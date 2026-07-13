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பொது இடங்களில் மாடு வெட்ட சென்னை ஐகோர்ட் விதித்த தடைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை

பக்ரீத் போன்ற பண்டிகைகளின் போது பொது இடங்களில் விலங்குகளைப் பலியிட சென்னை உயர்நீதிமன்றம் விதித்த தடையை எதிர்த்து தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் தனித்துவமான சூழல் இருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டி, உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை விதித்துள்ளது. இதன்மூலம் தமிழக அரசே இதுகுறித்து இறுதி முடிவை எடுக்கலாம்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 13, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:31 PM IST
பொது இடங்களில் மாடு வெட்ட சென்னை ஐகோர்ட் விதித்த தடைக்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்காலத் தடை
Image Credit: AI Generated | SC stays Madras HC ban on cow slaughter in Tamil NaduSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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