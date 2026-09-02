/9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொன்னான வாய்ப்பு: 1.25 லட்சம் வரை உதவித்தொகை

Scholarship : மத்திய அரசால் இதர பிற்படுத்தப்பட்டோர் (OBC), பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் (EBC) மற்றும் சீர்மரபினர் (DNT) பிரிவு மாணவ, மாணவியர்களின் கல்வித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் ‘பிரதம மந்திரியின் கல்வி உதவித்தொகை திட்டம்’ (PM YASASVI - Top Class Education in Schools for OBC, EBC & DNT Students) செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 2026-27-ஆம் கல்வியாண்டிற்குத் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் (NSP) பட்டியலிடப்பட்டுள்ள சிறந்த பள்ளிகளில் பயிலும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தகுதியான மாணவ, மாணவியர் இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருமதி. லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு இ.ஆ.ப., தெரிவித்துள்ளார்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயிலும் மாணவர்களுக்குக் கல்விக் கட்டணம் மற்றும் விடுதிக் கட்டணத்திற்காக ஆண்டொன்றுக்கு அதிகபட்சமாக நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. அதன்படி, 9 மற்றும் 10-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.75,000 வரையிலும், 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு அதிகபட்சமாக ரூ.1,25,000 வரையிலும் உதவித்தொகை ஒன்றிய அரசால் நேரடியாக வழங்கப்படும். மேலும், இத்திட்டத்தில் மாணவிகளின் கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் வகையில் 30% இடங்கள் மாணவிகளுக்காக பிரத்யேகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் OBC, EBC அல்லது DNT பிரிவைச் சேர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். மாணவரின் குடும்பத்தின் மொத்த ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.50 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். அத்துடன், 2025-26-ஆம் கல்வியாண்டில் 100% தேர்ச்சி பெற்று, தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டுள்ள சிறந்த பள்ளிகளின் பட்டியலில் (Top Class Schools) இடம்பெற்றுள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் மாணவர்கள் பயில்பவராக இருக்க வேண்டும்.
கடந்த 2025-26-ஆம் நிதியாண்டில் இக்கல்வி உதவித்தொகையைப் பெற்று பயனடைந்த 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள், தேசிய கல்வி உதவித்தொகை இணையதளத்தில் (https://scholarships.gov.in) தங்கள் புதுப்பித்தல் (Renewal) விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். பள்ளித் தலைமை ஆசிரியர்கள் இந்த விண்ணப்பங்களை இணையவழியில் சரிபார்ப்பதற்கான கடைசி நாள் 15.09.2026 ஆகும். 2026-27-ஆம் ஆண்டிற்கான புதிய விண்ணப்பங்களை (Fresh Applicants) சமர்ப்பிப்பதற்கான தேதி விரைவில் NSP இணையதளத்தில் அறிவிக்கப்படும்.
கூடுதல் விவரங்களை அறிய விரும்பும் மாணவர்கள் தேசிய கல்வி உதவித்தொகை போர்ட்டல் (scholarships.gov.in) அல்லது சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறையின் இணையதளமான socialjustice.gov.in-ஐப் பார்வையிட்டு முழுத் தகவல்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.