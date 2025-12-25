English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தற்போதைய நிலை என்ன? தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு!

தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னலின் தற்கொலை முயற்சி. தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதி. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 25, 2025, 09:34 PM IST
தவெக நிர்வாகி அஜிதா ஆக்னல் தற்போதைய நிலை என்ன? தூத்துக்குடியில் பரபரப்பு!

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தூத்துக்குடி மாவட்ட நிர்வாகியான அஜிதா ஆக்னல், மாவட்ட செயலாளர் பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் தற்கொலைக்கு முயன்ற சம்பவம் அக்கட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அளவுக்கு அதிகமாக தூக்க மாத்திரைகளை உட்கொண்ட அவர், தற்போது தூத்துக்குடியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த டிசம்பர் 23ம் தேதி, சென்னை பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில், எஞ்சிய மாவட்டங்களுக்கான செயலாளர்களை அறிவிக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கட்சி தலைவர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில், தூத்துக்குடி மத்திய மாவட்ட செயலாளர் பதவி தமக்கு கிடைக்கும் என்று அஜிதா ஆக்னல் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் காத்திருந்தார்.

கிடைக்காத பதவி

ஆனால், அந்த பதவிக்கு சாமுவேல் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அஜிதா, தனது ஆதரவாளர்களுடன் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து முறையிட முயன்றார். ஆனால், பாதுகாப்பு பணியாளர்கள் அவரை உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. இதையடுத்து, நீண்ட காலமாக உழைத்த தனக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை என்று கூறி, கண்ணீர் மல்க விஜய்யின் காரை வழிமறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பின்னர் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை தொடர்ந்து அவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.

திமுக கைக்கூலி என்ற விமர்சனம்?

இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு தூத்துக்குடி திரும்பிய அஜிதா, கடந்த மூன்று நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். சரியாக உணவு உட்கொள்ளாமல் இருந்த அவர், இன்று காலை திடீரென தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். அவரது கணவர் கூறுகையில், "இன்று காலை எழுந்தபோது, சிலர் தன்னை திமுகவின் கைக்கூலி என்று விமர்சிப்பதாக கூறி அஜிதா மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அந்த வேதனையில் வீட்டில் இருந்த சுமார் 10 தூக்க மாத்திரைகளை எடுத்து விழுங்கிவிட்டார்" என்று தெரிவித்தார்.

மருத்துவமனையில் அனுமதி

உடனடியாக அவர் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடியில் உள்ள ஒரு தனியார் பல்நோக்கு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். ஏற்கனவே மன உளைச்சல் காரணமாக இரத்த அழுத்தம் குறைந்த நிலையில், தற்போது தூக்க மாத்திரைகளையும் உட்கொண்டுள்ளதால் அவரது உடல்நிலை உன்னிப்பாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நேரத்தில், கட்சியில் நிலவும் உட்கட்சி பூசலும், நிர்வாகிகள் மத்தியிலான அதிருப்தியும் தவெக தலைமைக்கு ஒரு சவாலாக மாறியுள்ளது. இந்த சம்பவம் தூத்துக்குடி அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

