  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday News: 2025 டிசம்பர் 3ஆம் தேதி பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 2, 2025, 12:56 PM IST
  • மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்
  • நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை
  • மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

குட் நியூஸ்! நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday News: 2025-26ஆம் கல்வியாண்டு நடந்து வருகிறது. தற்போது பள்ளி மாணவர்கள் அரையாண்டு தேர்வுக்கு தயாராகி வருகின்றனர். இன்னும் சில நாட்களில் அரையாண்டு தேர்வு தொடங்க உள்ளது. இதனால், மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் அதற்கு தயாராகி வருகின்றனர். அரையாண்டு தேர்வு நடக்க உள்ள நிலையில், மாநிலம் முழுவதும் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது. இதனால், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

இன்று (டிசம்பர் 2) கூட, சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு கனமழை காரணமாக விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. அரையாண்டு தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், இதுபோன்ற விடுமுறை விடுவது மாணவர்களுக்கு தேர்வுக்கு தயாராகுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், நாளையும் (டிசம்பர் 3) பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், அனைத்து மாவாட்டங்களுக்கும் பொருந்தாது. அதாவது, கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லூரிகள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு மட்டும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதாவது, கோட்டாறு பேராலய திருவிழாவை முன்னிட்டு, உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.  ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோட்டாறு பேராலய திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெறும்.  இந்த திருவிழாவில் குமரி மாவட்ட மக்கள் மட்டுமின்றி, நெல்லை, தூத்துக்குடி, தென்காசி உள்ளிட்ட  மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த பக்தர்களுக்கு கலந்து கொள்வார்கள்.

கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்களும் கலந்து கொள்வார்கள்.   இந்த திருவிழாவை முன்னிட்டு தான், கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்கு டிசம்பர் 3ஆம் தேதி (நாளை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அன்றைய தினம் பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறை ஈடு செய்யவும் வகையில், 2025 டிசம்பர் 6ஆம் தேதி சனிக்கிழமை பள்ளி, கல்லூரிகள் செயல்படும் என மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

அன்றைய தினம் வழக்கம் போல, பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்கள் செயல்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், டிசம்பர் 3ஆம் தேதி திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 3ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத்தையொட்டி, அம்மாவட்டங்களில் இருக்கும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. 

பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு

அரையாண்டு தேர்வு டிசம்பர் 10ஆம் தேதி முதல் 23ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. தேர்வுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில்,  1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரை  மாணவர்களுக்கான வினாத்தாளை பதிவிறக்கம்  செய்வதற்கான வழிகாட்டுதல்களை பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டு இருக்கிறது.  அதாவது, 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரையிலான வினாத்தாள்களை டிசம்பர் 3ஆம் தேதி முதல் எமிஸ் தளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

தலைமை ஆசிரியர்கள் வினாத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்து, பத்திரமாக வைத்து வினாத்தாளை எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  தேர்வு நடைபெறும் நாளுக்கு முந்தைய நாள் காலை 9 மணிக்கு பள்ளிகள் நேரடியாக வினாத்தாள்களை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் படிக்க: தமிழக இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ. 12,500 மாத உதவித் தொகையுடன் இலவச பயிற்சி

 

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முக்கிய அப்டேட்

 

About the Author
School HolidaySchool Holiday On December 3rdkanyakumari districtkanyakumari local holidayLocal Holidays

