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9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொன்னான வாய்ப்பு: 1.25 லட்சம் வரை உதவித்தொகை

Scholarship : பி.எம் யசஸ்வி திட்டத்தின் கீழ் பள்ளி மாணவர்கள் ஆண்டுக்கு ரூ.1.25 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 02, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 09:30 PM IST
9 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்குப் பொன்னான வாய்ப்பு: 1.25 லட்சம் வரை உதவித்தொகை
Image Credit: PM YASASVI Scholarship

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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