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SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை : விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Scholarship : SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை, 2026–27 ஆம் ஆண்டிற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? கரூர் ஆட்சியர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 05:34 PM IST
SC/ST மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை : விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: SC ST Scholarship 2026-27

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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