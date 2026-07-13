/பொது இடங்களில் மாடு வெட்ட சென்னை ஐகோர்ட் விதித்த தடைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை

டெல்லி: பொது இடங்களில் மாடு உள்ளிட்ட விலங்குகளை வெட்ட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடை உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. தமிழக அரசைத் தொடர்ந்து, ஜமாஅத்துல் உலமா சபையும் இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடிய நிலையில், நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய உத்தரவு மற்றும் வழக்கின் பின்னணி குறித்த முழு விவரங்கள்.
கடந்த பக்ரீத் பண்டிகைக்கு முன்பாக, அனுமதிக்கப்பட்ட இறைச்சிக் கூடங்கள் தவிர்த்து பொது இடங்களிலோ அல்லது பிற இடங்களிலோ விலங்குகளைப் பலியிடவும், வெட்டவும் தடை விதிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், இறைச்சிக்காக வெட்டப்படும் விலங்குகள் அதற்கென அங்கீகரிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே உரிய மருத்துவச் சான்றிதழுடன் வெட்டப்பட வேண்டும் என்ற விதிமுறையைச் சுட்டிக்காட்டியது. பண்டிகை காலங்களில் பொது இடங்களில் விலங்குகள் வெட்டப்படுவதை அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும், இதைத் தமிழக அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு, பண்டிகை கால நடைமுறைகளிலும், நீண்டகாலமாகப் பின்பற்றப்படும் மத ரீதியான வழிபாட்டு உரிமைகளிலும் நடைமுறைச் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் எனக் கூறி, தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது.
தமிழக அரசைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு ஜமாஅத்துல் உலமா சபையும் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனுவைத் தாக்கல் செய்தது.
கோடை விடுமுறைக்குப் பின் உச்சநீதிமன்றம் மீண்டும் முழுமையாகச் செயல்படத் தொடங்கிய நிலையில், இந்த மனுக்கள் மீதான விசாரணை நடைபெற்றது. அப்போது சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
நாட்டின் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் கலாசாரம், பண்டிகைகள் மற்றும் இறைச்சிக் கூடங்கள் சார்ந்த விதிமுறைகளில் வெவ்வேறு சூழல்கள் நிலவுகின்றன. அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான விதியைத் திணிக்க முடியாது என்பதை நீதிமன்றம் கருத்தில் கொண்டது.
பக்ரீத் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் நிலவும் வழிபாட்டு நடைமுறைகள் மற்றும் தற்போதைய சூழ்நிலைகளை ஆராய வேண்டியுள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் இருதரப்பு வாதங்களையும் முழுமையாகக் கேட்க வேண்டியுள்ளதால், அதுவரை சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு அமலுக்கு வராமல் இருக்க இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த இடைக்காலத் தடையின் மூலம், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த கட்டுப்பாடு தற்போது தற்காலிகமாக நீக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பண்டிகை காலங்களில் விலங்குகளைப் பலியிடுவது அல்லது வெட்டுவது தொடர்பாக, சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் தற்போதைய சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசே இறுதி முடிவை எடுக்க முடியும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. இந்த வழக்கின் அடுத்தகட்ட விசாரணையின் போது, இருதரப்பும் தங்களின் விரிவான வாதங்களை முன்வைக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.