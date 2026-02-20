நாளை விடுமுறை.. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவிப்பு!

விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு நாளை உள்ளூர் விடுமுறையை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் உத்தர பிரப்பித்துள்ளார். இதனால் நாளை விழுப்புரம் மாவட்ட பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு வகுப்பு இயங்காது, இதனால் மாணவர்கள் படு குஷியில் உள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அருகே மேல்மலையனூரில் அமைந்துலளது. இங்கு மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற அம்மன் கோவில் உள்ளது. அந்த கோவில் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் ஆகும். மேலும் இந்த கோவிலில் தான் சிவம் மற்றும் பார்வதிக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்தாக கூறப்படுகிறது. அதுமட்டுமின்றி இந்த ஸ்தலத்தில் பில்லி, சூனியம், ஏவல் போன்றவற்றை நீங்குவதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த கோவிலில் மாதா மாதம் வரும் அமாவசை தினத்தன்று லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து ஊஞ்சல் உற்சவ விழாவில் பங்கேற்பார்கள். அதனுடன் அங்காளம்மனை ஊஞ்சலில் அமர வைத்து பாட்டு பாடி தாலாட்டும் வைபவம் செய்யப்படும். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மேல்மலையனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயிலில் மாசி மாத பிரம்மோற்சவ திருவிழா வெகு விமரிசையாக நடைபெற உள்ளது. அதன் படி, கடந்த பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி கொடி ஏற்றத்துடன் இந்த விழா கோலாகலமாக தொடங்கப்பட்டது.
இதனிடையே வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி வரை இந்த திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான அங்காளம்மன் தேர் திருவிழா நாளை அதாவது பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த தேர் திருவிழாவில் தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் புதுச்சேரி, ஆந்திரா, கர்நாடகா, கேரளா என பல மாநிலங்களில் இருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்து அங்காளம்மனை தரிசனம் செய்வார்கள். இதனால் இந்த தேர் திருவிழாவிற்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தற்போது மிகவும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவிலில் நாளை நடைபெற உள்ள திருத்தேர் உற்சவத்தையொட்டி, அம்மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்களுக்கும், கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. #Melmalayanur #Angalamman #LocalHoliday pic.twitter.com/FY2reBw2KY
— AIR News Puducherry (@airnews_puduvai) February 20, 2026
இந்நிலையில் மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெற உள்ள இந்த மேல்மலையனூர் அங்காள பரமேஸ்வரி மாசி தேர் திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை அதாவது பிப்ரவரி 21 ஆம் தேதி அன்று விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அழிக்கப்பட்டுள்ளதாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் உத்தரவு பிரப்பித்துள்ளார். அதன் படி நாளை சனிக்கிழமை அன்று விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் இயங்காது. அதே சமயம் நாளை 10 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் இருந்தால், அவர்களுக்கான தேர்வுகள் திட்டமிட்ட படி நடைபெறும் என்றும் விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் அறிவித்து உள்ளார்.
