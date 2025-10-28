English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தொடரும் மழை! அக்டோபர் 30 வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

தொடரும் மழை! அக்டோபர் 30 வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

School and College Holiday: வங்கக்கடலில் உருவான மோன்தா புயல், தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 480 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 28, 2025, 07:18 AM IST
  • மோன்தா புயல் நெருங்குகிறது!
  • பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை!
  • தமிழ்நாட்டில் நிலைமை என்ன?

தொடரும் மழை! அக்டோபர் 30 வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை? வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள மோன்தா புயல், தற்போது ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசா கடற்கரையை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, ஆந்திரா மற்றும் ஒடிசாவில் உள்ள பல மாவட்டங்களில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு மூன்று நாட்கள் வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கக்கடலில் உருவான மோன்தா புயல், தற்போது சென்னைக்கு கிழக்கே சுமார் 480 கிலோமீட்டர் தொலைவில் மையம் கொண்டுள்ளது. 

இந்த புயல், மேலும் வலுப்பெற்று இன்று அக்டோபர் 28 மாலை அல்லது இரவு நேரத்தில், ஆந்திர பிரதேசத்தின் காக்கிநாடா - மசிலிப்பட்டினம் இடையே கரையை கடக்கும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக, ஆந்திர பிரதேசத்திற்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. புயல் கரையை கடக்கும்போது, மணிக்கு 100 கிலோ மீட்டருக்கும் அதிகமான வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்றும், மிகக் கனமழை பெய்யும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாட்டில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் எதிர்ப்பு

விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்ட மாநிலங்கள்

புயலின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பிற்காக, பல்வேறு மாநிலங்கள் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்துள்ளன. புயல் நேரடியாக கரையை கடக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் ஆந்திராவில் கிருஷ்ணா, கிழக்கு கோதாவரி, கோனசீமா மற்றும் நெல்லூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கும், அக்டோபர் 28 முதல் 30ம் தேதி வரை மூன்று நாட்களுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுதிகளில் தங்கியிருந்த மாணவர்கள், பாதுகாப்பு கருதி தங்கள் வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

புயலின் தாக்கத்திற்கு உள்ளாகக்கூடிய ஒடிசாவின் எட்டு மாவட்டங்களில் பள்ளிகள் மற்றும் அங்கன்வாடி மையங்களுக்கு அக்டோபர் 30ம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மல்கங்கிரி, கோராபுட், ராயகடா, கஞ்சம், கஜபதி, கந்தமால், கலஹண்டி மற்றும் நபரங்பூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இந்த விடுமுறை அமலில் இருக்கும். ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் பகுதிக்குள் அமைந்துள்ள, புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த ஏனாமில், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு நேற்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நிலைமை என்ன?

மோன்தா புயல் காரணமாக சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று காலை முதலே விட்டு விட்டு மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், சென்னை மற்றும் அதன் அண்டை மாவட்டங்களில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு நாளை விடுமுறை அளிக்கப்படுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களிடையே எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், புயல் காரணமாக இந்த வாரம் தமிழ்நாட்டில் இதுவரை எந்த மாவட்டத்திற்கும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்படவில்லை. புயலின் நகர்வை கருத்தில் கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் எடுத்து வருகிறது. பொதுமக்கள், வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து கவனித்து, பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | இரவு வெளுக்கப்போகும் மழை.. ஆரஞ்சு அலர்ட்.. இந்த 6 மாவட்ட மக்கள் உஷார்!

