ([https://umisdashboard.tnega.org](https://umisdashboard.tnega.org)) கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். UMIS இணையதளத்தில் இருந்து மாணவர்களின் விவரங்கள் பெறப்பட்டு, சரிபார்ப்புக்குப் பின் தகுதியுள்ள நபர்களுக்கு உதவித்தொகை நேரடியாக வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்கள், தங்கள் பள்ளியில் உள்ள பொறுப்பு அலுவலர் (Nodal Officer) மூலமாக EMIS (Educational Management Information System) இணையதளத்தில் ([https://emis.tnschools.gov.in](https://emis.tnschools.gov.in)) தங்களின் விவரங்களைச் சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். EMIS தளத்தில் இருந்து விவரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகைக்கான தொகைப் பகிர்வு செய்யப்படும்.
வருமான வரம்பு: மாணவரின் பெற்றோரது ஆண்டு வருமானம் ரூ. 2.50 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும்.
இணையச் சான்றுகள்: வருமானச் சான்று மற்றும் சாதிச் சான்று ஆகிய இரண்டும் இணையச் சான்றுகளாக (e-Certificates) இருப்பது அவசியம். இச்சான்றுகளை அருகில் உள்ள இ-சேவை மையங்கள் மூலமாகப் பெற்றுச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
வங்கி கணக்கு இணைப்பு: மாணவரின் ஆதார் எண்ணுடன் வங்கி கணக்கு எண் கட்டாயம் இணைக்கப்பட்டிருக்க (Aadhaar Seeding) வேண்டும். மேலும், அந்த வங்கி கணக்கு செயல்பாட்டில் இருப்பது மிக முக்கியம்.
கல்வி உதவித்தொகை தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு மாணவர்கள் தங்கள் பள்ளி/கல்லூரிகளில் உள்ள பொறுப்பு அலுவலர்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம். அல்லது, கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் அறை எண் 114-ல் இயங்கும் மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் நல அலுவலகத்தை நேரடியாக அணுகலாம். மேலும், அலுவலக வேலை நேரங்களில் 1800-599-7638 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணை அழைத்துத் தேவையான விவரங்களையும் வழிகாட்டுதல்களையும் பெற்று பயனடையலாம்.